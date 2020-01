New York Fashion Week: Расписание показов сезона осень-зима 2020/21 в Нью-Йорке

Первым нам рассказать, что носить черед полгода намерен патриотичный, смелый и жесткий Нью-Йорк.

Традиционно первой Неделей моды в новом 2020 году станет Нью-йоркская, которая не устает из года в год удивлять своим абсолютно националистическим подходом к пониманию фэшн-процессов. Именно американские дизайнеры известны своей сильной связью с корнями. Они не стесняются проявлять любовь к своей стране, и делают это одним из самых понятных, популярных и красивых способов - с помощью модной индустрии. Нью-Йорк долго вел борьбу за первенство в фэшн-мире, соревнуясь с вековечным и все-таки законодательным Парижем.

Сейчас эти две Недели моды больше похожи на абсолютно разные вселенные: одна - современная, готовая к экспериментам и громким политическим лозунгам даже в разрезе моды, а другая - нежная, стабильная, элегантная и невыносимо красивая. Нью-Йорк не стесняется проявлять свои истинные эмоции: если ему что-то не по душе, то выразит он свое недоумение самым эстетическим и, поверьте, оглушительным способом. Ivona представляет даты New York fashion Week сезона очень-зима 2020/2021, которая первой продемонстрирует свое отношение к современному модному процессу.

Даты проведения New York fashion Week сезона осень-зима 2020/2021: с 7 февраля по 12 февраля

Расписание Недели моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2020/2021 по дням:

Пятница, 7 февраля

18.00 - MONSE

19.00 - RAG & BONE

20.00 - JEREMY SCOTT

21.00 - PRISCAVERA

Суббота, 8 февраля

SNOW XUE GAO

09.00 - ADAM LIPPES

10.00 - BADGLEY MISCHKA и SELF-PORTRAIT

11.00 - CLAUDIA LI

12.00 - ULLA JOHNSON

13.00 - LONGCHAMP

14.00 - PRIVATE POLICY

14.00 - REBECCA MINKOFF

15.00 - HELMUT LANG

16.00 - HELLESSY

17.00 - CHRISTOPHER JOHN ROGERS

18.00 - R13

19.00 - SANDY LIANG

20.00 - BRANDON MAXWELL

21.00 - LAQUAN SMITH

Воскресенье, 9 февраля

GRAHAM TYLER

10.00 - TORY BURCH

11.00 - AREA and JEFFREY DODD

12.00 - JONATHAN COHEN

13.00 - BROCK COLLECTION

14.00 - TIBI

15.00 - SIES MARJAN

16.00 - NICOLE MILLER и ROMEO HUNTE

17.00 - COLLINA STRADA и DENNIS BASSO

18.00 - JASON WU COLLECTION

19.00 - CHROMAT

20.00 - KIM SHUI

21.00 - PALM ANGELS

Понедельник, 10 февраля

KATE SPADE NEW YORK

09.00 - THE ROW

10.00 - CAROLINA HERRERA

11.00 - JONATHAN SIMKHAI

12.00 - ZIMMERMANN

13.00 - LELA ROSE

13.00 - ALICE + OLIVIA

14.00 - DION LEE

15.00 - 3.1 PHILLIP LIM

16.00 - LIBERTINE and VERONICA BEARD

17.00 - ANNA SUI

18.00 - ZERO + MARIA CORNEJO

20.00 - PROENZA SCHOULER

21.00 - OSCAR DE LA RENTA

Вторник, 11 февраля

09.00 - KHAITE

10.00 - SALLY LAPOINTE

11.00 - VERA WANG

12.00 - GABRIELA HEARST

13.00 - SUKEINA

14.00 - COACH 1941

15.00 - BIBHU MOHAPATRA

15.00 - ROSIE ASSOULIN

16.00 - CYNTHIA ROWLEY

17.00 - NAEEM KHAN

18.00 - RODARTE

19.00 - PRABAL GURUNG

20.00 - ECKHAUS LATTA

21.00 - CHRISTIAN COWAN

Среда, 12 февраля

MARCHESA

10.00 - MICHAEL KORS

11.00 - ALIETTE and MARINA MOSCONE

12.00 - ST. JOHN

15.00 - ALEJANDRA ALONSO ROJAS

15.00 - BATSHEVA

17.00 - NO SESSO

18.00 - MARC JACOBS

До 1943 года тем местом, куда дважды в год съезжались все журналисты, стилисты и дизайнеры был Париж. Но именно события Второй мировой войны кардинально повлияли на течение истории моды. Предприимчивая Элеонор Ламберт решилась организовать событие в родном Нью-Йорке, которое сейчас известно как Неделя моды. Тогда же название было несколько другое - Неделя прессы, которое оставалось таковым вплоть до 2001 года. Примечательно, что до трагических событий в 1991 года, когда на манекенщицу свалился кусок потолка на показе Майкла Корса, все показы проходили в абсолютно разных локациях. К 1993 году Ферн Маллис, глава Совета модных дизайнеров Америки, объединила все показы в тентах в Брайант-парке. Именно это место считается настоящей Меккой моды не только американской, но и мировой. Нью-Йорк долго находился под гнетом Европы, ведь считалось, что именно там создавалась настоящая мода. Однако с организацией Недели прессы весь мир резко обратил свое внимание на американских дизайнеров, постепенно признавая их превосходство.

