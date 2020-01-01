Принцесса-бандитка: Как Меган Маркл нарушает королевский протокол

Правила монаршего дресс-кода, которые американка нарушает постоянно.

Эта неделя должна быть стать триумфом “Золотого Глобуса” 2020, но в который раз королевской семье Великобритании удалось перетянуть одеяло на себя. Весь мир только и говорит о неожиданном решении герцогов Сассекских Гарри и Меган отказаться от монарших обязанностей, начать зарабатывать самостоятельно и жить на две страны. Второй пункт заставляет задуматься о значении монархии в целом, которая кажется лишь красивой традицией и огромной прорехой в экономике страны. Однако, не нам обсуждать королевские или экс-королевские решения - оставим эту прерогативу рассерженным Чарльзу и Уильяму. Лучше поговорим о том, что, возможно, стало одной из главных причин принятия пары подобного решения. Меган Маркл отчаянно ненавидит королевский дресс-код и постоянно его нарушает. Возможно, девушке надоело слышать вечные порицания, что и стало последней каплей. Ivona рассказывает, какие именно запреты экс-актриса намеренно игнорирует.

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Черный маникюр

В королевском протоколе четкого прописано, что ногти девушкам из королевского семейства можно покрывать только полупрозрачным лаком бежевого или розового оттенков. Эти правила прописала сама Елизавета II, поэтому нарушать их считается откровенным плевком в лицо Ее Величеству. Меган же не стесняется выходить на торжественные мероприятия с более радужным нейл-артом и даже частенько используется черный оттенок.

Как Меган Маркл нарушает королевский протокол pinterest

Обилие украшений

Конечно, носить сразу несколько колец на пальцах, комбинируя подобное сочетание с подходящим браслетом - невероятно стильно. Такое фэшн-решение оценили модные блогеры, стилисты, но точно не королева Елизавета. Своими нарядами и украшениями девушки из британского монаршего семейства должны демонстрировать скромность, умеренность и сдержанность. Кажется, Меган Маркл подобные эпитеты точно не по душе.

Как Меган Маркл нарушает королевский протокол pinterest

Black-сезон

Американка Меган Маркл обожает черный цвет и за то, что он удивительно здорово стройнит ее, и за то, что подходит к ее “сложному” цвету лица. Вот только монаршим особам категорически запрещается носить темный оттенок. Конечно, подобное условие не касается траурных мероприятий. Меган же не стесняется надевать и черные вечерние платья, и будничные комплекты.

Как Меган Маркл нарушает королевский протокол pinterest

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Открытость

Вспоминаем правило о сдержанности и скромности, и сразу понимаем, что один из самых любимых силуэтов Меган Маркл с открытыми плечами и V-образным вырезом никак не координируется с королевским дресс-кодом. Она очень часто позволяет себе откровенные декольте и абсолютно голые плечи даже на торжественных мероприятиях, нарушая тем самым одно из главных правил поведения супруги монарха.

Как Меган Маркл нарушает королевский протокол pinterest

Голые ноги

Девушкам из королевской семьи категорически запрещено ходить с голыми ногами - это правило было придумано очень давно и до Меган Маркл не нарушалось даже принцессой-бунтаркой Маргарет. Тонкие чулки телесного оттенка - обязательный атрибут королевских образов. Вот только Маркл, по старой голливудской привычке, всегда ходит с голыми ногами.

Как Меган Маркл нарушает королевский протокол pinterest

Темные колготы

Если и есть что-то хуже голых ног, то это черного оттенка колготы. Подобный аксессуар недопустим в рамках королевского гардероба, но Меган Маркл все нипочем. Конечно, справедливо будет заметить, что и Кейт Миддлтон частенько нарушает этот запрет, но мы прощаем ей подобную вольность, потому что в остальном ее стиль совершенен.

Как Меган Маркл нарушает королевский протокол pinterest

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Руки по швам

Члены монаршей британской семьи ни в коем случае не могут себе позволить держать руки в карманах на светских мероприятиях. Меган Маркл же обожает образы с таким элементом декора и в разрезе будничной, и вечерней моды. Для того, чтобы отучиться от подобной привычки, Меган возможно стоило бы и вовсе отказаться от похожей одежды. Тем более карманы совсем не красят ее фигуру. Для чего ей дополнительное “расширение”?

Как Меган Маркл нарушает королевский протокол pinterest

В данной ситуации мы целиком и полностью находимся на стороне королевского протокола: если ты решила связать себя узами брака с человеком королевской крови, то будь добра выполнять предписанные правила. Создавались они много десятилетий подряд, и кто давал тебе право по собственной прихоти - вот так запросто игнорировать их? Меган Маркл стоило бы не сторониться Кейт Миддлтон, а проконсультироваться с ней в вопросах стиля. Супруге Уильяма удается всегда выглядеть на высоте, при этом придерживаясь строго протокола. А вот когда девушке не хватает красоты или ума нанять умелого стилиста, и случаются казусы, которые выливаются в откровенные нарушения вневременного дресс-кода королевской семьи.

Раннее мы писали о том, как со временем эволюционировал стиль Кейт Миддлтон.

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