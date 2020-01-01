Модное расписание: Даты Недель моды сезона осень-зима 2020/2021

Стильная и авторитетная четверка готова презентовать труды стараний дизайнеров последних полугода.

Все известно, что в мире существует всего четыре главных Недели моды: в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Милане. Конечно, многие страны не могут отказать себе в удовольствии продемонстрировать собственное видение современного фэшн-процесса. Именно поэтому существует множество региональных Недель моды, например таких как сезоны в Токио, Лос-Анджелесе, Грузии, Берлине, Копенгагене, Киеве и множествах других странах. Однако, несмотря на популярность, к примеру, скандинавского фэшна, все-таки ключевыми игроками по-прежнему остаются 4 города-гиганта. И хотя многие поговаривают, что Копенгаген выглядит как абсолютно самостоятельный механизм нынешнего модного процесса, дотянуться до высот хотя бы Лондона ему будет тяжело еще по меньшей мере лет 20. Также, как бы нам не было приятно за собственную страну, но Неделя моды в Киеве - является лишь отражением национального понимания фэшн-сегмента, а не глобального. Именно поэтому стать чем-то большим чем просто региональное фэшн-представление ей будет несказанно тяжело. Тем временем всего через несколько дней стартует Неделя моды в Париже, которая традиционно начинает сезон. Ivona представляет все даты будущих модных презентаций на осень-зиму 2020/2021.

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Парижская Неделя моды сезон осень-зима 2020/2021: начинается 24 февраля, а закнчивается 4 марта

Если вы обожает шик, блеск и красоту, то вам обязательно нужно следить за текущими новостями с Парижской недели моды. Именно там рождается настоящий кутюр, который впоследствии становится ориентиром вечерней моды. SCHIAPARELLI, GEORGES HOBEIKA, DIOR и, конечно, CHANEl, а также многие другие бренды, которые считаются источником элегантного вдохновения и воплощением изящной эстетики.

Неделя моды в Париже Pinterest

Украинская Неделя моды (в Киеве) сезон осень-зима 2020/2021: начинается 1 февраля, а заканчивается 5 февраля

Наша собственная Украинская неделя моды в Киеве никогда не пасет задних, поэтому отечественные дизайнеры представляют свои коллекции буквально вслед на самыми авторитетными - парижскими. Национальный фэшн-процесс очень сложный и неравномерный, но то, что всегда отличает украинцев - тяга к минимализму, простоте силуэтов и чистоте линий. Минимум сложных оттенков, яркие шоу и самые сумасшедшие коллекции - именно таким всегда предстает наша региональная Неделя моды.

Неделя моды в Киеве Pinterest

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Нью-Йоркская Неделя моды сезон осень-зима 2020/2021: начинается с 7 февраля, а заканчивается 12 февраля

Если вы сомневаетесь, какая из Недель моды является самой “громогласной” и свободной в высказываниях, то это определенно Нью-Йоркская. Именно американские дизайнеры не стесняются демонстрировать свои политические взгляды, а потому частенько показы и коллекции дизайнеров оборачиваются то шовинистическими представлениями, то протестами против политики текущего президента. Что-то нам подсказывает, что, например от Prabal Gurung и Collina Strada нам нужно ожидать неожиданных фэшн-”транспарантов”.

Неделя моды в Нью-Йорке Pinterest

Лондонская Неделя моды сезон осень-зима 2020/2021: начинается с 14 февраля, а заканчивается с 18 февраля

Самая богемная, возвышенная и слегка сумасшедшая - иногда кажется, что Лондон уже никогда не сможет избавиться от своего свингующего характера. Однако мы любим эту Неделю моды за то, что ее дизайнеры всегда могут подсказать самые неожиданные решения к, казалось бы, сложным модным задачкам. Кроме того, следить за стритстайл-хрониками гостей показов - истинное наслаждение. Кажется, их образов мы ждем ничуть не меньше, чем новых коллекций TEMPERLEY LONDON, MM6 MAISON MARGIELA и VICTORIA BECKHAM.

Неделя моды в Лондоне Pinterest

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Миланская Неделя моды сезон осень-зима 2020/2021: начинается с 18 февраля, а заканчивается 24 февраля

Если вы не в курсе, то подсказываем, что именно Милан на данный момент является центральным игроком фэшн-индустрии. Prada, Jil Sander, Gucci, Armani, Fendi, Bottega Veneta, Etro, Marni, Versace, Missoni - именно эти бренды устанавливают правила в мире моды, под которые стараются подстроиться все остальные. К тому же, итальянцы являются одной из самых стильных наций в мире, а потому их “уличная мода” всегда заслуживает отдельных материалов в нашем онлайн-журнале.

Неделя моды в Милане Pinterest

Каждая уважающая себя модница считает своим долгом хотя бы вскользь просматривать сводки фэшн-новостей, а особенно в такой насыщенный период Недель моды. И если уследить за каждым дизайнером, брендом и показом практически невозможно, то хотя бы за презентациями ключевых игроков стильной индустрии нужно обязательно наблюдать с особым энтузиазмом. Сезон осень-зима 2020/2021 кажется еще таким далеким, но уже буквально 20 января мы сможем снова погрузиться в мир моды. Именно от того, что представят дизайнеры в течение следующего месяца будет зависеть то, как будет вести себя индустрия, какими будут коллекции масс-маркета, какие оттенки станут в будущем ключевыми в списках Pantone. Первым эстафету принимает Париж, а потому доля кутюра нас ожидает буквально с первых дней фэшн-периода.

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