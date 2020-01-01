Лучше не надевать: ТОП-5 пар обуви, которые не украсят ваши ножки

Самые странные и противоречивые модели, с которыми трудно “подружиться” в реальной жизни.

Когда перед среднестатистической женщиной предстает задача приобрести новую обувь, она безоговорочно ориентируется на модели, представленные в ее любимых магазинах. Обычно сегмента масс-маркет. Вот только прежде, чем делать дорогостоящие приобретение, мы бы все-таки рекомендовали просматривать фэшн-обзоры и хроники стритстайл-моды, чтобы точно быть уверенной, что ваша обновка не станет грузом ответственности в вашем гардеробе. Очень часто модели, которые представлены в наших магазинах-фаворитах, обладают не столько модным флером, сколько потребительской популярностью. Производители хотят во всем угодить своим покупательницам, а потому “штампуют” известные и востребованные варианты обуви, которые, увы, частенько бывают абсолютно антистильными. Ivona представляет ТОП-5 пар, которые хоть и появляются с завидной частотой на полках любимых магазинов, но обладают абсолютно неприглядной фэшн-характеристикой.

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“Чулки”

Уверены, вы обожаете наблюдать за новыми изобретениями модного дома Balenciaga под кураторством бесстыжего бунтаря Демны Гвасалии. Именно он подарил фэшн-индустрии такое понятие как “уродливая мода”. И именно он пару лет назад продемонстрировал ужасающий гибрид чулок и лодочек. Конечно, не будем спорить, что любые эксперименты от Гвасалии общественность воспринимает как нечто равносильное “нью-луку” Диора, но так ли уж эстетичны его хайповые инновации? Если вам так хочется поразить ваше окружение, то лучше купить кожаный тренч, а вот эксперименты с уродливой обувью лучше оставить для уверенных в своих силах блогеров и стилистов.

Самая нелепая обувь, от которой нужно избавиться: Сапоги-чулки Pinterest

Громоздкие кроссовки

Сложно представить современный модный дом без собственной версии громоздких и невообразимо уродливых кроссовок. Согласитесь, вы множество раз приходили в магазины в надежде приобрести схожие модели, меряли понравившиеся варианты, и осознавали, что фэшн-индустрии снова удалось вас одурачить. Подобная обувь будет смотреться приемлемо только на дамах с очень массивными ногами, а если же ваши ножки обладают достаточно миниатюрной толщиной и хрупким силуэтом, то громоздкие кроссовки на них выглядят как настоящие ласты.

Самая нелепая обувь, от которой нужно избавиться: Массивные кроссовки Pinterest

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Пластиковые

Если вы хотя бы раз в жизни надевали подобную обувь, то знаете, с каким количеством неудобств связано подобное “фэшн-предприятие”. Конденсат, которые образуется под плексигласовой поверхностью не только эстетически непривлекателен, но и опасен для здоровья ваших ножек. Многие бренды продолжают “штамповать” и подобные ботильоны, и босоножки, и даже балетки. Вот только популярность футуристической обуви осталась далеко в прошлом, а производители до сих пор продолжают наживаться на неосведомленности несчастных “модниц”. Пластиковая обувь выглядит не более, чем фэшн-ирония, которая смотрится здорово лишь на подиуме. В обычной жизни мы бы рекомендовали выбирать обувь все-таки более практичную.

Самая нелепая обувь, от которой нужно избавиться: Пластиковая Pinterest

Угги

И, конечно, как уже здесь обойтись без наши персональных “фаворитов”? Не будем долго разглагольствовать по поводу разумности эксплуатации подобной обуви, ведь даже ежу понятно, что угги годятся только для съемочных будней. В остальных же случаях эти мягкие сапожки укорачивают ногу, делают вас толще, и что самое важное - демонстрируют ваше полнейшее отсутствие вкуса.

Самая нелепая обувь, от которой нужно избавиться: Угги Pinterest

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Кроксы

Эти пластиковые “уродцы” невероятно популярны и среди работников мест общественного питания, и медицинских учреждений, а некоторые даже умудряются носить их в качестве домашней обуви. Настоящий эстетический кошмар начался тогда, когда самопровозглашенные фэшн-стилисты начали носить их в условиях городского пейзажа, надевая поверх носков. Согласитесь, наблюдать такую “коллаборацию” невыносимо тяжело, потому что один лишь взгляд на кроксы заставляет содрогнуться.

Самая нелепая обувь, от которой нужно избавиться: Кроксы Pinterest

Очень часто мы настолько доверяем любимым брендам, что даже не сомневаемся в актуальности трендов, которые они демонстрирует. Вот только определенные нами ТОП-5 пар обуви мы бы все-таки рекомендовали обходить десятой дорогой, ведь фэшн-популярности они вам точно не принесут. Например, хоть мы и порочили репутацию производителей угг много раз, женщины в наших широтах не перестали их носить. А все потому, что находятся так называемые дизайнеры, которые готовы пойти на настоящее фэшн-преступление, лишь бы заработать свои миллионы. Громоздкие кроссовки - совсем другая история. Как представители типичной “уродливой моды” они шикарно смотрятся на подиумах, но вот в обычной жизни оказываются камнем преткновения. Согласитесь, не все, что предлагают популярные модные дома должно обязательно селиться в нашем гардеробе. Наши сегодняшние обувные герои точно не должны жить в вашей фэшн-вселенной, поэтому если вы все еще носите угги или кроксы, или даже “суперстильные” пластиковые босоножки, рекомендуем поскорее забыть об этих ваших фэшн-преступлениях.

Раннее мы писали о том, какие звезды поразили нас своими образами на Critics’ Choice Awards 2020.

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