На выброс: ТОП-6 зимних вещей, от которых пора избавиться

Если они у вас все еще есть в гардеробе, то стоит поскорее заменить их модными аналогами.

Начало нового года - уникальная возможность пересмотреть свой подход к выбору одежды, возможно, полностью поменять гардероб. Если подобные мысли закрадывались в вашу голову, если в прошлому году, то непременно стоит совершить задуманное, но несбывшееся в 2020. Зимняя одежда - то, что приобретается на долгие года. Нечто добротное, вечное, комфортное, но, увы, тоже выходящее из моды. Даже если вас не слишком печалит, насколько трендовый шарфик вы выбрали для сегодняшнего лука, от устаревших “маркеров” в вашем гардеробе все-таки стоит избавиться. Ivona представляет ТОП-6 вещей, которые сразу укажут на вашу модную отсталость зимой 2020.

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Шапка с помпонами

Инфантильность и кокетливость к лицу девочкам лет до 13, но точно не взрослым тетям. Подобные головные уборы, которые выбирают дамы 30+ все как одна, выглядят просто чудовищно наигранно и негармонично. Если вы ищете стильную альтернативу смехотворным шапкам с помпонами, присмотритесь к объемным бинни, которые до сих пор держат стильную пальму первенства среди зимних аксессуаров.

Антитренды на сезон зима 2019/20: Шапка с помпоном коллаж/pinterest.com

Жилеты-гусеницы

Эти жилеты завладели умами наших “модниц” еще 10 лет назад. С тех пор девушки не желают отпускать свою искреннюю и страстную любовь, а потому носят их вовсю даже в век полного отказа от меха. Надеваете ли вы ее под кожаную куртку или носите с обтягивающим свитером - “гусеница” в любом случае выглядит неактуально, несовременно и уж слишком по-колхозному.

Антитренды на сезон зима 2019/20: Жилет-"гусеница" коллаж/pinterest.com

Облегающие пуховики

Уже лет 5 как приталенность, обтягивание и полное соитие с телом остаются не у дел. Актуальный оверсайз правит бал, поэтому и незаменимую верхнюю одежду на зиму тоже нужно выбирать свободного, легкомысленного и воздушного силуэта. Выточки на спине, пояски на талии морально устарели, поэтому если не хотите казаться путешественницей во времени или типичной дамочкой с устаревшими вкусами, поскорее замените неактуальную верхнюю одежду. Благо, текущие распродажи позволяют купить хоть сразу несколько вариантов стильных пуховиков.

Антитренды на сезон зима 2019/20: Облегающий пуховик коллаж/pinterest.com

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Шали

Уверены, это наше радикальное заявление приведет вас в бешенство, но клетчатые объемные шарфы зимой 2020 нужно перестать носить. Мы не уверены, что человек, который их придумал, не должен сидеть в тюрьме за модное преступление против человечества. Настолько обезобразить женскую фигуру нужно ведь еще суметь! Расширенное туловище, объемные плечи и полное отсутствие шеи делали силуэт абсолютно непропорциональным. Сегодня в моде вертикальные линии, а потому и шарфы выбирайте под стать нынешним фэшн-запросам. Длинные, практически волочащиеся по полу - пришло время показать, что ваша фигура абсолютно прекрасна и красива даже в зимней одежде.

Антитренды на сезон зима 2019/20: Клетчатые шали коллаж/pinterest.com

Угги

Эклектика и смешение стилей - это круто, но очень рискованно. Вы можете себе позволить подобные фэшн-эксперименты только в том случае, если у вас есть докторская степень по истории моды. В остальных же случаях, лучше отказаться от стилистических сложностей таких, как например симбиоз кантри-стиля и классики. Любимые многими женщинами австралийские угги из овчины и их китайские аналоги подходят исключительно для сельского времяпрепровождения и горнолыжных курортов. В антураже городского пейзажа ваша обувь будет выглядеть как минимум неуместно.

Антитренды на сезон зима 2019/20: Угги коллаж/pinterest.com

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Меховые наушники

Подобный аксессуар появился в гардеробе главных модниц мира 5 лет назад с легкой руки умников Доменико Дольче и Стефано Габбана. Именно их меховые яркие наушники, украшенные “изумрудами, рубинами” и прочими суррогатами драгоценных камней, потрясли фэшн-общественность. Вот только популярны в высоких модных кругах они были всего один сезон, а носить их не перестают и до сих пор. В ход идет все тот же ярко выкрашенный мех, объемные габариты и, конечно, “по-богатому” выбранный декор. Если не хотите прослыть старомодной и безвкусной неудачницей, замените наушники на замысловатый, но стильный головной убор. Например, обратите внимание на берет, стильные кеппи или чалму.

Антитренды на сезон зима 2019/20: Меховые наушники коллаж/pinterest.com

Если вы покупаете качественное пальто или добротный пуховик, то можете быть уверены, что при грамотном рассмотрении всех вариантов, вы сможете выбрать тот, что останется с вами на долгие года. Не стоит повелеваться буржуазным представлениям о моде, которые устарели еще с окончанием перестройки. Жилеты-гусеницы - то, что не красит девушку, а делаете из нее полный антистильный ноль. А вот такие аксессуары как головной убор или шарф можете менять хоть каждый сезон. Уверены, вы сумеете позволить себе настолько щедрые капиталовложения в ваш модный гардероб. Даже в том случае, если вы не считаете себя первой модницей здешних мест, перебирать ворох вещей, а особенно зимних, нужно как можно чаще. Чтобы точно быть уверенной, что в вашем гардеробе не затесалось “врагов стиля”.

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