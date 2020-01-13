Critics’ Choice Awards 2020: Худшие образы с красной дорожки

Какие звезды в очередной раз не сумели продемонстрировать знания моды и особенностей своего тела, и выбрали неудачные наряды.

Обидно, когда звезды, обладающие невероятной красотой лица и тела, одеваются так, будто намеренно решают изуродовать свою внешность. Конечно, нельзя отрицать фактор риска, который всегда присутствует при выборе вечерних образов. Простить неудачный лук мы можем, но главное, что бы подобное не вошло у некоторых звездных красавиц в привычку. На 25-й премии Critics’ Choice Awards многие знаменитые актрисы появились в образах, которые откровенно недостойны их внешности. Неудачный цвет, некрасивый крой или вовсе непривлекательный фасон платьев сделали свое грязное дело и вписали имена некоторых красоток в список “худших образов премии”. Ivona представляет ТОП-10 вечерних аутфитов, которыми мы остались откровенно недовольны.

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Зендая

Наша милая кукольная девочка Зендая умеет выбирать образы, в которых ее необычная внешность выходит на первый план. Вот только народность и аутентичность - точно ей не к лицу. Так африканские косички лишают ее неуловимого шарма и делают абсолютно типичной. Что же касается розового образа от Tom Ford, то силиконовое бюстье и шифоновая макси-юбка выглядят так, будто Зендая вот-вот с красной дорожки сойдет на белоснежный песок Малибу примерно в 2120 году.

Зендая, Tom Ford Pinterest

Маргарет Куэлли

Звезда фильма “Однажды в Голливуде” признается одной из самых перспективных и, что примечательно, красивых звезд современного кинематографа. Обычно ее образы от Chanel (как лица модного дома) наполнены возвышенной эстетикой, но явно не в случае с Critics’ Choice Awards 2020. Лично нам ее бледно-желтое платье с черным бантом на поясе и невообразимым декольте больше напоминает ночную рубашку, чем вечерний лук.

Маргарет Куэлли, Chanel Pinterest

Эй Джей Мишалка

Американская певица Аманда (Эй Джей) Мишалка явно погорячилась, когда решила выразить обеспокоенность состоянием лесов на планете Земля. Ее образ от Elizabetta Franchi больше походил на пародию вечернего наряда, хотя не будем отрицать, что подобный строгий силуэт ей очень к лицу. Вот только, что поделать с отвратительным “рваным” бело-зеленым принтом?

Эй Джей Мишалка, Elizabetta Franchi Pinterest

Элисон Бри

Не можем сказать, что Бри ошиблась так уж катастрофично: ее платье от Brendon Maxwell выглядело достойно благодаря минималистичному крою и спортивному верху, но оттенок был подобран явно неудачно. Если бы вместо тигрово-оранжевого лук был выполнен, например, в голубом цвете под глаза актрисы, выглядела бы звезда “Блеска” гораздо лучше.

Элисон Бри, Brendon Maxwell Pinterest

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Джоуи Кинг

То ли удар “Золотым Глобусом” сказался на выборе образа Джоуи Кинг для Critics’ Choice Awards 2020, то ли девушка просто доверилась не тому стилисту. Если актриса преследовала цель выглядеть как обертка от шоколадной плитки, то задание выполнено на все 100. Вот только жатая ткань и металлический оттенок образа от Prada нисколько не красили юную звезду “Притворства”.

Джоуи Кинг, Prada Pinterest

Люпита Нионго

Эта оскароносная красотка умеет выбирать ошеломительные образы, что не раз демонстрировала на красных дорожках различных мероприятий. Но для ежегодного Critics’ Choice Awards 2020 Люпита слегка прогадала со своим платьем от Michael Kors. Сам образ очень хорош: кожаный верх, спортивный крой, золотой поясок и шифоновая юбка выглядели бы здорово на любой другой светлокожей актрисе. Сама же Нионго просто сливалась с платьем: коричневый - не ее друг.

Люпита Нионго, Michael Kors Pinterest

Лора Дерн

Мы знаем звезду “Большой маленькой лжи” как поклонницу богемного шика, но и классические фасоны ей тоже к лицу. Если фигура позволяет, то можно выбирать луки в абсолютно разных стилях. Так ее платье от Emilia Wickstead было бы идеально, если бы не бледно-оранжевый оттенок. Как и в случае с Бри, вспоминаем, что мандариновый - точно не цвет сезона.

Лора Дерн, Emilia Wickstead Pinterest

Бини Фелдштейн

Не подумайте, что мы предвзято относимся к девушкам с фигурой Бини Филдштенй. В данном случае дело вовсе не в формах актрисы, а в том, что атлас - очень опасная и неверная ткань. Красно-розовое платье от Lola Rose красиво и очень мило, но вот сжатость материала - то, что убивает положительное впечатление от лука.

Бини Фелдштейн, Lola Rose Pinterest

Бетти Гилпин

Еще одна звезда “Блеска”, и еще один неудачный образ для красной дорожки Critics’ Choice Awards 2020. Бетти Гилпин обладает сложной внешностью, но потрясающей фигурой - выбор вечернего лука для нее не должен становится проблемой. Но вот розово-коралловый аутфит в греческом стиле настолько старомоден и ужасен, что мы даже сомневаемся в том, что его создал легендарный модный дом Oscar de la Renta.

Бетти Гилпин, Oscae de la Renta Pinterest

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Флоренс Пью

Даже не подозреваем, для чего красавица Флоренс Пью обрезала волосы, но подобное изменение ей явно не к лицу. Вкупе с не совсем понятным “елочным” образом от Prada девушка на вчерашнем Critics’ Choice Awards 2020 выглядела абсолютно странно. Жаль, ведь потенциал у этой актрисы просто невероятный.

Флоренс Пью, Prada Pinterest

Примечательно, что большинство неудачных образов на Critics’ Choice Awards 2020 продемонстрировали девушки-дебютантки. Подобные ошибки можно прокомментировать и оправдать лишь недостатком опыта. Тем более, что и Флоренс Пью, и Джоуи Кинг, и Маргарет Куэлли ранее не раз демонстрировали безупречные луки. А вот попадание в наш “позорный” список таких бывалых леди кинематографа как Люпиты Нионго и Лоры Дерн - откровенный провал и недосмотр их стилистов. Надеемся, что до следующих премий героини нашего рейтинга смогут проанализировать свои фэшн-ошибки, а потому будут выбирать исключительно удачные аутфиты.

Раннее мы писали о том, какие вещи нельзя носить девушкам с хотя бы намеком на лишний вес.

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