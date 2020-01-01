Месяц романтики: ТОП-7 самых красивых платьев на День святого Валентина
Любовь - самое прекрасное чувство, которое может с легкостью, как поднять на небеса, так и больно ударить о землю, отрезвить и заставить мучаться. Накануне Дня святого Валентина не станем анализировать незадачливых любовников, а лишь постараемся выбрать идеальный аутфит для самого правильного романтического свидания. 14-е февраля - тот день, который ждет каждая девушка, которая находится в счастливых отношениях. Не исключено, что именно в этот раз ваш возлюбленный решит сделать вам предложение, а потому подготовиться придется не только ему, но и вам. Выбор красивого образа - задача, которая может повергнуть вас в настоящий ужас. Для того, чтобы вам было проще ориентироваться в многочисленных вариантах, Ivona выбрала ТОП-7 самых стильных трендов ко Дню святого Валентина. Для того, чтобы определиться с идеальным образом, вам нужно всего лишь представить, каким должен быть ваш лук, а затем уж просто свериться с нашим фэшн-гайдом.
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- Романтичное
Короткое, достаточно скромное и очень стильное. Закрытый верх и слегка пышные рукава, которые так нравится использовать дизайнерами в своих образах в 2020 году. Достаточно объемный верх и “сжатый” низ сделают вас стройнее и выше - как из самых смелых снов вашего парня. Особого романтического флера образу придает вполне привычный, но от того не менее красивый цветочный принт. День святого Валентина - праздник чистой любви и страсти, а потому рекомендуем отметит символизм торжества с помощью орнамента из мелких роз.
- Страстное
Красный - цвет страсти. С этим не станет спорить даже самый закоренелый скептик или конформист. Вот только не стоит воспринимать этот оттенок как нечто пошлое, вульгарное и прозаичное. Если вы решили использовать алый тон для образа на День святого Валентина, то выберите самый незамысловатый фасон. Платье-рубашка снимет некоторую долю напряженности в этот день, а также сделает вас более стройной, прикроя все возможные недостатки фигуры. Кокетливые пуговички на груди и мелкие “горошек” лишь добавят образу пикантности.
- Интригующее
Не думайте, что, надевая белое платье на свидание ко Дня святого Валентина, вы делаете своем избраннику слишком непрозрачный намек на замужество. Хотя в эту игру тоже стоит сыграть - пусть немного попереживает. Комбинированный лук, состоящий из абсолютно простого платья и сетки, выглядит очень дерзко, но в то же время невинно. Если хотите добавить жгучести вашему луку, то обязательно обуйте сапоги на грубой подошве. Так вы точно не будете выглядеть чересчур слащаво.
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- Строгое
Что может быть красивее в меру строгого, рафинированного, геометрически правильного образа? Если во всем вы предпочитаете порядок и жесткость, то предлагаем примерить платье-смокинг с глубоким вырезом, без рукавов. Особый шик образу добавляет необычный оттенок морской волны, который наиболее ярко будет смотреться в компании золотых украшений. На ноги лучше надеть стандартные лодочки нейтрального оттенка. Пусть все внимание вашей второй половинки будет приковано исключительно к зоне декольте.
- Нежное
Платье в кантри-стиле подойдет девушкам, которые не привыкли в отношениях вести сложных игр. Им больше нравится быть непринужденными, искренними и абсолютно очаровательными. Такой “деревенский” стиль лука лучше всего сочетать со стильными казаками или ковбойскими сапогами, которые в данном случае придутся как никогда кстати. Мандариновый оттенок подойдет смуглым девушкам, но и белокожим красавицам не рекомендуем отказываться от доли кокетства в День святого Валентина.
- Кокетливое
Платье в бельевом стиле всегда воспринимается мужчинам как вызов, неприкрытый намек на сексуальное продолжение вечера. Чтобы снять некую долю напряжения и гормонального всплеска, предлагаем на День святого Валентина выбрать минималистический образ в будуарной эстетике. Нежно-бежевый оттенок, стильный крупный “горох” и мини-длина - идеальная формула отличного вечера 14-го февраля.
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- Богемное
Сложный принт и сочетание оттенков подходит девушкам, которые уверены в своей привлекательности. Подобное платье еще нужно уметь носить, а что самое главное - правильно сочетать. Комбинация роскошных оттенков охры, королевского пурпура и изумруда смогут убедить вашего возлюбленного в том, что у вас абсолютнейший вкус. А вот широкий пояс на талии и высокие сапоги намекнут на сложный богемный характер.
Подготовка ко Дню святого Валентина может продолжаться не день и не два, а все потому, что выглядеть идеально 14-го февраля - святая обязанность каждой влюбленной девушки. Вам ведь обязательно захочется покорить своего молодого человека собственным великолепием, женственностью и перфекционизмом. Никакая другая одежда кроме платья не сможет справиться с поставленной задачей.
Раннее мы писали о том, как с помощью одежды можно легко сделать шею длиннее, а грудь пышнее.
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