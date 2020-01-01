Новое платье Королевы: ТОП-7 самых модных моделей на весну 2020

Какими обновками вам нужно пополнить гардероб, чтобы в следующем сезоне быть на высоте.

Первая и самая необходимая вещь, которую вы должны подготовить для предстоящей весны 2020 - определенно, стильное и красивое платье. После продолжительной зимы, хоть и не такой жестокой и морозной, вам обязательно захочется похвастать красивой фигурой, не закутанной в три слоя одежды. И разумеется, нет лучшего варианта для этого вашего небольшого фэшн-предприятия, чем нарядиться в роскошный женственный образ. Не будем спорить, что платья в будуарном стиле, которые модницы предпочитают носить и на голое тело, и поверх футболок, и в паре с джинсами, останутся на пике популярности, но разбавить свой гардероб новыми моделями никогда не будет лишним. Именно поэтому Ivona предлагает вам присмотреться к другим актуальным моделям, которые уже сейчас носят многие голливудские знаменитости. Черно-белый “горох”, цветочные ансамбли и корректирующие платья на запах - весной 2020 у вас есть возможности выглядеть ошеломительно.

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С пышными рукавами

Именно такие фасоны выбирают звезды и для торжественных, и для будничных выходов. Помним, что эпоха 80-х занимают главенствующие позиции в современном фэшн-процессе, а потому смело внедряем любимый силуэт и в наш гардероб. Не важно, какой формы будет ваше платье, если вы подберете модель с рукавами-фонариками. Но, если вас интересует наше мнение, то мы рекомендовали присмотреться к миди-вариантам с длинными пышными рукавами в лаконичной цветовой гамме.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

Цветочный мотив

“Цветы на весну. Как оригинально”. Именно так говорила великолепная Миранда Пристли из легендарного фэшн-альманаха, но здесь мы готовы поспорить с любимым дьяволом в Prada. Флористические мотивы весной действительно выглядят достаточно банально, но от того не становятся менее уместными. В период, когда вся природа буквально расцветает, хочется, чтобы и ваша красота заиграла новыми красками. И именно здесь на помощь вам придут растительные мотивы на платьях. Если уж вам так хочется выглядеть оригинально, то выбирайте экзотические рисунки. Тропические орнаменты будут очень уместны весной 2020.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

Глубокое декольте

Глубокое, но не вульгарное. Вам кажется, что это невозможно, но на самом деле задача абсолютно выполнима. Даже, если декольте доходит буквально до пупка, оно все равно может выглядеть более чем приемлемо. Главное - не слишком увлекаться и помнить о том, что грудь должна быть закрыта практически полностью, лишь давая намек на обнаженность, а не выставляя на показ все ваши прелести.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

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В “горошек”

Новая коллекция Энтони Ваккарелло для Saint Laurent построена именно на этом ретро-принте, который создали и популяризировал основатель модного дома. В случае Энтони он умело сочетает несколько разных по габаритам орнаментов, трансформируя их в невероятные вечерние наряды. Мы же предлагаем вам вдохновиться творениями француза и найти свой персональный “горошек”. Вы вольны самостоятельно выбирать контрастность и базовый оттенок, а вот фасон подберите из тех, что значатся в нашем персональном рейтинге модных платьев на весну 2020.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

Вечерний выход

Ни один модный сезон не может обойтись без вечерних выходов, поэтому вам стоит уже сейчас задуматься о покупке нового торжественного лука. Весной 2020 актуальными будут платья с золотистой “чешуей” или металлической аппликацией. Выбирайте расцветку, которая вам больше нравится, но помните, что блистать вы должны не только в переносном, но и в прямом смысле слова.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

На запах

Легендарная модель из 70-х от Дианы фон Фюрстенберг снова как никогда актуальна. Придумана она была для работающих женщин, которым некогда было переодеваться после работы для захода на вечерний коктейль. Весной 2020 она выполняет все те же функции, но также и работает как необходимое корректирующее средство вашей фигуры. Не забывайте, что поясок скроет ваш неидеальный живот, а сам запах сможет визуально “вытянуть” силуэт.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

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Джинсовый монохром

Одним из самых модных новоприобретений на весну 2020 может стать наш персональный абсолютный фаворит - монохромный лук из денима. Подобные платья лучше всего будут смотреться в компании сапог-труб или с высокими ботинками, которые не будут оставлять свободного пространства между ногой и подолом. В таком образе вы сможете появиться хоть на работе, а хоть и на грандиозной вечеринке.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

Думаем, женщины не станут возражать, что одеваются они в основном для того, чтобы покорить и восхитить мужчин. Конечно, феминистки могут начать возмущаться, что их внешний вид рассчитан только на ублажение собственного эго, но, по правде говоря, мы бы сами чувствовали себя гораздо комфортнее в любимых джинсах и комфортных хлопковых футболках. Для чего тогда все эти туфли на шпильках, украшения и платья? А видимо именно для того, чтобы показать мужчинам, насколько мы на самом деле хороши. Поэтому если хотите весной 2020 выглядеть максимально стильно и женственно, то стоит все-таки обновить свой запас романтического фэшн-оружия.

Раннее мы писали о том, какие блейзеры будут в моде весной 2020.

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