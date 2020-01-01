London Fashion Week: Расписание показов сезона осень-зима 2020/21
Если вы спросите у нас, какая Неделя моды является самой вдохновляющей, то мы без промедления ответим - Лондонская. Самая рок-н-рольная? И снова тот же ответ. Даже с эпитетами навроде самая сумасшедшая и эклектичная будет тот же конечный итог. Лондон не зря считался одной из самых влиятельных фэшн-недель, ведь именно там начинали свой звездный путь топ-модели навроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Именно главная и первая британская Неделя моды в 1984 году подарила нам Джона Гальяно, который впервые продемонстрировал свою коллекцию, вдохновленную Французской революцией и клубным Лондоном. Сколько бы не было взлетов и падений, но London Fashion Week остается вечным трендом, который сам по себе заслуживает самых пафосных эпитетов. К тому же именно Лондонская Неделя моды подарила нам легендарного Маккуина, чьими работами до сих пор вдохновляются дизайнеры, считая образцом авангардизма. Британия даровала нам еще много популярных имен, но, что самое главное, так это веру в то, что ход истории возможно изменить. Ivona представляет даты London Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021.
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- Пятница, 14 февраля
10.00 - JAMIE WEI HUANG
10.00 - AMANDA WAKELEY (презентация)
11.00 - ON|OFF PRESENTS…
13.00 - SUPRIYA LELE
13.30 - XU ZHI (презентация)
14.00 - 16ARLINGTON
15.00 - RICHARD MALONE
16.00 - SHRIMPS
17.30 - TEMPERLEY LONDON (презентация)
18.00 - UNIVERSITY OF WESTMINSTER BA
19.00 - MATTY BOVAN
20.00 - CENTRAL SAINT MARTINS
- Суббота, 15 февраля
09.00 - ASAI
11.00 - FASHION EAST
12.00 - TOGA
13.00 - MARQUES’ALMEIDA
13.30 - UNDERAGE (презентация)
14.00 - MOLLY GODDARD
15.00 - HALPERN
16.00 - DAVID KOMA
17.00 - HOUSE OF HOLLAND
17.30 - RIXO
18.00 - REJINA PYO
19.00 - A.W.A.K.E. MODE
20.00 - RICHARD QUINN
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- Воскресенье, 16 февраля
09.00 - BOSIDENG
10.00 - VICTORIA BECKHAM
11.00 - PREEN BY THORNTON BREGAZZI
12.00 - ROLAND MOURET
12.30 - OSMAN (презентация)
13.00 - MARGARET HOWELL
13.30 - ASPINAL OF LONDON (презентация)
14.00 - EMILIA WICKSTEAD
15.00 - ROKSANDA
16.00 - CHALAYAN
17.00 - SIMONE ROCHA
18.00 - MM6 MAISON MARGIELA
19.00 - ASHISH
- Понедельник, 17 февраля
09.00 - PAULA KNORR
10.00 - HUISHAN ZHANG
11.00 - ERDEM
11.30 - PAUL COSTELLOE (презентация)
12.00 - BORA AKSU
12.30 - EDELINE LEE (презентация)
01.00 - JW ANDERSON
02.30 - JOHNSTONS OF ELGIN (презентация)
03.00 - CHRISTOPHER KANE
04.00 - PUSHBUTTON
05.00 - BURBERRY
06.30 - OLIVIA RUBIN (презентация)
07.00 - THE WOOLMARK PRIZE
08.30 - ANYA HINDMARCH EVENT
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- Вторник, 18 февраля
09.00 - MARK FAST
10.00 - DAKS
12.00 - CHARLOTTE KNOWLES
13.00 - BOBBY ABLEY
14.00 - YUHAN WANG
Каждая Неделя моды в Лондоне привлекает к участию более 250 дизайнеров, 5000 гостей и собирает заказов примерно на 100 миллионов фунтов стерлингов. Довольно неплохо, как для “проходящего” пункта назначения. Конечно, нельзя отрицать что Лондонская неделя моды переживала свои темные времена, но именно благодаря настойчивости таких дизайнеров как Гарет Пью и Кристофер Кейн ей удалось восстать из пепла - как настоящей птице-феникс. И как уже не упомянуть про вечных образчиков “добропорядочности”, традиционализма и классики в лице Burberry, Matthew Williamson, Vivienne Westwood? Хотя последняя как раз и является тем норовящим разверзнуться лавой вулканом, которого сдерживает лишь добропорядочная обложка фэшн-индустрии. Впрочем, сумасшествие этой дамочки только на пользу Лондонской недели моды. Удивительный микс консерватизма и бунтарства - именно это отличает одну из самых эклектичных недель в фэшн-календаре.
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