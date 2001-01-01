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New York Fashion Week: Расписание показов сезона осень-зима 2020/21 в Нью-Йорке

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Первым нам рассказать, что носить черед полгода намерен патриотичный, смелый и жесткий Нью-Йорк.
Расписание показов сезона осень-зима 2020/21 Недели моды в Нью-йорке
Расписание показов сезона осень-зима 2020/21 Недели моды в Нью-йорке
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Традиционно первой Неделей моды в новом 2020 году станет Нью-йоркская, которая не устает из года в год удивлять своим абсолютно националистическим подходом к пониманию фэшн-процессов. Именно американские дизайнеры известны своей сильной связью с корнями. Они не стесняются проявлять любовь к своей стране, и делают это одним из самых понятных, популярных и красивых способов - с помощью модной индустрии. Нью-Йорк долго вел борьбу за первенство в фэшн-мире, соревнуясь с вековечным и все-таки законодательным Парижем.

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Сейчас эти две Недели моды больше похожи на абсолютно разные вселенные: одна - современная, готовая к экспериментам и громким политическим лозунгам даже в разрезе моды, а другая - нежная, стабильная, элегантная и невыносимо красивая. Нью-Йорк не стесняется проявлять свои истинные эмоции: если ему что-то не по душе, то выразит он свое недоумение самым эстетическим и, поверьте, оглушительным способом. Ivona представляет даты New York fashion Week сезона очень-зима 2020/2021, которая первой продемонстрирует свое отношение к современному модному процессу.  

Даты проведения New York fashion Week сезона осень-зима 2020/2021: с 7 февраля по 12 февраля

Расписание Недели моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2020/2021 по дням:

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  • Пятница, 7 февраля 

18.00 - MONSE 
19.00 - RAG & BONE 
20.00 - JEREMY SCOTT 
21.00 - PRISCAVERA 

  • Суббота, 8 февраля 

SNOW XUE GAO 
09.00 - ADAM LIPPES 
10.00 - BADGLEY MISCHKA и SELF-PORTRAIT 
11.00 - CLAUDIA LI 
12.00 - ULLA JOHNSON 
13.00 - LONGCHAMP 
14.00 - PRIVATE POLICY 
14.00 - REBECCA MINKOFF 
15.00 - HELMUT LANG 
16.00 - HELLESSY 
17.00 - CHRISTOPHER JOHN ROGERS 
18.00 - R13 
19.00 - SANDY LIANG 
20.00 - BRANDON MAXWELL 
21.00 - LAQUAN SMITH 

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  • Воскресенье, 9 февраля 

GRAHAM TYLER 
10.00 - TORY BURCH 
11.00 - AREA and JEFFREY DODD 
12.00 - JONATHAN COHEN 
13.00 - BROCK COLLECTION 
14.00 - TIBI 
15.00 - SIES MARJAN 
16.00 - NICOLE MILLER и ROMEO HUNTE 
17.00 - COLLINA STRADA и DENNIS BASSO 
18.00 - JASON WU COLLECTION 
19.00 - CHROMAT 
20.00 - KIM SHUI 
21.00 - PALM ANGELS 

  • Понедельник, 10 февраля 

KATE SPADE NEW YORK 
09.00 - THE ROW 
10.00 - CAROLINA HERRERA 
11.00 - JONATHAN SIMKHAI 
12.00 - ZIMMERMANN 
13.00 - LELA ROSE 
13.00 - ALICE + OLIVIA 
14.00 - DION LEE 
15.00 - 3.1 PHILLIP LIM 
16.00 - LIBERTINE and VERONICA BEARD 
17.00 - ANNA SUI 
18.00 - ZERO + MARIA CORNEJO 
20.00 - PROENZA SCHOULER 
21.00 - OSCAR DE LA RENTA 

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  • Вторник, 11 февраля 

09.00 - KHAITE 
10.00 - SALLY LAPOINTE 
11.00 - VERA WANG 
12.00 - GABRIELA HEARST 
13.00 - SUKEINA 
14.00 - COACH 1941 
15.00 - BIBHU MOHAPATRA 
15.00 - ROSIE ASSOULIN 
16.00 - CYNTHIA ROWLEY 
17.00 - NAEEM KHAN 
18.00 - RODARTE 
19.00 - PRABAL GURUNG 
20.00 - ECKHAUS LATTA 
21.00 - CHRISTIAN COWAN 

  • Среда, 12 февраля 

MARCHESA 
10.00 - MICHAEL KORS 
11.00 - ALIETTE and MARINA MOSCONE 
12.00 - ST. JOHN 
15.00 - ALEJANDRA ALONSO ROJAS 
15.00 - BATSHEVA 
17.00 - NO SESSO 
18.00 - MARC JACOBS 

До 1943 года тем местом, куда дважды в год съезжались все журналисты, стилисты и дизайнеры был Париж. Но именно события Второй мировой войны кардинально повлияли на течение истории моды. Предприимчивая Элеонор Ламберт решилась организовать событие в родном Нью-Йорке, которое сейчас известно как Неделя моды. Тогда же название было несколько другое - Неделя прессы, которое оставалось таковым вплоть до 2001 года. Примечательно, что до трагических событий в 1991 года, когда на манекенщицу свалился кусок потолка на показе Майкла Корса, все показы проходили в абсолютно разных локациях. К 1993 году Ферн Маллис, глава Совета модных дизайнеров Америки, объединила все показы в тентах в Брайант-парке. Именно это место считается настоящей Меккой моды не только американской, но и мировой. Нью-Йорк долго находился под гнетом Европы, ведь считалось, что именно там создавалась настоящая мода. Однако с организацией Недели прессы весь мир резко обратил свое внимание на американских дизайнеров, постепенно признавая их превосходство.  

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Теги: Неделя моды в Нью-Йорке, мода 2020, неделя моды в Нью-Йорке 2020, сезон осень-зима
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Источник: ivona.bigmir.net
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