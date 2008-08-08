SAG Awards 2020: Лучшие образы звезд церемонии

Самые роскошные образы с прошедшей церемонии SAG Awards 2020.

В нашей редакции обожают начало года не столько за многочисленные поводы расслабиться и отдохнуть с чистой совестью, сколько за практически еженедельные церемонии в мире кинематографа. Так, 19-го января прошла еще одна премия, которая отметила самых талантливых и успешных деятелей киноискусства за 2019 год - SAG Awards. Конечно, те, кто получил заветные статуэтки интересует нас гораздо меньше самых образов, в которых появились на ковровой дорожке самые популярные звезды Голливуда и телеэкранов. По традиции мы решили выбрать десятку самых роскошных луков, но оставить право оценки за вами - сами рассудите, какой образ вам больше всего по душе. Отметим только, что выбрать вам явно будет из кого: “черный лебедь” в исполнении Вайноны Райдер, “персиковое суфле” от молодой, но безумно перспективной Кэтрин Ньютон, а также классика Голливуда, воплощенная Зои Кравиц, Дженнифер Лопес и другими красавицами. Ivona представляет ТОП-10 самых впечатляющих аутфитов с премии SAG Awards 2020.

Читай также: Акцент на шею: ТОП-6 стильных способов подчеркнуть декольте

Рейчел Броснахэн

Звезда сериала “Удивительная Миссис Майзел” предпочитает проверенную на опыте классику, а потому ее образы никогда не попадают ни в списки лучших, ни худших луков. Вот только ее аутфит от Stella McCartney с SAG Awards 2020 мы просто не могли проигнорировать. Электрический синий оттенок, минималистичный крой и провисающие цепи на рукавах и декольте - идеальный образ, подчеркивающий скромную красоту актрисы.

Рейчел Броснахэн, Stella McCartney Getty Images

Вайнона Райдер

В последнее время увидеть готическую красавицу на подобных мероприятиях - большая редкость. Но, если уж Райдер и появляется на ковровых дорожках, то, обычно, все взгляды прикованы именно к ней. Для SAG Awards 2020 Вайнона выбрала идеальный пример классической “высокой моды” - лук от Dior Couture. Угольного цвета платье из сетки с многочисленными “крыльями” и строгий жакет дополнили ее вечный образ “черного лебедя”.

Вайнона Райдер, Dior Couture Getty Images

Ивонн Страховски

Актриса сериалов “Клуб жен астронавтов” и “Рассказ служанки” обладает классической холодной красотой в лучших традициях Голливуда. Для того, чтобы подчеркнуть ее, даже не нужны дополнительные средства. Светлого платья от KHYELI прямого кроя с оголенными плечами и замысловатыми переплетениями в зоне декольте вполне достаточно.

Ивон Страховски, KHYELI Getty Images

Дженнифер Лопес

После провала на “Золотом Глобусе” 2020 Джей Ло вот уже второй раз поражает нас выбором своего вечернего образа. Для SAG Awards 2020 она нарядилась в роскошное бархатное платье от Georges Hobeika прямого кроя с открытой линией плеч и нисколько не прогадала. Изюминка образа - бант на спине, который плавно переходил в роскошный шлейф.

Дженнифер Лопес, Georges Hobeika Getty Images

Читай также: Подвенечный стиль: Свадебные тренды сезона осень-зима 2020/2021

Зои Кравиц

Миниатюрной смуглой красавице Зои Кравиц без преувеличения к лицу любой образ. Так будь она хоть в богемном шике, а хоть и в голливудской классике, результат всегда будет один и тот же - ошеломительный. Персиковое платье-бюстье от Oscar de la Renta простого кроя со скромным бантом на талии выглядело было не так полноценно, если бы не изюминка лука в виде белых перчаток длинной выше локтя.

Зои Кравиц, Oscar de la Renta Getty Images

Кэтрин Ньютон

Молодое поколение выбирает Maison Valentino. Это уже неоднократно доказывала юная любительница парижского шика Кейлин Девер, и, конечно, Кэтрин Ньютон. Персиковый оттенок на SAG Awards 2020 выбрала не только Кравиц, но и звезда сериалов “Общество”, “Маленькие женщины” и “Большая маленькая ложь”. Смелое, но не пошлое декольте, многочисленные ряды оборок и оголенная спина - лук Кэтрин мы запомним надолго.

Кэтрин Ньютон, Maison Valentino Getty Images

Лили Рейнхарт

Вечная звезда “Ривердейла”, а теперь еще и “сообщница” Джей Ло в фильме “Стриптизерши” Лили Рейнхарт никогда не гоняется за необычными силуэтами или неожиданным принтом. Ей гораздо спокойнее и комфортнее чувствовать себя на высоте в привычных платьях в пол с акцентированными деталями. Черно-белый ансамбль от Miu Miu cо смелым декольте и пышной юбкой подчеркивал изящество актрисы невероятно умело.

Лили Рейнхарт, Miu Miu Getty Images

Кристен Гутоски

Американские свадебные дизайнеры умеют делать не только образы невест, но и роскошные вечерние платья. Так, нашим личным фаворитом стал лук канадской актрисы Кристен Гутоски от Jenny Packham. Нежно-голубой цвет, шелковая ткань, спускающаяся к подолу мягкими волнами и декольте в виде банта - определенно лучший образ SAG Awards 2020.

Кристен Гутоски, Jenny Packham Getty Images

Читай также: Месяц романтики: ТОП-7 самых красивых платьев на День святого Валентина

Лора Дерн

Еще одна актриса для SAG Awards2020 выбрала образ от британского бренда Stella McCartney - звезда фильма “Брачная история” Лора Дерн. Глубокий темно-зеленый оттенок, плечи архитектурного кроя и золотистый пояс под грудью - подобный фасон Лоре нужно запомнить, ведь он ей гораздо больше к лицу, чем любимые ею “богемные” платья в цветочек.

лора Дерн, Stella McCartney Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс

Вспомните, когда вы в последний раз видели на публике 50-летнюю красавицу Кэтрин Зету-Джонс? Если припомнить сложно, то мы вас полностью понимаем. Вот только, если актриса уж решилась появиться на ковровой дорожке, то нужно готовиться к “образу века” в ее исполнении. Так и произошло на SAG Awards 2020, ведь ее серебристый лук от Julien X Gabriela в стилистике 80-х с открытой спиной, красивым декольте и разрезом на ноге сделал ее главной “моделью” красной ковровой дорожки.

Кэтрин Зета-Джонс, Julien X Gabriela Getty Images

Теперь, вероятно, вы понимаете, каким сложным является для нас выбор образов в подборки “лучший/худший”. И если иногда звезды практически делают нам “подарки” в виде откровенно неуместных или безвкусных образов, то порой случаются мероприятия, на которых практически все актрисы приезжают в образах достойных самых высоких похвал. SAG Awards 2020, кстати, оказалась одной из подобных премий, ведь звезды с начала года уже наловчились в выборе вечерних выходах, и теперь четко понимают, что нужно делать, чтобы получить восхищение публики, а не множественные фотожабы и сравнения с Малышом Йодой.

Раннее мы писали о том, какие самые странные формы сумок будут в моде весной 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram