Нет времени объяснять: ТОП-5 правил удачного экспресс-лука
Каждая женщина стремится к тому, чтобы всегда выглядеть идеально. Это генетически заложено в нас, украинских дамах. Мы просто не можем себе позволить выйти в непотребном виде даже в магазин за хлебушком, что уж говорить о более серьезных мероприятиях? Вот только, как быть, если времени на продумывание гардероба в целом и образов на каждый день в частности, катастрофически не хватает. Выглядеть кое-как - точно не выход из ситуации, поэтому здесь на помощь нам могут прийти капсульные гардеробы, подобранные под персональные вкусы, а также универсальные фэшн-правила. Ivona расскажет ТОП-5 стильных законов, с помощью которых вы легко сможете рационализировать свой гардероб.
Читай также: SAG Awards 2020: Худшие образы звезд с красной дорожки
- Качественная база
Конечно, в вашем гардеробе есть место и экспрессионизму, и эклектике, и экспериментам, но есть еще одно обязательно “Э”, без которого невозможно нормально существовать, не рискуя загреметь в психлечебницу от перенапряжения. Элементарность - именно то, что может спасти вас в большинстве опасных фэшн-ситуаций. Согласитесь, вам совсем необязательно всегда выглядеть так, будто вы собрались на афтерпати церемонии “Оскар”, а потому нельзя отрицать важность простых базовых вещей. Вы наверняка уже сами понимаете, к чем мы клоним. Джинсы и белая футболка - универсальная униформа, которая вот уже много лет пользуется популярностью. Уверяем вас, устаревать эта “формула успеха” не собирается. В 2020 году для того, чтобы “добить” подобный комплект вам понадобится яркий блейзер и по-настоящему качественные, но лаконичные украшения. Так вы сможете без излишних усилий всегда выглядеть на высоте.
- Простые материалы
Для каждодневной жизни выбирайте вещи, которые не требует дополнительного ухода. Если одежду не нужно длительное время приводить в порядок, и вы не рискуете, что в первые минуты “жизнедеятельности” вашего лука он помнется, то перед вами идеальные вещи. Не у всех есть так много времени, чтобы позволить себе чуть ли не каждодневные походы в химчистку, поэтому вещи обязательно должны быть из максимально простых тканей и материалов. Вот только это никак не означает, что они должны быть дешевыми и некачественными. Лучше купить один роскошный и дорогой брючный костюм, чем множество “реплик” из линейки китайского ширпотреба.
Читай также: Подвенечный стиль: Свадебные тренды сезона осень-зима 2020/2021
- Продумывание
Вы ведь знаете, что наилучший способ выглядеть шикарно завтра - продумать идеальный комплект уже сегодня. Желательно с вечера, а не в процессе погружения в сон. Не знаем как у вас, а у нас подобные хитрости всегда срабатывают. Выбрать, подготовить и повесить - утром вы проснетесь с мыслями о том, что ваш лук уже готов, а потому можно уделить себе любимой парочку лишних минут перед работой. Тем более как приятно просыпаться и наблюдать за результатами своей ответственности - это задает тон рабочему дню прям с утра.
- Персональный стиль
В данном случае мы возвращаемся к базовым понятиям капсульного гардероба. Вот только, если для его составления могут понадобиться и услуги профессиональных стилистов, и время для продумывания образов, то наше фэшн-правило работает гораздо проще. От вас требуется всего лишь определиться, какой образ вам нравится больше всего - какой подходит вам по состоянию уверенности в себе. Например, если вам действительно к лицу сочетание джемпера и плиссированной юбки, то вы можете хоть через день использовать эту формулу, меняя лишь аксессуары, способы декорирования и дополнительные украшения.
Читай также: “Ugly fashion“: ТОП-5 самых странных и модных сумок на весну 2020
- Здесь и сейчас
Вы должны уметь мгновенно оценивать ситуацию, определять, что именно вам нужно докупить на будущий сезон или что может понадобиться в отпуске. Только благодаря планированию вы избежите неприятных ситуаций, когда за пару часов до самолета в Турцию вы бегаете по магазинам в поисках идеального купальника. В спешке невозможно купить вещь, которая прослужит вам не один сезон, а потому для больших или ответственных покупок вы всегда должны выделять несколько часов в вашем насыщенном графике жизни.
Для того, чтобы всегда выглядеть круто вам нужны определенные ресурсы. Здесь имеет значение и денежные средства, и доступность хороших магазинов, но наиболее важный и ценный в наше время - именно тайминг, хронометраж. Если вы занятая женщина, у которой нет лишней минутки на то, чтобы просто просмотреть стильные аутфиты, не то, что бы ездить покупать классные вещи, то вам могут пригодиться и даже в некоторых ситуациях спасти базовые фэшн-правила.
Раннее мы писали о том, какими удачными луками звезды поразили нас на премии SAG Awards 2020.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram
Полная версия правил