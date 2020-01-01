Как Эррера: Чему нас научила любимая кутюрье Жаклин Кеннеди

Причины, по которым мы обожаем стиль великолепной Каролины Эрреры.

Если вы хотите быть, ну или хотя бы казаться, настоящим знатоком моды, то вам необходимо знать “старожил” мира моды. Кристиан Диор, Ив Сен Лоран, Джанни Версаче и Карл Лагерфельд - легендарные фигуры, чьи имена остаются на слуху даже после их смерти. Однако существуют ныне живущие герои фэшн-индустрии, которые сделали для этого мира не меньше, но все еще остаются несколько в тени. Конечно, на своей родине - в США каждый знает, кто такая Каролина Эррера и что именно она подарила миру моды и красоты, но вот в наших широтах о заслугах гранд-дамы знают единицы. Вы можете даже не подозревать, что в обычной жизни едва ли не каждый день надеваете изобретения дивы Эрреры. Если вы обожаете белые рубашки, черно-белые сочетания и пышные рукава, то вы просто обязаны познакомиться с творчество Каролины и другими ее фэшн-заслугами. В день ее 81-го дня рождения Ivona вспоминает главные причины, из-за которых мы любим эту блондинистую икону стиля абсолютно и безоговорочно.

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Жаклин Кеннеди

Одевать первую леди, даже если на находится в статусе “экс” - настоящая честь, поэтому для молодой и не совсем опытной кутюрье Каролины Эрреры подобное задание стало настоящим вызовом. Однако именно она подарила нам легендарные образы последних 12 лет жизни Жаклин Кеннеди. Если вы всегда восхищались брючными костюмами Джеки, ее роскошными пастельными комплектами с юбками-футлярами и “фигурными” плечами, теперь вы знаете, кого за это стоит благодарить.

Жаклин Кеннеди pinterest

Красная дорожка

Если знаменитость собирается на мероприятие с красной дорожкой, то платье от Carolina Herrera может стать пропуском в пострейтинги “самых стильных звезд”. То с какой педантичностью, уверенностью и геометрической правильностью создаются ее наряды достойно восхищения. Лук от Каролины Эрреры будет сидеть идеально на любой фигуре, поэтому неудивительно, что именно платья стали визитной карточкой дизайнера. Кстати, именно с них и начиналась карьера венесуэлки в далеком 1980 году.

Образы Carolina Herrera с красных дорожек всегда самые удачные pinterest

Белая блуза

Если вы просмотрите фото Каролине Эрреры с ее собственных показов, то заметите, что на финальных выходах она всегда появляется в очень схожих образах. Сочетание белой хлопковой, будто мужской, рубашки и черной юбки разной длины и силуэта - ее собственная фишка. Ее лук стал по-настоящему культовым, который способен вдохновлять и других дизайнеров в том числе. Вот только рубашка - не просто любимый предмет гардероба Эрреры, а настоящий “строительный материал” - его она умеет интерпретировать даже в разрезе вечерней моды.

Белая блуза получила вторую жизнь благодаря Эррере pinterest

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Пышные рукава

Сезон 2019/2020 невозможно представить без объемных рукавов - это своеобразный оммаж легендарной рок-н-рольной эпохе 80-х. Вот только за популяризацию “буфов” в те далекие времена благодарными нужно быть именно Каролине Эррере. Тогда она решила несколько осовременить и “запустить в тираж” классической изобретение модельеров Средневековья. Нужно признать, что исторические детали еще никогда так надолго не обосновывались в текущем фэшн-процессе.

Пышные рукава - изобретение Средневековья, но популяризация Эрреры pinterest

Свадебное платье

Вы помните роскошное свадебное платье Беллы Свон из саги “Сумерки”? После выхода фильма девушки по всему миру стали копировать его кружево на спине, длинные рукава и элегантный силуэт. А ведь именно Эррера создала это чудо, которое навсегда останется в истории как киноиндустрии, так и мира моды. Именно она сотворила свадебный образ для дочери Жаклин Кеннеди - Кэролайн. Ее подвенечные луки выбирали в свое время самые красивые и элегантные девушки современности - блогер и стилист Оливия Палермо, актриса Эмми Россам и певица Джессика Симпсон.

Любая американка мечтает на собственной свадьбе блистать в платье от Carolina Herrera pinterest

Черно-белое сочетание

Зачем придумывать велосипед. если самое классическое, элегантное и вечное сочетание было придумано давным-давно. В этом Эррера очень сильно напоминает Коко, ведь та тоже обожала подобную эстетику и отсутствие дополнительны оттенков в образах. Черное и белое - две константы стиля Каролины и ее персонального видения моды. Но ее изделия никогда не выглядят скучно или просто благодаря тому, что кутюрье умеет мастерски играться с принтами. Горошек, цветы, оптические иллюзии - сложные и несомненно черно-белые.

Черно-белая эстетика может быть небанальной pinterest

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Икона стиля

Несмотря на то, что Каролине уже 81 год, никто не посмеет усомниться в том, что на является образчиком истинно элегантного стиля - такого простого, по-хорошему американского и очень классического. Кроме любимого сочетания рубашка+юбка Эррера обожает надевать брючные костюмы, комплекты с кардиганами и жакетами в стиле все той же Жаклин Кеннеди и Грейс Келли. Цвета всегда максимально простые и спокойные - пастельные или из любимой черно-белой гаммы.

Каролина Эррера - пример элегантности среди всех современных кутюрье pinterest

Ровно 40 лет венесуэльско-американская дизайнер основала свою компанию Carolina Herrera New York. Теперь то вы уж точно знаете, кому нужно быть благодарными за роскошные образы последних 12 лет жизни легендарной Жаклин Кеннеди-Онассис. Именно они до сих пор вдохновляют нас и являются самыми живописными и стильными примерами того, как в обычной жизни оставаться элегантной, но стильной. Конечно, некоторые больше знакомы с парфюмерными достижениями Каролины Эрреры - ее духи обладают особой магией, заключенной в смешении феминизма, настойчивости и влекомой нежности. Вот только поистине прекрасно в Каролине Эррере все - начиная от ее собственного стиля, который продолжает считаться культовым в фэшн-кругах, и заканчивая ее роскошными свадебными образами, которые мечтает примерить любая американка. Теперь и вы можете тоже задумываться о платье от Эррера - чем мы хуже США?

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