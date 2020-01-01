Акцент на шею: ТОП-6 стильных способов подчеркнуть декольте

Если вы не обладает лебединой шеей и хотите продемонстрировать красоту груди, то наши советы придутся как раз кстати.

Мужчины единогласно признают шею самой сексуальной зоной женского тела. Конечно, они в принципе в восторге от любой обнаженной части дамского силуэта, но именно эта тонкая и волнующая область способна заставить их задержать дыхание. Но вот если ваша шея кажется слишком короткой или толстой, то обязательно нужно применить к ней варианты фэшн-”лечения”. На самом деле, акцентировав внимание на вашей зоне декольте, вы уже с легкостью выполните это задание, но если подобное задание можно завершить максимально стильно, то почему бы не воспользоваться возможностью? Вы будете удивлены, но для того, чтобы визуально удлинить вашу шею, вам не придется надевать кофточки с вульгарными вырезами, которые лишь заставят вас чувствовать себя неловко. Ivona подготовила для вас более изысканные и рафинированные способы создавать оптическую иллюзию бесконечной шеи.

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Каре

Наверное, вы уже давно не практиковали подобного выреза в своем гардеробе, и поступали очень немудро. Если у вас есть проблемы с зоной декольте, то именно каре способно зрительно сделать вас более хрупкой - приближенной к канону красоты. Квадратный вырез сделает вашу грудь визуально более пышной, а шею длиннее. Если хотите выжать из этого фэшн-способа максимум, то рекомендуем сочетать каре с пышными рукавами в стиле 80-х.

Как визуально сделать шею более длинной pinterest

Голые плечи

Абсолютнейший фаворит, который в одно лишь мгновение сделает вас и более сексуальной, и женственной, и стройной. Не забывайте, что такие открытые вещи лучше всего сочетать с максимально непретенциозным низом, чтобы не создавалось представления, что вы уж слишком старательно продумывали ваш образ. Если вы решились оголить именно плечи, то оставьте зону декольте в покое - не стоит декорировать ее украшениями или аксессуарами. Так вы лишь уничтожите конечный результат и отвлечете внимание от теперь уже бесконечной шеи.

Как визуально сделать шею более длинной pinterest

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Украшения

Если вы хотите, чтобы окружающие заметили вашу зону декольте, то привлечь их внимание можно абсолютно безболезненным способом - без потерь для вашей репутации фэшн-пай-девочки. Даже простые рубашки можно усовершенствовать с помощью украшений (массивных цепей или минималистичных подвесок). Так вы ненавязчиво, но очень твердо скажете, что не боитесь принимать модный вызов и умеете быть одновременно и притягательной, и модной.

Как визуально сделать шею более длинной pinterest

Декор

Беспроигрышный вариант для тех девушек, которым невероятно хочется подчеркнуть свою зону декольте, при этом оставшись максимально “одетой”. Помните, что декоративные элементы на груди способны визуально сделать ваш бюст более аппетитным и притягательным для мужского взгляда. Оборки, воланы, цепи, банты, пуговицы, яркий принт - вариантов для усовершенствования вашего декольте существует множество.

Как визуально сделать шею более длинной pinterest

V-образный вырез

Пожалуй, об этом способе сделать вас визуально выше, стройнее и элегантнее известно абсолютно всем женщинам. Впрочем, повторение - мать учения, а потому никогда не поздно напомнить об простых фэшн-истинах. Помните, чем глубже декольте, тем более заметным будет эффект. Впрочем, и увлекаться не рекомендуем. Вы же не хотите повторить “успех” Эмилии Кларк на премии “Эмми” в 2019 году? V-образный вырез спасет и всех девушек, у которых остро стоит проблема слишком широких плеч. Он сделает пропорции вашего торса более гармоничными, а силуэт визуально вытянет.

Как визуально сделать шею более длинной pinterest

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Длинные серьги

Безупречный в своей простоте, но невероятно эффективный способ визуально удлинить зону шеи, который предпочитают самые продвинутые и стильные девушки. Серьги-шандельеры или минималистичные, но длинные цепочки - выбирайте тот вариант, который кажется наиболее приемлемым. Однако, не забывайте, что такой фэшн-лайфхак сработает только в том случае, если вы уберете волосы наверх.

Как визуально сделать шею более длинной pinterest

Корсеты, нестандартные вырезы и даже удлиненные украшения могут легко сделать вашу шею более элегантной - приближенной к идеалу. В 2020 году зоне декольте рекомендуем уделять повышенное внимание, ведь хоть оверсайз и унисекс и правят бал, но забывать о своей феминности мы бы вам настоятельно не рекомендовали. Женственность - то, что может с легкостью вывести ваш имидж на новый уровень, но для того, чтобы правильно управлять своей сущность нужно знать определенные фэшн-правила. Вы же понимаете, к кому нужно обращаться за самыми стильным советами?

Раннее мы писали о том, как с помощью одежды можно замаскировать животик.

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