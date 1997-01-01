Шедевры красоты: ТОП-10 самых дорогих платьев в истории моды

Не всегда невероятно красивые, но определенно достойные своих заоблачных цен.

Принято считать, что кутюрные платья, то есть те, которые были созданы вручную от и до - самые дорогие произведения фэшн-искусства. Их делают всего в одном экземпляре и чаще всего их жизнь заканчивается на подиуме. Подобные шедевры мира моды - лишь демонстрация возможностей дизайнера, его фантазии и технических способностей воплощения задуманного. Пожалуй, немногими действительно эксплуатируемыми платьями “от кутюр” являются свадебные наряды - их знаменитости выбирают максимально тщательно. Получить заказ от звезд первой величины считается настоящим достижением даже для именитых дизайнеров. Вот только в нашем рейтинге самых дорогих платьев в истории моды свадебных аутфитов не так уж и много - все больше образов из фильмов-легенд или невообразимых луков с красных дорожек “Оскара”. Вы можете усомниться в том, что некоторые из представленных нарядов действительно стоят своих денег. Но реальность такова, что даже обычный кусок материи с ярлычком ведущего французского дома моды, автоматически становится легендарным. Ivona представляет ТОП-10 самых дорогих платьев в истории моды.

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Люпита Нионго, Calvin Klein 150 000 долларов

Для “Оскара” звезды традиционно выбирают самые роскошные, красивые и дорогие образы, акцентируя внимание на дресс-коде “black tie”. В 2015 году молодая актриса Люпита Нионго появилась в роскошном белоснежном образе от Calvin Klein, расшитом 6000 бусин. Платье было поистине великолепно, но так и не сумело стать самым дорогим за историю кинонаграды.

Люпита Нионго pinterest

Кейт Бланшетт, Versace 200 000 долларов

Элегантная и грациозная Кейт Бланшетт уже несколько последних лет для роскошных выходов предпочитает образы от любимого итальянского бренда Armani. Однако в 2007 году она была еще не так близка к своему идеальному имиджу, а потому не стеснялась экспериментировать с экстравагантными брендами. Появление на “Оскаре” в серебристом образе, расшитом кристаллами Swarovski, от Versace позволило ей занять 9-ую строчку нашего рейтинга.

Кейт Бланшетт pinterest

Принцесса Диана, Victor Edelstein 240 000 фунтов

Вы ведь помните то самое платье, в котором Леди Ди танцевала с умопомрачительно красивым Джоном Траволтой? Тогда казалось, что именно таким должен быть идеальный супруг принцессы - сильным, надежным защитником. Впрочем, обсуждать личную жизнь Дианы уже давно не имеет смысла, а вот отметить ее самое дорогое платье всегда можно. 1985 год, Белый Дом, ужин с президентом Рейганом и оно - идеальное черное бархатное платье в пол с милым декольте и небольшим “рыбьим хвостиком”.

Принцесса Диана и Джон Траволта pinterest

Кейт Миддлтон, Alexander MсQueen 250 000 фунтов

Свадьбу Кейт и Уильям в 2011 ждала не только Британия, но и весь цивилизованный мир. Конечно, наибольшей интригой оставалось свадебное платье герцогини - его автор, фасон и отделка. Кейт Миддлтон не разочаровала фанатов короны и выбрала образ от британского модного дома Alexander MсQueen в стилистике новобрачного лука принцессы Дианы. Невероятный шлейф и роскошное кружево - прямые аллюзии на подвенечный образ матери Уильяма.

Кейт Мидллтон и герцог Кембриджский Уильям pinterest

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Амаль Клуни, Oscar de la Renta 380 000 долларов

За отношениями многолетнего холостяка и ловеласа Джорджа Клуни и его подруги - адвоката Амаль следил чуть ли не весь мир. Уж очень всем фанатам пары хотелось, чтобы актер наконец стал степенным и законопослушным мужем. 23 года разницы в возрасте не могут помешать счастью, поэтому в 2014 году влюбленные стали настоящей семьей. Платье Амаль выбрала неимоверно классическое, но вместе с тем роскошное. Традиционный и самый верный спутник любой американской невесты - бренд Oscar de la Renta, который создает только самые дорогие свадебные образы.

Амаль Клуни pinterest

Меган Маркл, Givenchy 387 000 фунтов

Откровенно говоря, мы не понимаем ни такой заоблачной цены за свадебное платье Меган Маркл, ни восторгов вокруг красоты невесты. Простенький фасон, практически полное отсутствие декора и лишь расшитая кружевом длинная фата - кажется, новобрачный образ будущего члена монаршей семьи Великобритании можно было придумать более замысловатый. Увидев, образ Меган, наверное, большинство зрителей свадьбы разочаровано выдохнуло - много шума из ничего.

Меган Маркл и герцог Сассекский Гарри pinterest

Одри Хепберн, Givenchy 900 000 долларов

Фильм “Завтрак у Тиффани” по роману Трумена Капоте - классика, которая прославила и модный дом Givenchy, и вписало имя Одри Хепберн в историю кинематографа. Маленькое, черное, лаконичное, но невероятно элегантное. Именно так должно выглядеть настоящее МЧП, как завещала потомкам Коко Шанель.

Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани" pinterest

Джули Эндрюс, 1,56 млн долларов

Вы будете удивлены, но именно за такие деньги было продано платье героини Джули Эндрюс из фильма “Звуки музыки”. Наряд не отличался ни роскошной отделкой (ее вообще не было), ни интересным дизайном, ни дорогой тканью, но фильм про семью австрийского офицера и его любовь к юной Марии стал настолько культовым, что даже простенькую черную “тряпку” ценители были готовы купить за полтора миллиона долларов.

Джули Эндрюс в фильме "Звуки музыки" pinterest

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Николь Кидман, Christian Dior 2 млн долларов

Джон Гальяно - лучшее, что случалось с модным домом Christian Dior. Конечно, вы можете поспорить с нами из-за консервативности наших мыслей, но каждый показ Гальяно был как глоток свежего воздуха, погружение в современную сказку. В 90-х звезды считали невероятно почетным появится на красной дорожке любого кинофестиваля в платье его авторства. В 1997 году на “Оскаре” именно Николь Кидман примерила роскошный желтый, атласный лук от Dior, который занял вторую строчку нашего импровизированного хит-парада.

Николь Кидман pinterest

Мерилин Монро, William Travilla 5,6 млн долларов

Сцена у люка метрополитена с Мэрилин Монро из легендарного фильма “Зуд седьмого года” стала легендарной и наиболее часто повторяемой в других лентах. Платье, которое так откровенно и легко приподнималось от дуновения ветра, стало напрямую ассоциироваться с сексуальностью, раскрепощенностью и красотой. Неудивительно, что именно оно стало победителем нашего рейтинга - история стоит таких денег.

Мэрилин Монро в фильме "Зуд седьмого года" pinterest

Вы когда-нибудь задумывались, сколько стоят образы, в которых звезды постоянно появляются на красных дорожках, мероприятиях и вечерних шоу? Конечно, они не платят ни копейки за них, а лишь принимают в дар, потому что для кутюрье нет большего признания, чем увидеть, например Кейт Бланшетт или Николь Кидман, на “Оскаре” в своем наряде. Образы из легендарных кинофильмов порой становятся непомерно дорогими в силу успешности и востребованности самой ленты, а также обстоятельств, связанных с исполнительницей, щеголяющей на экране в роскошном образе. Маленькое черное платье Givenchy или волшебный свадебный образ Кейт Мидллтон от Alexander MсQueen - уверены, что их стоимость уже совсем скоро могут затмить еще более роскошные наряды.

Раннее мы писали о том, какие знаменитости были признаны самыми влиятельными в фэшн-индустрии в 2019 году.

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