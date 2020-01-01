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Paris Fashion Week: Расписание показов сезона весна-лето 2020

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Самая кутюрная Неделя моды первой готова представить свое видение современного элегантного фэшна - "высокого" во всех смыслах.
Парижская Неделя моды сезона осень-зима 2020/2021 - даты показов
Парижская Неделя моды сезона осень-зима 2020/2021 - даты показов
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Парижская неделя моды считается неопровержимым трендсеттером уже на протяжении десятилетий, хотя Милан все еще намеревается сместить столицу Франции со своего королевского трона. Впрочем, пока этого не произошло, у нас есть превосходная возможность наслаждаться всеми шоу, презентациями и новыми коллекциями, которые представляют легендарные бренды. Dior, Giambattista Valli, Chanel, Elie Saab, Valentino - это лишь немногие игроки центральной и самой авторитетной Недели моды. И какими бы разными не казались парижские дизайнеры с абсолютнейшим сумасшествием и абстракционизмом Schiaparelli и нежной прерафаэлитовской нежностью Valentino, все-таки одно точно объединяет все модные дома. Бесконечная элегантность, элитарность, ощущение, что одежда, которую представляют дизайнеры создана для сверхлюдей, а нам, простым обывателям, даже любоваться подобным роскошеством кажется слишком настырным. Именно Неделя моды в Париже наполнена исключительно кутюрными, вечерними коллекциями, которые впоследствии выбирают звезды для торжественных мероприятий и красных ковровых дорожек. Ivona представляет расписание Paris Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021.  

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  • Понедельник, 20-е января 

10.00 - SCHIAPARELLI 
11.00 - ULYANA SERGEENKO 
12.00 - IRIS VAN HERPEN 
13.00 - GEORGES HOBEIKA 
14:30 - DIOR 
16.00 - MAISON RABIH KAYROUZ 
17.00 - RALPH&RUSSO 
18.00 - ANTONIO GRIMALDI 
19.30 - GIAMBATTISTA VALLI 
20.30 - AZZARO COUTURE 

  • Вторник, 21-е января  

10.00 - CHANEL 
13.30 - ALEXIS MABILLE 
14.30 - STÉPHANE ROLLAND 
15.30 - JULIEN FOURNIÉ 
16:30 - ALEXANDRE VAUTHIER 
18.00 - RVDK RONALD VAN DER KEMP 
19.00 - GIORGIO ARMANI PRIVÉ 
20.00 - GIVENCHY 

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  • Среда, 22-е января 

10.00 - MAISON MARGIELA 
11.00 - FRANCK SORBIER 
12.30 - ELIE SAAB 
13.30 - BOUCHRA JARRAR 
14:30 - JULIE DE LIBRAN 
16.00 - VIKTOR&ROLF 
17.00 - ZUHAIR MURAD 
18.00 - VALENTINO 
19.00 - GUO PEI 
20.30 - JEAN PAUL GAULTIER 

  • Четверг, 23-е января 

10.00 - AGANOVICH 
11.00 - RR331 
12.00 - YUIMA NAKAZATO 
13.00 - AELIS 
14:00 - RAHUL MISHRA 
15.00 - CHRISTOPHE JOSSE 
16.00 - XUAN 
17.00 - IMANE AYISSI 

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Первая официальная Парижская неделя моды была организована в 1973 году. И хотя первенство принято отдавать Нью-Йорку, так называемая “салонная мода”, которая и послужила прообразом современного механизма презентаций коллекций принадлежит именно Франции. Первые упоминания об отдаленно похожих на современные показы датируются еще серединой 19 века. Однако лицом к лицу французская и американская мода столкнулись именно в 1973, когда было принято решение положить конец негласной войне за первенство одним из самых стильных образов. Пять великолепных дизайнеров США и пять парижских - это было неповторимое шоу, в котором каждая сторон пыталась продемонстрировать свое преимущество приемлемыми и запрещенными методами. Гостями того действия стали и Грейс Келли, и Мэрилин Монро, и Энди Уорхол - весь цвет тогдашнего шоу-бизнеса. И все-таки несмотря на претензии американцев и постоянный “пресс” от европейских коллег Парижу удается твердо удерживать планку, заданную больше 150 лет назад.  

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Теги: Неделя моды в Париже, мода 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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