London Fashion Week: Расписание показов сезона осень-зима 2020/21

Что подготовили к новому сезону консервативные и бесшабашные Vivienne Westwood, Emilia Wickstead и Victoria Becham.

Если вы спросите у нас, какая Неделя моды является самой вдохновляющей, то мы без промедления ответим - Лондонская. Самая рок-н-рольная? И снова тот же ответ. Даже с эпитетами навроде самая сумасшедшая и эклектичная будет тот же конечный итог. Лондон не зря считался одной из самых влиятельных фэшн-недель, ведь именно там начинали свой звездный путь топ-модели навроде Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Именно главная и первая британская Неделя моды в 1984 году подарила нам Джона Гальяно, который впервые продемонстрировал свою коллекцию, вдохновленную Французской революцией и клубным Лондоном. Сколько бы не было взлетов и падений, но London Fashion Week остается вечным трендом, который сам по себе заслуживает самых пафосных эпитетов. К тому же именно Лондонская Неделя моды подарила нам легендарного Маккуина, чьими работами до сих пор вдохновляются дизайнеры, считая образцом авангардизма. Британия даровала нам еще много популярных имен, но, что самое главное, так это веру в то, что ход истории возможно изменить. Ivona представляет даты London Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021.

Читай также: Paris Fashion Week: Расписание показов сезона весна-лето 2020

Пятница, 14 февраля

10.00 - JAMIE WEI HUANG

10.00 - AMANDA WAKELEY (презентация)

11.00 - ON|OFF PRESENTS…

13.00 - SUPRIYA LELE

13.30 - XU ZHI (презентация)

14.00 - 16ARLINGTON

15.00 - RICHARD MALONE

16.00 - SHRIMPS

17.30 - TEMPERLEY LONDON (презентация)

18.00 - UNIVERSITY OF WESTMINSTER BA

19.00 - MATTY BOVAN

20.00 - CENTRAL SAINT MARTINS

Суббота, 15 февраля

09.00 - ASAI

11.00 - FASHION EAST

12.00 - TOGA

13.00 - MARQUES’ALMEIDA

13.30 - UNDERAGE (презентация)

14.00 - MOLLY GODDARD

15.00 - HALPERN

16.00 - DAVID KOMA

17.00 - HOUSE OF HOLLAND

17.30 - RIXO

18.00 - REJINA PYO

19.00 - A.W.A.K.E. MODE

20.00 - RICHARD QUINN

Читай также: New York Fashion Week: Расписание показов сезона осень-зима 2020/21 в Нью-Йорке

Воскресенье, 16 февраля

09.00 - BOSIDENG

10.00 - VICTORIA BECKHAM

11.00 - PREEN BY THORNTON BREGAZZI

12.00 - ROLAND MOURET

12.30 - OSMAN (презентация)

13.00 - MARGARET HOWELL

13.30 - ASPINAL OF LONDON (презентация)

14.00 - EMILIA WICKSTEAD

15.00 - ROKSANDA

16.00 - CHALAYAN

17.00 - SIMONE ROCHA

18.00 - MM6 MAISON MARGIELA

19.00 - ASHISH

Понедельник, 17 февраля

09.00 - PAULA KNORR

10.00 - HUISHAN ZHANG

11.00 - ERDEM

11.30 - PAUL COSTELLOE (презентация)

12.00 - BORA AKSU

12.30 - EDELINE LEE (презентация)

01.00 - JW ANDERSON

02.30 - JOHNSTONS OF ELGIN (презентация)

03.00 - CHRISTOPHER KANE

04.00 - PUSHBUTTON

05.00 - BURBERRY

06.30 - OLIVIA RUBIN (презентация)

07.00 - THE WOOLMARK PRIZE

08.30 - ANYA HINDMARCH EVENT

Читай также: Пышка и худышка: Какие вещи могут носить только модели

Вторник, 18 февраля

09.00 - MARK FAST

10.00 - DAKS

12.00 - CHARLOTTE KNOWLES

13.00 - BOBBY ABLEY

14.00 - YUHAN WANG

Каждая Неделя моды в Лондоне привлекает к участию более 250 дизайнеров, 5000 гостей и собирает заказов примерно на 100 миллионов фунтов стерлингов. Довольно неплохо, как для “проходящего” пункта назначения. Конечно, нельзя отрицать что Лондонская неделя моды переживала свои темные времена, но именно благодаря настойчивости таких дизайнеров как Гарет Пью и Кристофер Кейн ей удалось восстать из пепла - как настоящей птице-феникс. И как уже не упомянуть про вечных образчиков “добропорядочности”, традиционализма и классики в лице Burberry, Matthew Williamson, Vivienne Westwood? Хотя последняя как раз и является тем норовящим разверзнуться лавой вулканом, которого сдерживает лишь добропорядочная обложка фэшн-индустрии. Впрочем, сумасшествие этой дамочки только на пользу Лондонской недели моды. Удивительный микс консерватизма и бунтарства - именно это отличает одну из самых эклектичных недель в фэшн-календаре.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 пар обуви в вашем гардеробе могут испортить вашу фэшн-репутацию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram