Итоги-2019: Самые стильные и влиятельные мужчины фэшн-индустрии

Эти парни точно знают, как одеться так, чтобы все взгляды были прикованы только к ним.

Стыдно признаваться, но большинство женщин мало что смыслят в современной мужской моде. Парни в гольфах кажутся нам привлекательными и мужественными, те, кто предпочитают классические костюмы - консервативными и элегантными, а красавцы в спортивной одежде - дерзкими и пылкими. Вот только на самом деле градация стильных мужчин гораздо более сложна и запутанна. Современные представители противоположного пола не стесняются наряжаться и часами проводить время в магазинах, выбирая самые актуальные образы. Мы привыкли считать, что, если мужчина следит за модными тенденциями или, не дай Бог, покупает особенные бьюти-продукты, его сразу можно причислять к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. В 21 веке парни имеют такое же право наряжаться, как и мы, женщины. Красавцы из подборки Ivona знают толк в истинной моде и не стесняются проявлять свое мастерство фэшн-стилиста. При этом они еще и являются одновременно мужественными, талантливыми и знаменитыми. Прибавьте к этому умение одеваться всегда круто и получите идеального мужчину, а точнее целых 10.

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Тимоти Шаламе

Звезда предстоящего фильма “Маленькие женщины”, а также один из самых юных номинантов на премию “Оскар” за ленту “Зови меня своим именем” франко-американский актер Тимоти Шаламе был признан самым стильным мужчиной 2019 года. Именно его нестандартный подход к образам привлек больше всего внимания интернет пользователей, а вещи в стиле Шаламе (яркие брючные костюмы, кожаные челси, пиджаки с цветочным декором) приобретали, стоило только актеру появиться в них на очередном мероприятии.

Тимоти Шаламе коллаж/pinterest

A$AP Rocky

Американский репер, кажется, живет ради того, чтобы нарушать законы, каноны и нормы приличия. 31-летний исполнитель ASAP Rocky полностью изменил представление о классическом black-tie. Для торжественных мероприятий он выбирает джемперы, худи, туфли с открытыми пятками, спортивные костюмы, а также никогда не стесняется позаимствовать вещички из гардероба своей воображаемой девушки.

A$AP Rocky коллаж/pinterest

Tyler, The Creator

Еще один темнокожий мужчина из нашей подборки и тоже рэпер - кажется, мир музыки полон не только талантами, но и потенциальными дизайнерами. И, кстати, мы не шутим, когда говорим, что у этого певца есть амбиции стать кутюрье. Ну или хотя бы замутить неплохую коллаборацию, например с Celine.

Tyler, The Creator коллаж/pinterest

Канье Уэст

Ким и Канье являются самой стильной, провокационной и скандальной парой в мире шоу-бизнеса, но также и самой влиятельной. Мы приведем всего лишь несколько примеров того, как стиль исполнителя повлиял на современную моду. Именно благодаря Канье Уэсту поло с медведем когда-то стало самой популярной вещью в линейке Ralph Lauren, а о Maison Margiela с легкой руки Канье узнали даже те фанаты рэпера, которые никогда не интересовались модой.

Канье Уэст коллаж/pinterest

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Гарри Стайлс

Смазливый паренек из типичного бой-бэнда вырос и превратился по меньшей мере в одного из самых стильных селебритис в мире. Его выход на прошлогоднем Met Gala фанаты забудут еще не скоро - насколько круто смотрелся парень в прозрачной рубашке с огромным бантом на шее. Он выглядел как типичный романтический герой из романов конца 18 века. Последние пару лет Гарри Стайлс не вылезает из расклешенных брюк и пиджаков в духе 1970-х, дополняя образы экстравагантными принтами.

Гарри Стайлс коллаж/pinterest

Джейк Джилленхол

А этот красавчик предпочитает расставлять акценты в образах с помощью нестандартных аксессуаров. Типичные, хоть и яркие брючные костюмы, дополненные не рубашками, а футболками и водолазками, он постоянно украшает то массивными колье, то золотыми цепями, то скромными подвесками с “жетонами”.

Джейк Джилленхол коллаж/pinterest

Дэвид Бекхэм

Один из самых красивых мужчин планеты и по совместительству один из самых стильных воплощает в себе истинный британский аристократизм. Только Дэвид Бекхэм умеет носить классические костюмы с таким шиком, мужественностью и элегантностью. А когда мы видим его в тренче или простом пальто, то буквально готовы целовать подол его роскошного “оперения”.

Дэвид Бекхэм коллаж/pinterest

Фаррел Уильямс

Еще один певец, и еще один щегол - Фарелл Уильмс обожает появляться на светских мероприятиях в самых нестандартных образах. Коротенькие штанишки, принтованные пиджаки и анораки, а также ярко-розовые костюмы и спортивные комплекты - его знаковые фэшн-коды.

Фаррелл Уильмс коллаж/pinterest

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Джон Ледженд

Не удивительно, что самый красивый мужчина по версии журнала PEOPLE Джон Ледженд попал еще и в список самых стильных - мода и великолепие всегда ходят рука об руку. Исполнитель и супруг Крисси Тайген - приверженец классики, но в современном исполнении. Поэтому его брючные костюмы частенько разбавлены леопардовыми принтами, яркими фактурами и роскошным “бархатным” декором.

Джон Ледженд коллаж/pinterest

Алессандро Микеле

Креативный директор модного дома Gucci известен своим сюрреалистическим подходом к фэшн-экспериментам. Не удивительно, что и собственный стиль он определяет как экстравагантный, эклектический и саркастичный. Широкополые шляпы, яркие детали, смешение предметов женского и мужского гардероба - кутюрье позволительно выглядеть настолько странно.

Алессандро Микеле коллаж/pinterest

Для того, чтобы выглядеть здорово и необычно мужчинам необязательно наряжаться в женские платья и нестандартные образы - оставим эту прерогативу для тех, кто так и не сумел определиться со своим полом. Даже классические костюмы могут быть интересными, если правильно выбрать принт и фасон. Благо, многие знаменитые мужчины не обделены чувством стиля, а потому постоянно предоставляют нам возможность любоваться их выходами в свет. И мы солжем, если скажем, что образы Тимоте Шаламе или Джона Ледженда доставляет нам меньше эстетического удовольствия, чем их вторых половинок.

Раннее мы писали о том, кто являются ТОП-10 самыми богатыми людьми в фэшн-индустрии - от дизайнеров до модных магнатов.

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