Paris Fashion Week: Расписание показов сезона весна-лето 2020

Самая кутюрная Неделя моды первой готова представить свое видение современного элегантного фэшна - "высокого" во всех смыслах.

Парижская неделя моды считается неопровержимым трендсеттером уже на протяжении десятилетий, хотя Милан все еще намеревается сместить столицу Франции со своего королевского трона. Впрочем, пока этого не произошло, у нас есть превосходная возможность наслаждаться всеми шоу, презентациями и новыми коллекциями, которые представляют легендарные бренды. Dior, Giambattista Valli, Chanel, Elie Saab, Valentino - это лишь немногие игроки центральной и самой авторитетной Недели моды. И какими бы разными не казались парижские дизайнеры с абсолютнейшим сумасшествием и абстракционизмом Schiaparelli и нежной прерафаэлитовской нежностью Valentino, все-таки одно точно объединяет все модные дома. Бесконечная элегантность, элитарность, ощущение, что одежда, которую представляют дизайнеры создана для сверхлюдей, а нам, простым обывателям, даже любоваться подобным роскошеством кажется слишком настырным. Именно Неделя моды в Париже наполнена исключительно кутюрными, вечерними коллекциями, которые впоследствии выбирают звезды для торжественных мероприятий и красных ковровых дорожек. Ivona представляет расписание Paris Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021.

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Понедельник, 20-е января

10.00 - SCHIAPARELLI

11.00 - ULYANA SERGEENKO

12.00 - IRIS VAN HERPEN

13.00 - GEORGES HOBEIKA

14:30 - DIOR

16.00 - MAISON RABIH KAYROUZ

17.00 - RALPH&RUSSO

18.00 - ANTONIO GRIMALDI

19.30 - GIAMBATTISTA VALLI

20.30 - AZZARO COUTURE

Вторник, 21-е января

10.00 - CHANEL

13.30 - ALEXIS MABILLE

14.30 - STÉPHANE ROLLAND

15.30 - JULIEN FOURNIÉ

16:30 - ALEXANDRE VAUTHIER

18.00 - RVDK RONALD VAN DER KEMP

19.00 - GIORGIO ARMANI PRIVÉ

20.00 - GIVENCHY

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Среда, 22-е января

10.00 - MAISON MARGIELA

11.00 - FRANCK SORBIER

12.30 - ELIE SAAB

13.30 - BOUCHRA JARRAR

14:30 - JULIE DE LIBRAN

16.00 - VIKTOR&ROLF

17.00 - ZUHAIR MURAD

18.00 - VALENTINO

19.00 - GUO PEI

20.30 - JEAN PAUL GAULTIER

Четверг, 23-е января

10.00 - AGANOVICH

11.00 - RR331

12.00 - YUIMA NAKAZATO

13.00 - AELIS

14:00 - RAHUL MISHRA

15.00 - CHRISTOPHE JOSSE

16.00 - XUAN

17.00 - IMANE AYISSI

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Первая официальная Парижская неделя моды была организована в 1973 году. И хотя первенство принято отдавать Нью-Йорку, так называемая “салонная мода”, которая и послужила прообразом современного механизма презентаций коллекций принадлежит именно Франции. Первые упоминания об отдаленно похожих на современные показы датируются еще серединой 19 века. Однако лицом к лицу французская и американская мода столкнулись именно в 1973, когда было принято решение положить конец негласной войне за первенство одним из самых стильных образов. Пять великолепных дизайнеров США и пять парижских - это было неповторимое шоу, в котором каждая сторон пыталась продемонстрировать свое преимущество приемлемыми и запрещенными методами. Гостями того действия стали и Грейс Келли, и Мэрилин Монро, и Энди Уорхол - весь цвет тогдашнего шоу-бизнеса. И все-таки несмотря на претензии американцев и постоянный “пресс” от европейских коллег Парижу удается твердо удерживать планку, заданную больше 150 лет назад.

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