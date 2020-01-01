Второй сорт: Звезды, которые не стесняются одеваться в секондах

И делают это, стоит отметить, абсолютно мастерски.

Вероятно, вы считаете, что абсолютно все известные люди одеваются исключительно в Армани, Шанели и Дольче. Надеемся, мы не сильно вас разочаруем, если скажем, что только звезды СНГ считают, чем больше нулей на ценнике платья, тем более статусными и уважаемыми они становятся в глазах своих поклонников. Подобные “купеческие” вкусы присущи только нашим знаменитостям. А вот с чем связана подобная тенденция не представляется возможным выяснить. Зарубежные звезды не заморачиваются по поводу вещей так сильно, а потому в обычной жизни носят не просто одежду демократичных брендов, а те “находки”, которые удалось отхватить в секонд-хендах и винтажных магазинах. И нужно отдать им должное, в своем обыденном амплуа они выглядят гораздо органичнее наших красавиц, которые так сильно пытаются угодить то ли моде, то ли собственным комплексам. Ivona представляет ТОП-6 популярных красоток, которые не стесняются посещать “второсортные” магазины.

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Джулия Робертс

Экономить Джулия Робертс любит невыносимо, поэтому никогда не гоняется за известными брендами, а лишь выбирает вещи, которые заставляют чувствовать ее комфортнее. Ее образы всегда отличаются особой элегантностью, по вот подобному раскладу она обязана именно покупкам в секонд-хендах и на вещевых рынках. Робертс неоднократно попадала в списки самых сексуальных и стильных звезд современности, поэтому смело берем пример с известной “красотки” и бежим за покупками в ближайший “второсортный” магазинчик.

Джулия Робертс pinterest

Кейт Мосс

В 90-е эта нетипичная модель с абсолютно умопомрачительной внешностью, в которой смешиваются ангельские и дьявольские черты, была популярна и как манекенщица, и как икона стиля. Небогатое детство даже спустя десятки высокооплачиваемых контрактов не дало отказаться от привычки бережливо относиться к деньгам. Кто бы мог подумать, что ее рокерский стиль с налетом откровенной похоти был создан именно в магазинах поддержанной одежды?

Кейт Мосс pinterest

Вайнона Райдер

Популярная актриса, обладательница необыкновенной готической внешности всегда выглядит идеально. Странно было бы предположить, что вещи, подобранные с таким вкусом и изяществом, не результат работы стилиста, а всего лишь очередной рейд по магазинам уцененных товаров. Когда-то Райдер шокировала общественность, появившись на очередной премии “Оскар” в платье, которое стоило всего лишь 10 долларов. Актриса доказывает, что если одежда сидит идеально и подходит под ваш стиль, то неважно сколько вы заплатили за “обновку”.

Вайнона Райдер pinterest

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Дрю Бэрримор

Конечно, до Райдер с ее 10-долларовым платьем Дрю далеко, но когда-то она заявилась на торжественном мероприятии в образе, созданном именно с помощью экономного онлайн-шоппинга. Бунтарки никогда не исправляются, а лишь немного подстраиваются под возрастные изменения. Та дикая девчонка, которая в подростков возрасте будоражила общественность громкими скандалами, превратилась в женщину, которой абсолютно не стыдно покупать одежду, у которой однажды уже была хозяйка.

Дрю Бэрримор pinterest

Шерон Стоун

Стоун любит быть уникальной, а если вы хотите выполнять этот пункт своей фэшн-религии, то просто необходимо научиться выбирать вещи с историей. Именно такие можно найти исключительно в секондах и на блошиных рынках. Нетипичность, яркий индивидуализм отличают имидж Стоун, а вот создан он был именно в маргинальных магазинчиках. Более того, Шерон коллекционирует кашемировые свитера, а вот на поиски нового “экспоната” отправляется не в люксовые универмаги, а в магазины поддержанных товаров.

Шерон Стоун pinterest

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Мадонна

Было бы странно предположить, что эта фэшн-дива, которая собственноручно умеет создавать великолепно стильные образы, не пользуется преимуществами секонд-хендов. Именно там можно отыскать вещи, которые обладают собственной историей, которые наиболее ярко демонстрируют фэшн-изменения эпох. Мадонна настолько любит магазины поддержанных товаров, что в некоторых даже числиться постоянным покупателем.

Мадонна pinterest

В нынешнем неспокойном мире, кажется, не осталось ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не побывал в секондах. Если вы пойдете в винтажный магазин где-нибудь в Лос-Анджелесе, то несомненно легко столкнетесь там лицом к лицу с Дрю Бэрримор или самой Мадонной. Если уж такие дамы нисколько не стесняются рыться в ворохе подержанной одежды, то почему нам должно быть неловко за желание выглядеть не так как все? Если вы до сих пор находитесь в поисках собственного стиля и склоняетесь либо в сторону классики, либо эклектики, а может быть и ретро, то именно в секонд-хендах вы сможете отыскать начальные элементы вашего будущего гардероба. Поверьте, выглядеть вы будет определенно круче, чем большинство ваших подруг, еженедельно спонсирующих Zara, Pull&Bear и Stradivarius.

Раннее мы писали о том, с помощью каких фэшн-приемов можно сделать шею длиннее, а грудь пышнее.

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