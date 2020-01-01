На спорте: ТОП-7 лучших кроссовок по скидке на 2020 год

Как сэкономить и найти идеальную удобную обувь, в которой можно будет бегать весь предстоящий год.

Если спросить у любой женщины в возрасте от 20 до 40, какая обувь является в их гардеробе самой незаменимой и любимой, то с вероятностью в 99% практически каждая ответит - кроссовки. Некогда атрибут исключительно спортивного стиля, идеальная пара для тренировок, соревнований и активного времяпрепровождения превратилась в ключевую вещь современной фэшн-индустрии. Каждый уважающий себя дизайнер считает своим долгом создать собственную интерпретацию старой-доброй классики, а марки масс-маркета не устают каждый сезон радовать целыми линейками с актуальными моделями. Тренды меняются: “уродливая” форма заменяется массивной подошвой, а монохромные цвета уступают ярким всплескам красок, но кроссовки остаются главной обувью гардероба настоящих модниц. Ivona представляет ТОП-7 моделей, которые можно купить на сезонных распродажах по смешным ценам и при этом выглядеть всегда стильно.

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Багровый этюд

Мы не смогли пройти мимо очаровательной пары кроссовок в одном из самых драматичных и стильных оттенках зимы 2020. Багровые, будто залитые темной кровью кроссовки, выглядят необычайно драматично. Именно такая пара будет смотреться наиболее круто в паре с широкими брюками и модной дубленкой. Кроме того, яркая деталь в виде лакированной кожи “под питона” добавляет обуви нужный градус трендовости и бунтарства.

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Замшевый нюанс

Комбинированный “фасад” всегда выглядит очень необычно и привлекательно. Так, розовый основной материал сочетается с коричневыми замшевыми вставками, играя на контрасте нежности и храбрости. Такие кроссовки подойдут не только для будничных образов с джинсами и дутыми куртками, но и к весенним “летящим” платьям и даже для офисных деловых луков.

Sinsay, 199 грн sinsay.com

Меховой глянец

Даже зимой некоторые модницы не желают вылазить из любимых кроссовок, поэтому смышленые производители уже давно придумали идеальный выход из ситуации. Черные кроссовки на высокой подошве выглядят очень стильно и брутально, отвечая за ваше соответствие модным трендам. В то время как мех внутри обеспечивает комфорт и ощущение бесконечного тепла в самые лютые морозы.

Stradivarius, 1599 грн stradivarius.com

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Старая школа

Такие как носили в 90-е - простые, без декора и придури, лаконичные, но очень характерные. Зимой 2020 рекомендуем вам приобрести актуальную модель ультрамодной формы, побеспокоившись об идеальном ярком ее “оперении”. В данном случае за стильный декор отвечает подошва лаймового оттенка, которая несколько разбавляет приторность белоснежной базы. Подобная пара также будет смотреться одинаково хорошо и с платьем в бельевом стиле, и с кожаными кюлотами, и с удобными джинсами.

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“Уродливый” тренд

Демна Гвасалия несколько лет назад буквально открыл глаза модной общественности, заявив, что одежда, обувь и аксессуары не обязательно должны быть идеальными, прилизанными и несомненно красивыми. “Уродливости” есть место в фэшн-индустрии, но только если она продумана от и до. Черный “носок”, белая массивная подошва и абсолютное отсутствие отличительных знаков - так выглядит самая стильная пара кроссовок 2020 года.

Zara, 1299 грн zara.com

В пастельных тонах

Если вы пытается в любом вашем образе продемонстрировать нежность, кокетливость и романтичность вашей натуры, то даже ваши кроссовки должны обладать схожим шармом. Выбирая новую симпатичную пару, вспомните о ваших любимых лакомствах. Они вам подскажут выбрать ли ментоловый кекс, воздушный зефир или приторный ягодный мармелад. После вам нужно всего лишь воплотить ваши приоритеты в виде идеальной пары кроссовок.

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Белоснежность

И, конечно, мы не можем обойти внимание, пожалуй, самый популярный тренд современных женщин (и даже мужчин) - белоснежные кроссовки. Выглядят они невероятно стильно, но на деле оказываются не слишком практичны. Если вы успели отхватить подобную пару на зимней распродаже, то не торопитесь сразу же внедрять ее в ваш кэжуальный гардероб. Подождите до весны, когда можно будет носить сияющую обувь без опаски превратить ее в серое “нечто” в первый же день.

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Мода не диктует законы, которых нужно четко придерживаться, боясь отступить от авангардной линии поведения. Вы можете выбирать тот стиль, окрас и декор, который ближе всего лежит к вашей душе. Однако, так недолго окончательно запутаться в трендах, растеряться, и так и не приобрести ничего путного. Именно поэтому мы предлагаем вам обратить внимание на нашу подборку с моделями, на ценнике которых не обозначены астрономические цены, но при этом они смогут оставаться в тренде еще много сезонов. Если вы хотите выбрать идеальную пару для романтических аутфитов, взгляните в сторону более лаконичных моделей в пастельном окрасе, а если хотите добавить в стиль дерзости, то никогда не поздно поэкспериментировать с настоящими “ugly shoes”. Каким бы не был ваш выбор, с нашими подсказками вам точно удастся в любых обстоятельствах выглядеть на все 100.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 пар обуви смогут украсить ваш праздничный аутфит для встречи Нового года 2020.

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