SAG Awards 2020: Худшие образы звезд с красной дорожки

Кто из знаменитостей в очередной раз не смог продемонстрировать идеальный лук.

Мы не устанем анализировать и комментировать выходы звезд на громких церемониях и премиях по одной простой причине. Всегда находятся знаменитости, которые демонстрируют свою полную неосведомленность не только в фэшн-индустрии, но знаниях о собственном теле. Именно поэтому десятки удачных луков, как например на SAG Awards 2020, соседствуют с не менее громкими, но откровенно провальными образами. Причем за один неполный месяц нынешнего года мы уже определили звезд, которые с завидной регулярностью появляются на торжественных мероприятиях в совсем неподходящих аутфитах. Премия гильдии киноактеров 2020 не стала исключением, а потому Ivona готова познакомить вас с ТОП-10 самыми неудачными нарядами звезд первой величины.

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Сара Хайленд

Миниатюрной красавице Саре Хайленд совсем не к лицу короткие наряды, а все потому, что ее рост не позволяет носить подобные вещи. Особенно парадоксально ее образы выглядят в том случае, если их длина стремится к нулю. Нежно-фиолетовый лук от Рhilosophy di Lorenzo Serafini с крупными акварельными цветами больше походил на кухонный фартук с невообразимым и странным шлейфом.

Сара Хайленд, Рhilosophy di Lorenzo Serafini Getty Images

Лесли Бибб

Некоторым девушкам, а особенно если они принадлежат цветотипу “зима”, совсем не к лицу бледные образы. В случае Лесли Бибб ее бы украсил не серо-золотистый лук из парчи с ботаническим орнаментом от August Getty Atelier, а аутфит более насыщенного оттенка. Да и асимметрия в сочетании с ошеломительным разрезом на ноге смотрелись вместе, мягко говоря, пошло.

Лесли Бибб, August Getty Atelier Getty Images

Кейтлин Девер

Мы обожаем наблюдать за юными звездочками, которые только начинают свой путь. Особенно любопытно смотреть за тем, как они пытаются найти свой персональный имидж, отличительный стиль. В случае юной Кейтлин Девер пока мы не можем сказать, что она отыскала фасон, который всегда бы спасал ее на громких церемониях награждения. Эксперимент на SAG Awards 2020 от Ralph Lauren явно не засчитан. И хоть ее хрупкая фигурка в пурпурном одеянии выглядела невероятно круто, но сам фасон и декор в виде кристаллов смотрелся уж слишком старомодно.

Кейтлин Девер, Ralph Lauren Getty Images

Люпита Нионго

Нионго всегда считалась девушкой с потрясающим чувством вкуса. Но вот уже второй раз подряд она откровенно разочаровывает своим выбором вечернего аутфита. Черно-белый лук от Louis Vuitton со скромным контрастным бюстье и цветочным принтом в пайетках выглядел так, будто мы наблюдали за церемонией SAG Awards не 2020, а 1920 года.

Люпита Нионго, Louis Vuitton Getty Images

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Маргарет Куэлли

Как посланница бренда Chanel Маргарет Куэлли всегда на громкие торжества и вечеринки обязана выбирать образы исключительного своего “эксклюзивного” бренда. Вот только ее выбор для SAG Awards 2020, мягко говоря, разочаровал. Подобный иссиня-черный костюм был бы хорош для деловых переговоров, но никак не для ковровой дорожки.

Маргарет Куэлли, Chanel Getty Images

Марго Робби

Возможно, Марго надоели ассоциации с типичной “южноамериканской красоткой”, которые ей постоянно приписывают критики, но “шотландский” лук от Chanel лишь пошатнул ее статус “иконы стиля”. Сине-белая клетка, много рядов воланов и лишний декор никак не красили актрису.

Марго Робби, Chanel Getty Images

Милли Бобби Браун

Поверить в то, что звезде сериала “Очень странные дела” Милли Бобби Брайн всего 15 лет очень тяжело. В особенности сложно доверять ее паспортным данным, когда наблюдаешь ее в не по возрасту сложных и официальных образах. Ее лук от Louis Vuitton, состоящий из укороченных брюк-дудочек и удлиненного камзола белого цвета, можно представить на более статусных и возрастных актрисах, но никак не на юной девушке.

Милли Бобби Браун, Louis Vuitton Getty Images

Камила Мендес

Звезда сериала “Ривердейл” Камила Мендес выгодно отличается пылкой, страстной и пугающе сексуальной красотой. Но вот выразить все это в луке для SAG Awards 2020 ей точно не удалось. Слишком блеклое платье от Ralph&Russo, которое визуально делало ее грудь ничтожной на фоне крупных плеч, один из худших аутфитов в кинокарьере актрисы.

Камила Мендес, Ralph&Russo Getty Images

Кристина Эпплгейт

Образ Кристины Эпплгейт от Monique Lhuillier нельзя назвать однозначно плохим. Плюс аутфита заключается в том, что благодаря полностью закрытому верху и удлиненному шлейфу, невысокая актриса выглядела буквально высоченной, но на этом, пожалуй, все его преимущества и заканчиваются. Слишком закрытый фасон и сложный черно-белый флористический принт не подходят солнечной и милой актрисе.

Кристина Эпплгейт, Monique Lhuillier Getty Images

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Дакота Фаннинг

Уже в который раз только за начало 2020 года мы убеждаемся в том, что старшая из сестер Фаннинг не обладает чувством вкуса младшенькой. Ее блеклая внешность может выглядеть невероятно эффектно, если обыгрывать ее более насыщенными оттенками и дерзкими силуэтами. И если с последним ее лук от Maison Valentino справился на отлично, то цвет делал Дакоту похожей на серенькую мышку, хоть и очень милую.

Дакота Фаннинг, Maison Valentino Getty Images

Мы не можем сказать, что образы из нашей подборки настолько плохи, что их нужно сжечь со страниц фэшн-истории. Большинство луков смотрелись бы роскошно и стильно, но только с условием, что их бы примерили совсем другие актрисы. Существует тенденция на выбор образов для подобных торжественных мероприятиях только от брендов, которые зарекомендовали себя как лучших в вечерней моде. Вот только шикарные образы от Valentino, Chanel, Dior обычно соседствуют с абсолютно странными и непонятными. Возможно дело в том, что многие из “худших” нарядов с SAG Awards 2020 могли бы украсить звезд в рамках совсем другого дресс-кода. Например, брючный костюм от Chanel, в котором появилась Маргарет Куэлли подошел бы в качестве делового образа, но никак не вечернего. Уместность лука - главный залог его успешности.

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