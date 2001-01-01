New York Fashion Week: Расписание показов сезона осень-зима 2020/21 в Нью-Йорке
Традиционно первой Неделей моды в новом 2020 году станет Нью-йоркская, которая не устает из года в год удивлять своим абсолютно националистическим подходом к пониманию фэшн-процессов. Именно американские дизайнеры известны своей сильной связью с корнями. Они не стесняются проявлять любовь к своей стране, и делают это одним из самых понятных, популярных и красивых способов - с помощью модной индустрии. Нью-Йорк долго вел борьбу за первенство в фэшн-мире, соревнуясь с вековечным и все-таки законодательным Парижем.
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Сейчас эти две Недели моды больше похожи на абсолютно разные вселенные: одна - современная, готовая к экспериментам и громким политическим лозунгам даже в разрезе моды, а другая - нежная, стабильная, элегантная и невыносимо красивая. Нью-Йорк не стесняется проявлять свои истинные эмоции: если ему что-то не по душе, то выразит он свое недоумение самым эстетическим и, поверьте, оглушительным способом. Ivona представляет даты New York fashion Week сезона очень-зима 2020/2021, которая первой продемонстрирует свое отношение к современному модному процессу.
Даты проведения New York fashion Week сезона осень-зима 2020/2021: с 7 февраля по 12 февраля
Расписание Недели моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2020/2021 по дням:
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- Пятница, 7 февраля
18.00 - MONSE
19.00 - RAG & BONE
20.00 - JEREMY SCOTT
21.00 - PRISCAVERA
- Суббота, 8 февраля
SNOW XUE GAO
09.00 - ADAM LIPPES
10.00 - BADGLEY MISCHKA и SELF-PORTRAIT
11.00 - CLAUDIA LI
12.00 - ULLA JOHNSON
13.00 - LONGCHAMP
14.00 - PRIVATE POLICY
14.00 - REBECCA MINKOFF
15.00 - HELMUT LANG
16.00 - HELLESSY
17.00 - CHRISTOPHER JOHN ROGERS
18.00 - R13
19.00 - SANDY LIANG
20.00 - BRANDON MAXWELL
21.00 - LAQUAN SMITH
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- Воскресенье, 9 февраля
GRAHAM TYLER
10.00 - TORY BURCH
11.00 - AREA and JEFFREY DODD
12.00 - JONATHAN COHEN
13.00 - BROCK COLLECTION
14.00 - TIBI
15.00 - SIES MARJAN
16.00 - NICOLE MILLER и ROMEO HUNTE
17.00 - COLLINA STRADA и DENNIS BASSO
18.00 - JASON WU COLLECTION
19.00 - CHROMAT
20.00 - KIM SHUI
21.00 - PALM ANGELS
- Понедельник, 10 февраля
KATE SPADE NEW YORK
09.00 - THE ROW
10.00 - CAROLINA HERRERA
11.00 - JONATHAN SIMKHAI
12.00 - ZIMMERMANN
13.00 - LELA ROSE
13.00 - ALICE + OLIVIA
14.00 - DION LEE
15.00 - 3.1 PHILLIP LIM
16.00 - LIBERTINE and VERONICA BEARD
17.00 - ANNA SUI
18.00 - ZERO + MARIA CORNEJO
20.00 - PROENZA SCHOULER
21.00 - OSCAR DE LA RENTA
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- Вторник, 11 февраля
09.00 - KHAITE
10.00 - SALLY LAPOINTE
11.00 - VERA WANG
12.00 - GABRIELA HEARST
13.00 - SUKEINA
14.00 - COACH 1941
15.00 - BIBHU MOHAPATRA
15.00 - ROSIE ASSOULIN
16.00 - CYNTHIA ROWLEY
17.00 - NAEEM KHAN
18.00 - RODARTE
19.00 - PRABAL GURUNG
20.00 - ECKHAUS LATTA
21.00 - CHRISTIAN COWAN
- Среда, 12 февраля
MARCHESA
10.00 - MICHAEL KORS
11.00 - ALIETTE and MARINA MOSCONE
12.00 - ST. JOHN
15.00 - ALEJANDRA ALONSO ROJAS
15.00 - BATSHEVA
17.00 - NO SESSO
18.00 - MARC JACOBS
До 1943 года тем местом, куда дважды в год съезжались все журналисты, стилисты и дизайнеры был Париж. Но именно события Второй мировой войны кардинально повлияли на течение истории моды. Предприимчивая Элеонор Ламберт решилась организовать событие в родном Нью-Йорке, которое сейчас известно как Неделя моды. Тогда же название было несколько другое - Неделя прессы, которое оставалось таковым вплоть до 2001 года. Примечательно, что до трагических событий в 1991 года, когда на манекенщицу свалился кусок потолка на показе Майкла Корса, все показы проходили в абсолютно разных локациях. К 1993 году Ферн Маллис, глава Совета модных дизайнеров Америки, объединила все показы в тентах в Брайант-парке. Именно это место считается настоящей Меккой моды не только американской, но и мировой. Нью-Йорк долго находился под гнетом Европы, ведь считалось, что именно там создавалась настоящая мода. Однако с организацией Недели прессы весь мир резко обратил свое внимание на американских дизайнеров, постепенно признавая их превосходство.
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