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ТОП-5 неожиданных вещей в гардеробе, за которые вам будет стыдно

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Некоторые предметы мы искренне любим, не понимая, насколько сомнительна их эксплуатация.
Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно
Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно

Знаете, есть такие вещи, которые кажутся очень стильными, ну вот лежит к ним душа и все. Тогда никакие советы стилистов и строгие запреты в глянцевых журналах не могут спасти вас от опрометчивых фэшн-ходов. Но привязанность ваша настолько сильна, что порой больше напоминает обсессию. Если в вашем гардеробе есть хотя бы одна из наших “стыдливых” вещиц, то можете начинать бить тревогу, ведь модного коллапса вам точно с ними не избежать. Мы понимаем, насколько велика ваша страсть к джинсам с заниженной талией, которые напоминают о деньках молодости, но для 2020 года она считается полнейшим моветоном. То же самое касается и парочки других вещиц, которые в данный период фэшн-реальности лучше оставить для хэллоуинских костюмов, а иначе общественного недоумению вам точно не избежать. Одеваться нужно с умом - ориентируясь на особенности своей фигуры и возраста. Ivona представляет ТОП-5 предметов гардероба, о которых давно пора забыть. 

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  • Джинсы с низкой посадкой 

Кажется, уже все поняли, что высокая посадка - хит, на который можно равняться еще много сезонов подряд. Если ваши бедра не позволяют носить подобный фасон, то всегда можно обратиться к классическим моделям. В магазинах масс-маркета невероятно тяжело отыскать джинсы с заниженной талией, но ведь где-то “модницы” достают эти ретро-”шедевры”. Конечно, мы предчувствуем гораздо более активное внедрение этого фасона в будущих сезонах, но примерять их категорически не рекомендуем. Даже девушек с идеальной модельной фигурой эти брюки способны превратить в непропорциональную коротконожку. 

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Джинсы
Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Джинсы

  • Топ-бандо 

Если вы не собираетесь отплясывать всю ночь напролет в клубе, то лучше тысячу раз подумать, прежде чем надевать подобный топ. Если вы привыкли использовать его в комплекте с блейзером, то тогда уже лучше и вовсе отказаться от “низа”, чем носить подобные нелестные вещи. Менее претенциозные кроп-топы - ваша разумная альтернатива, если вам так уж хочется показать натренированный пресс.  

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Бандо
Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Бандо

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  • Сетка 

Еще несколько лет назад кофты, футболки и свитера подобного “рыболовного” декора считались невероятно популярны. Тогда именитые дизайнеры даже создавали мини-платья, на которые поверх надевалась замысловатая сетка. Слава Богу, что ее времена прошли, ведь благодаря этому мир стал менее вульгарным и пошлым. Тем более найти девушку, которой подобный фасон был бы к лицу невероятно трудно. Модницы уже давно даже не смотрят в сторону сетчатых вещей, а вот некоторые наши дамы продолжают носить откровенно антистильные кофточки.  

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Сетка
Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Сетка

  • Спортивный костюм 

Уверены, вы видели в Instagram “красоток”, настолько пустых и ничтожных, что похвастать они могут разве что оттюнингованными губами, длинными, прямыми и несомненно искусственными волосами, накаченной грудью и наличием богатого папика. Так вот эти девушки почему-то все как одна обожают носить спортивные костюмы и в пир, и в мир. Нам кажется, что и на красную дорожку они бы пришли в обтягивающем комплекте и обязательно с выпяченной хвастливо грудью. И не было бы никакой проблемы в этом, если бы их подписчицы не пытались копировать “стильных” красавиц. Если не хотите выглядеть дешево и вульгарно, то не сочетайте больше одного элемента спортивного стиля в своих луках. 

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Спортивный костюм
Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Спортивный костюм

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  • Блестящая ткань 

Вы знаете, что ткань наподобие атласа и органзы хоть и выглядит неплохо на манекенах и топ-моделях, но простых девушек нисколько не красит. Если вы уверены в своей фигуре, то можете смело носить популярные платья в будуарном стиле, но только нейтральных пастельных оттенков. Кислотные же вариации будут выглядеть всегда неуместно и дешево. 

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Блестящая ткань
Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Блестящая ткань
 

Уверены, что нам удалось вас убедить в том, что вещи из нашего списка точно не смогут украсить фигуру типичной 25-летней девушки. Конечно, вы можете усомниться в нашей компетентности, но ведущие мировые стилисты скажут вам то же самое. Если не хотите больше позориться, то вы немедленно распрощаетесь и с любимыми джинсами а-ля Бритни, и с рыболовными сетами, и даже с таким комфортным и “родным” спортивным костюмом. Некоторые “модные” блогеры до сих пор продолжают носить кожаные куртки, мини, облегающие ботфорты и спортивные костюмы, поэтому ваше недоумение вполне справедливо. Не думайте, что девчонки из Instagram умнее самых авторитетных стилистов. У вас есть преимущество перед популярными блогершами - ваш взор не зашорен, а потому распрощаться с любимыми, но неактуальными вещами вам будет очень просто.  

Раннее мы писали о том, какие главные запреты королевского протокола нарушает Меган Маркл своими луками

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Теги: антитренды, мода 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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