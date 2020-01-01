ТОП-5 неожиданных вещей в гардеробе, за которые вам будет стыдно

Некоторые предметы мы искренне любим, не понимая, насколько сомнительна их эксплуатация.

Знаете, есть такие вещи, которые кажутся очень стильными, ну вот лежит к ним душа и все. Тогда никакие советы стилистов и строгие запреты в глянцевых журналах не могут спасти вас от опрометчивых фэшн-ходов. Но привязанность ваша настолько сильна, что порой больше напоминает обсессию. Если в вашем гардеробе есть хотя бы одна из наших “стыдливых” вещиц, то можете начинать бить тревогу, ведь модного коллапса вам точно с ними не избежать. Мы понимаем, насколько велика ваша страсть к джинсам с заниженной талией, которые напоминают о деньках молодости, но для 2020 года она считается полнейшим моветоном. То же самое касается и парочки других вещиц, которые в данный период фэшн-реальности лучше оставить для хэллоуинских костюмов, а иначе общественного недоумению вам точно не избежать. Одеваться нужно с умом - ориентируясь на особенности своей фигуры и возраста. Ivona представляет ТОП-5 предметов гардероба, о которых давно пора забыть.

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Джинсы с низкой посадкой

Кажется, уже все поняли, что высокая посадка - хит, на который можно равняться еще много сезонов подряд. Если ваши бедра не позволяют носить подобный фасон, то всегда можно обратиться к классическим моделям. В магазинах масс-маркета невероятно тяжело отыскать джинсы с заниженной талией, но ведь где-то “модницы” достают эти ретро-”шедевры”. Конечно, мы предчувствуем гораздо более активное внедрение этого фасона в будущих сезонах, но примерять их категорически не рекомендуем. Даже девушек с идеальной модельной фигурой эти брюки способны превратить в непропорциональную коротконожку.

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Джинсы

Топ-бандо

Если вы не собираетесь отплясывать всю ночь напролет в клубе, то лучше тысячу раз подумать, прежде чем надевать подобный топ. Если вы привыкли использовать его в комплекте с блейзером, то тогда уже лучше и вовсе отказаться от “низа”, чем носить подобные нелестные вещи. Менее претенциозные кроп-топы - ваша разумная альтернатива, если вам так уж хочется показать натренированный пресс.

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Бандо

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Сетка

Еще несколько лет назад кофты, футболки и свитера подобного “рыболовного” декора считались невероятно популярны. Тогда именитые дизайнеры даже создавали мини-платья, на которые поверх надевалась замысловатая сетка. Слава Богу, что ее времена прошли, ведь благодаря этому мир стал менее вульгарным и пошлым. Тем более найти девушку, которой подобный фасон был бы к лицу невероятно трудно. Модницы уже давно даже не смотрят в сторону сетчатых вещей, а вот некоторые наши дамы продолжают носить откровенно антистильные кофточки.

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Сетка

Спортивный костюм

Уверены, вы видели в Instagram “красоток”, настолько пустых и ничтожных, что похвастать они могут разве что оттюнингованными губами, длинными, прямыми и несомненно искусственными волосами, накаченной грудью и наличием богатого папика. Так вот эти девушки почему-то все как одна обожают носить спортивные костюмы и в пир, и в мир. Нам кажется, что и на красную дорожку они бы пришли в обтягивающем комплекте и обязательно с выпяченной хвастливо грудью. И не было бы никакой проблемы в этом, если бы их подписчицы не пытались копировать “стильных” красавиц. Если не хотите выглядеть дешево и вульгарно, то не сочетайте больше одного элемента спортивного стиля в своих луках.

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Спортивный костюм

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Блестящая ткань

Вы знаете, что ткань наподобие атласа и органзы хоть и выглядит неплохо на манекенах и топ-моделях, но простых девушек нисколько не красит. Если вы уверены в своей фигуре, то можете смело носить популярные платья в будуарном стиле, но только нейтральных пастельных оттенков. Кислотные же вариации будут выглядеть всегда неуместно и дешево.

Вещи из вашего гардероба, за которые вам будет стыдно: Блестящая ткань

Уверены, что нам удалось вас убедить в том, что вещи из нашего списка точно не смогут украсить фигуру типичной 25-летней девушки. Конечно, вы можете усомниться в нашей компетентности, но ведущие мировые стилисты скажут вам то же самое. Если не хотите больше позориться, то вы немедленно распрощаетесь и с любимыми джинсами а-ля Бритни, и с рыболовными сетами, и даже с таким комфортным и “родным” спортивным костюмом. Некоторые “модные” блогеры до сих пор продолжают носить кожаные куртки, мини, облегающие ботфорты и спортивные костюмы, поэтому ваше недоумение вполне справедливо. Не думайте, что девчонки из Instagram умнее самых авторитетных стилистов. У вас есть преимущество перед популярными блогершами - ваш взор не зашорен, а потому распрощаться с любимыми, но неактуальными вещами вам будет очень просто.

Раннее мы писали о том, какие главные запреты королевского протокола нарушает Меган Маркл своими луками.

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