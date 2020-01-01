Пышка и худышка: Какие вещи могут носить только модели

Предметы гардероба, которые не красят девушек с излишне аппетитными формами.

Одежда вполне способна как выставить фигуру девушки в положительном свете, так и в негативном. Все зависит не только от того, насколько тонка наша талия и округлы бедра, но и от того, как правильно мы выбираем собственный стиль, предметы гардероба. Уверены, вы много раз замечали, насколько иначе смотрятся звезды с разной комплекцией в одних и тех же нарядах. Все дело в том, что для девушек с более пышными формами существуют запреты, которые невыгодно нарушать для собственной уверенности и фэшн-репутации. Не думаем, что полноватая дама, которая нарядилась в облегающее платье или “голый” комплект, глядя на себя в зеркало, видит лишь красоту и роскошество форм, а не вываливающиеся валики жира и неприглядный целлюлит. Так для чего же носить невыгодные вещи, если недочеты фигуры всегда можно спрятать за более подходящими вариантами? Ivona представляет ТОП-9 предметов гардероба, которые не будут красить полных девушек.

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Платье с воланами

В 2020 году оборки и воланы, характерные для роскошного стиля викторианской эпохи, находятся на пике популярности. Вспомните, насколько роскошно они смотрелись на тоненькой принцессе Диане. Вот только крупных девушек подобные вещи будут делать еще более тяжелыми и “неподъемными”.

Вещи, которые не красят полных девушек: Воланы Pinterest

Открытый пупок

Уверены, здесь все понятно и без наших пояснения. Твердый пресс с кубиками или хотя бы общая подтянутость живота - единственный аргументы в пользу ношения кроп-топов. Если ваша область талии требует серьезной работы в спортзале, то от голого пупка нужно отказать тотчас же.

Вещи, которые не красят полных девушек: Голый пупок Pinterest

Горизонталь

Уж это правило знает любая девушка. Горизонтальная полоска, как на любимых матросках Коко Шанель, всегда расширяет. Более того, неудачно выбранная вертикальная тоже способна сделать вашу фигуру еще более непропорциональной. Если не хотите казаться излишне полной, лучше откажитесь от маек и футболок в горизонтальный орнамент.

Вещи, которые не красят полных девушек: Горизонталь Pinterest

Ажурные колготы

Есть полные девушки, у которых ноги на удивление кажутся стройными и красивыми. Если это ваш случай, то может легко носить хоть колготы “в цветочек”, а хоть и “в сеточку”. Если же ваши конечности неидеальны, то от модного аксессуара рекомендуем отказаться.

Вещи, которые не красят полных девушек: Ажурные колготки Pinterest

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Перья

Невероятно эффектный способ оказаться королевой бала - примерить платье с перьями, чтобы враз прослыть “царевной-лебедь”. Вот только подобные образы красят только невероятно худеньких девочек, у которых нет ни грамма лишнего жира. Остальным же нужно быть максимально осторожно с таким декором, ведь так действительно очень легко оказаться разодетой “в пух и прах”.

Вещи, которые не красят полных девушек: Перья Pinterest

“Голое” платье

Еще одно вполне понятное табу для девушек с лишними килограммами. Насколько бы не было ваше белье утягивающим, и как бы вы не старались выбирать просторные модели платьев, но лишний жир будет всегда выходить на первый план. Более того, даже если у вас всего парочка лишних сантиметров, не рекомендуем обращаться к прозрачным деталям. Зная, где находятся ваши “проблемные” зоны, вы будете неосознанно пытаться прикрыть их, а от того будете чувствовать себя максимально некомфортно и сковано.

Вещи, которые не красят полных девушек: "Голое" платье Pinterest

Геометрия

Сложные принты, которые являют собой комбинацию различных ломаных линий, геометрических фигур и кругов, способны трансформировать фигуру так, как им самим захочется. Если хотите купить вещь с подобным орнаментом, то вы обязательно должны удостовериться, что она подчеркивает вашу талию и не расширяет бедра или бока.

Вещи, которые не красят полных девушек: Геометрия Pinterest

Платье-футляр

Самостоятельно носить обтягивающее платье без дополнительных аксессуаров равно общественному и модному самоубийству. Уверены, выпирающие бока и все недостатки фигуры в “футляре” заставят вас саму содрогнуться от ужаса. Подобное платье полным девушкам можно носить исключительно в комплекте с пиджаком, кардиганом или накидкой из плотной ткани.

Вещи, которые не красят полных девушек: Платье-футляр Pinterest

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Комбинезон

Уверены, что первая ассоциация, которая пришла к вам на ум при мысли о комбинации комбинезона и пухлой девушки - Карлсон из известной шведской детской истории. Действительно этот модный предмет гардероба будет к лицу только невероятно тоненьким девушкам, а для всех остальных станет лишь очередным поводом для саркастичных ухмылок окружающих.

Вещи, которые не красят полных девушек: Комбинезон Pinterest

От уверенности в себе зависит многое: самоидентификация, представление себя в обществе, позиционирование своего эго. Если вы чувствуете, что не верите в себя и свои возможности, то прежде всего вам нужно присмотреться к вашему гардеробу. Возможно, проблема живет именно в недрах вашего платяного шкафа. Помните о том, что как бы вам не нравились некоторые предметы гардероба, носить их категорически нельзя. Особенно если вы не можете похвастать идеальной фигурой топ-модели.

Раннее мы писали о том, от каких ТОП-5 вещей в вашем гардеробе нужно избавиться навсегда.

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