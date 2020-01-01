Нет времени объяснять: ТОП-5 правил удачного экспресс-лука

Для всех тех, кто вечно спешит, представляем незыблемые константы стильного образа.

Каждая женщина стремится к тому, чтобы всегда выглядеть идеально. Это генетически заложено в нас, украинских дамах. Мы просто не можем себе позволить выйти в непотребном виде даже в магазин за хлебушком, что уж говорить о более серьезных мероприятиях? Вот только, как быть, если времени на продумывание гардероба в целом и образов на каждый день в частности, катастрофически не хватает. Выглядеть кое-как - точно не выход из ситуации, поэтому здесь на помощь нам могут прийти капсульные гардеробы, подобранные под персональные вкусы, а также универсальные фэшн-правила. Ivona расскажет ТОП-5 стильных законов, с помощью которых вы легко сможете рационализировать свой гардероб.

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Качественная база

Конечно, в вашем гардеробе есть место и экспрессионизму, и эклектике, и экспериментам, но есть еще одно обязательно “Э”, без которого невозможно нормально существовать, не рискуя загреметь в психлечебницу от перенапряжения. Элементарность - именно то, что может спасти вас в большинстве опасных фэшн-ситуаций. Согласитесь, вам совсем необязательно всегда выглядеть так, будто вы собрались на афтерпати церемонии “Оскар”, а потому нельзя отрицать важность простых базовых вещей. Вы наверняка уже сами понимаете, к чем мы клоним. Джинсы и белая футболка - универсальная униформа, которая вот уже много лет пользуется популярностью. Уверяем вас, устаревать эта “формула успеха” не собирается. В 2020 году для того, чтобы “добить” подобный комплект вам понадобится яркий блейзер и по-настоящему качественные, но лаконичные украшения. Так вы сможете без излишних усилий всегда выглядеть на высоте.

Как быстро составить крутой образ pinterest

Простые материалы

Для каждодневной жизни выбирайте вещи, которые не требует дополнительного ухода. Если одежду не нужно длительное время приводить в порядок, и вы не рискуете, что в первые минуты “жизнедеятельности” вашего лука он помнется, то перед вами идеальные вещи. Не у всех есть так много времени, чтобы позволить себе чуть ли не каждодневные походы в химчистку, поэтому вещи обязательно должны быть из максимально простых тканей и материалов. Вот только это никак не означает, что они должны быть дешевыми и некачественными. Лучше купить один роскошный и дорогой брючный костюм, чем множество “реплик” из линейки китайского ширпотреба.

Как быстро составить крутой образ pinterest

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Продумывание

Вы ведь знаете, что наилучший способ выглядеть шикарно завтра - продумать идеальный комплект уже сегодня. Желательно с вечера, а не в процессе погружения в сон. Не знаем как у вас, а у нас подобные хитрости всегда срабатывают. Выбрать, подготовить и повесить - утром вы проснетесь с мыслями о том, что ваш лук уже готов, а потому можно уделить себе любимой парочку лишних минут перед работой. Тем более как приятно просыпаться и наблюдать за результатами своей ответственности - это задает тон рабочему дню прям с утра.

Как быстро составить крутой образ pinterest

Персональный стиль

В данном случае мы возвращаемся к базовым понятиям капсульного гардероба. Вот только, если для его составления могут понадобиться и услуги профессиональных стилистов, и время для продумывания образов, то наше фэшн-правило работает гораздо проще. От вас требуется всего лишь определиться, какой образ вам нравится больше всего - какой подходит вам по состоянию уверенности в себе. Например, если вам действительно к лицу сочетание джемпера и плиссированной юбки, то вы можете хоть через день использовать эту формулу, меняя лишь аксессуары, способы декорирования и дополнительные украшения.

Как быстро составить крутой образ pinterest

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Здесь и сейчас

Вы должны уметь мгновенно оценивать ситуацию, определять, что именно вам нужно докупить на будущий сезон или что может понадобиться в отпуске. Только благодаря планированию вы избежите неприятных ситуаций, когда за пару часов до самолета в Турцию вы бегаете по магазинам в поисках идеального купальника. В спешке невозможно купить вещь, которая прослужит вам не один сезон, а потому для больших или ответственных покупок вы всегда должны выделять несколько часов в вашем насыщенном графике жизни.

Как быстро составить крутой образ pinterest

Для того, чтобы всегда выглядеть круто вам нужны определенные ресурсы. Здесь имеет значение и денежные средства, и доступность хороших магазинов, но наиболее важный и ценный в наше время - именно тайминг, хронометраж. Если вы занятая женщина, у которой нет лишней минутки на то, чтобы просто просмотреть стильные аутфиты, не то, что бы ездить покупать классные вещи, то вам могут пригодиться и даже в некоторых ситуациях спасти базовые фэшн-правила.

Раннее мы писали о том, какими удачными луками звезды поразили нас на премии SAG Awards 2020.

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