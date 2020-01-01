На спорте: ТОП-7 лучших кроссовок по скидке на 2020 год
Если спросить у любой женщины в возрасте от 20 до 40, какая обувь является в их гардеробе самой незаменимой и любимой, то с вероятностью в 99% практически каждая ответит - кроссовки. Некогда атрибут исключительно спортивного стиля, идеальная пара для тренировок, соревнований и активного времяпрепровождения превратилась в ключевую вещь современной фэшн-индустрии. Каждый уважающий себя дизайнер считает своим долгом создать собственную интерпретацию старой-доброй классики, а марки масс-маркета не устают каждый сезон радовать целыми линейками с актуальными моделями. Тренды меняются: “уродливая” форма заменяется массивной подошвой, а монохромные цвета уступают ярким всплескам красок, но кроссовки остаются главной обувью гардероба настоящих модниц. Ivona представляет ТОП-7 моделей, которые можно купить на сезонных распродажах по смешным ценам и при этом выглядеть всегда стильно.
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- Багровый этюд
Мы не смогли пройти мимо очаровательной пары кроссовок в одном из самых драматичных и стильных оттенках зимы 2020. Багровые, будто залитые темной кровью кроссовки, выглядят необычайно драматично. Именно такая пара будет смотреться наиболее круто в паре с широкими брюками и модной дубленкой. Кроме того, яркая деталь в виде лакированной кожи “под питона” добавляет обуви нужный градус трендовости и бунтарства.
- Замшевый нюанс
Комбинированный “фасад” всегда выглядит очень необычно и привлекательно. Так, розовый основной материал сочетается с коричневыми замшевыми вставками, играя на контрасте нежности и храбрости. Такие кроссовки подойдут не только для будничных образов с джинсами и дутыми куртками, но и к весенним “летящим” платьям и даже для офисных деловых луков.
- Меховой глянец
Даже зимой некоторые модницы не желают вылазить из любимых кроссовок, поэтому смышленые производители уже давно придумали идеальный выход из ситуации. Черные кроссовки на высокой подошве выглядят очень стильно и брутально, отвечая за ваше соответствие модным трендам. В то время как мех внутри обеспечивает комфорт и ощущение бесконечного тепла в самые лютые морозы.
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- Старая школа
Такие как носили в 90-е - простые, без декора и придури, лаконичные, но очень характерные. Зимой 2020 рекомендуем вам приобрести актуальную модель ультрамодной формы, побеспокоившись об идеальном ярком ее “оперении”. В данном случае за стильный декор отвечает подошва лаймового оттенка, которая несколько разбавляет приторность белоснежной базы. Подобная пара также будет смотреться одинаково хорошо и с платьем в бельевом стиле, и с кожаными кюлотами, и с удобными джинсами.
- “Уродливый” тренд
Демна Гвасалия несколько лет назад буквально открыл глаза модной общественности, заявив, что одежда, обувь и аксессуары не обязательно должны быть идеальными, прилизанными и несомненно красивыми. “Уродливости” есть место в фэшн-индустрии, но только если она продумана от и до. Черный “носок”, белая массивная подошва и абсолютное отсутствие отличительных знаков - так выглядит самая стильная пара кроссовок 2020 года.
- В пастельных тонах
Если вы пытается в любом вашем образе продемонстрировать нежность, кокетливость и романтичность вашей натуры, то даже ваши кроссовки должны обладать схожим шармом. Выбирая новую симпатичную пару, вспомните о ваших любимых лакомствах. Они вам подскажут выбрать ли ментоловый кекс, воздушный зефир или приторный ягодный мармелад. После вам нужно всего лишь воплотить ваши приоритеты в виде идеальной пары кроссовок.
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- Белоснежность
И, конечно, мы не можем обойти внимание, пожалуй, самый популярный тренд современных женщин (и даже мужчин) - белоснежные кроссовки. Выглядят они невероятно стильно, но на деле оказываются не слишком практичны. Если вы успели отхватить подобную пару на зимней распродаже, то не торопитесь сразу же внедрять ее в ваш кэжуальный гардероб. Подождите до весны, когда можно будет носить сияющую обувь без опаски превратить ее в серое “нечто” в первый же день.
Мода не диктует законы, которых нужно четко придерживаться, боясь отступить от авангардной линии поведения. Вы можете выбирать тот стиль, окрас и декор, который ближе всего лежит к вашей душе. Однако, так недолго окончательно запутаться в трендах, растеряться, и так и не приобрести ничего путного. Именно поэтому мы предлагаем вам обратить внимание на нашу подборку с моделями, на ценнике которых не обозначены астрономические цены, но при этом они смогут оставаться в тренде еще много сезонов. Если вы хотите выбрать идеальную пару для романтических аутфитов, взгляните в сторону более лаконичных моделей в пастельном окрасе, а если хотите добавить в стиль дерзости, то никогда не поздно поэкспериментировать с настоящими “ugly shoes”. Каким бы не был ваш выбор, с нашими подсказками вам точно удастся в любых обстоятельствах выглядеть на все 100.
Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 пар обуви смогут украсить ваш праздничный аутфит для встречи Нового года 2020.
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