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London Fashion Week: Расписание показов сезона осень-зима 2020/21

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Что подготовили к новому сезону консервативные и бесшабашные Vivienne Westwood, Emilia Wickstead и Victoria Becham.
London Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021
London Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021
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Если вы спросите у нас, какая Неделя моды является самой вдохновляющей, то мы без промедления ответим - Лондонская. Самая рок-н-рольная? И снова тот же ответ. Даже с эпитетами навроде самая сумасшедшая и эклектичная будет тот же конечный итог. Лондон не зря считался одной из самых влиятельных фэшн-недель, ведь именно там начинали свой звездный путь топ-модели навроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Именно главная и первая британская Неделя моды в 1984 году подарила нам Джона Гальяно, который впервые продемонстрировал свою коллекцию, вдохновленную Французской революцией и клубным Лондоном. Сколько бы не было взлетов и падений, но London Fashion Week остается вечным трендом, который сам по себе заслуживает самых пафосных эпитетов. К тому же именно Лондонская Неделя моды подарила нам легендарного Маккуина, чьими работами до сих пор вдохновляются дизайнеры, считая образцом авангардизма. Британия даровала нам еще много популярных имен, но, что самое главное, так это веру в то, что ход истории возможно изменить. Ivona представляет даты London Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021. 

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  • Пятница, 14 февраля 

10.00 - JAMIE WEI HUANG 
10.00 - AMANDA WAKELEY (презентация) 
11.00 - ON|OFF PRESENTS… 
13.00 - SUPRIYA LELE 
13.30 - XU ZHI (презентация) 
14.00 - 16ARLINGTON 
15.00 - RICHARD MALONE 
16.00 - SHRIMPS 
17.30 - TEMPERLEY LONDON (презентация) 
18.00 - UNIVERSITY OF WESTMINSTER BA 
19.00 - MATTY BOVAN 
20.00 - CENTRAL SAINT MARTINS 

  • Суббота, 15 февраля 

09.00 - ASAI 
11.00 - FASHION EAST 
12.00 - TOGA 
13.00 - MARQUES’ALMEIDA 
13.30 - UNDERAGE (презентация) 
14.00 - MOLLY GODDARD 
15.00 - HALPERN 
16.00 - DAVID KOMA 
17.00 - HOUSE OF HOLLAND 
17.30 - RIXO 
18.00 - REJINA PYO 
19.00 - A.W.A.K.E. MODE 
20.00 - RICHARD QUINN 

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  • Воскресенье, 16 февраля 

09.00 - BOSIDENG 
10.00 - VICTORIA BECKHAM 
11.00 - PREEN BY THORNTON BREGAZZI 
12.00 - ROLAND MOURET 
12.30 - OSMAN (презентация) 
13.00 - MARGARET HOWELL 
13.30 - ASPINAL OF LONDON (презентация) 
14.00 - EMILIA WICKSTEAD 
15.00 - ROKSANDA 
16.00 - CHALAYAN 
17.00 - SIMONE ROCHA 
18.00 - MM6 MAISON MARGIELA 
19.00 - ASHISH 

  • Понедельник, 17 февраля 

09.00 - PAULA KNORR 
10.00 - HUISHAN ZHANG 
11.00 - ERDEM 
11.30 - PAUL COSTELLOE (презентация) 
12.00 - BORA AKSU 
12.30 - EDELINE LEE (презентация) 
01.00 - JW ANDERSON 
02.30 - JOHNSTONS OF ELGIN (презентация) 
03.00 - CHRISTOPHER KANE 
04.00 - PUSHBUTTON 
05.00 - BURBERRY 
06.30 - OLIVIA RUBIN (презентация) 
07.00 - THE WOOLMARK PRIZE 
08.30 - ANYA HINDMARCH EVENT 

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  • Вторник, 18 февраля 

09.00 - MARK FAST 
10.00 - DAKS 
12.00 - CHARLOTTE KNOWLES 
13.00 - BOBBY ABLEY 
14.00 - YUHAN WANG 

Каждая Неделя моды в Лондоне привлекает к участию более 250 дизайнеров, 5000 гостей и собирает заказов примерно на 100 миллионов фунтов стерлингов. Довольно неплохо, как для “проходящего” пункта назначения. Конечно, нельзя отрицать что Лондонская неделя моды переживала свои темные времена, но именно благодаря настойчивости таких дизайнеров как Гарет Пью и Кристофер Кейн ей удалось восстать из пепла - как настоящей птице-феникс. И как уже не упомянуть про вечных образчиков “добропорядочности”, традиционализма и классики в лице Burberry, Matthew Williamson, Vivienne Westwood? Хотя последняя как раз и является тем норовящим разверзнуться лавой вулканом, которого сдерживает лишь добропорядочная обложка фэшн-индустрии. Впрочем, сумасшествие этой дамочки только на пользу Лондонской недели моды. Удивительный микс консерватизма и бунтарства - именно это отличает одну из самых эклектичных недель в фэшн-календаре.  

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Теги: Лондонская Неделя Моды, мода 2020, Неделя моды в Лондоне
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Источник: ivona.bigmir.net

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