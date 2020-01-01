Сильные мира моды: ТОП-10 самых богатых людей фэшн-индустрии

От дизайнеров до владельцев брендов и модных корпораций - сколько денег у людей, от которых зависит то, как мы одеваемся.

Истинный мир моды, а точнее его небожители, остаются для нас закрытой книгой, которую мы даже не стараемся изучить. Мы привыкли ассоциировать одноименные бренды с их тезками, а некоторые даже знают креативных директоров тех или иных домов моды - такие могут считать себя продвинутыми пользователями. На самом деле фэшн-индустрия скрывает “теневых” игроков, которые держат в руках всю модную империю. Сколько существует брендов премиум сегмента и масс-маркета, а вот их владельцев и руководителей гораздо меньше. Вы будете удивлены, но практически вся модная индустрия, вместе с марками одежды, обуви, аксессуаров, разделена между главными 10-тью особами. Им с легкостью удается маневрировать в быстроменяющейся фэшн-атмосфере. Они мастерски покупают все новые и новые марки, которые причисляют в свой “золотой запас”. Именно люди из новой подборки Ivona могут считаться королями фэшн-индустрии, ведь они и только они получают большую прибыль от многомиллиардных продаж. Представляем вам ТОП-10 самых богатых людей в мире моды, которые предпочитают оставаться на втором плане, но беднее от того не становятся.

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Джорджио Армани - 10 млрд долларов

Единственный настоящий дизайнер из нашего списка самых богатых - Джорджио Армани, который является владельцем одноименного бренда. Свою, не побоимся этого слова, империю итальянец создал еще в 1975 году. Сейчас же логотип бренда Armani стоит не только на “гардеробных” шедеврах, но также и на бьюти-продуктах, предметах интерьера, ресторанах, отелях и курортах.

Джорджио Армани pinterest

Генрих Дейхманн - 11,5 млрд долларов

Вы будете удивлены, но миллиарды можно заработать не только на громких коллаборациях, мультитоварном подходе и рекламе, но и на простом качестве. Генрих Дейхманн - немецкий магнат, который владеет одноименным брендом обуви Deichmann. Марка была основана еще в 1913 году дедом Генриха - простым сапожником. Со временем лаконичная, но добротная обувь заслужила уважение у потребителей во всем мире. Сейчас же семейная компания выросла и стала одним из ведущих европейских обувных ритейлеров с 3989 магазинами в Германии, по всей Европе и США.

Генрих Дейхманн pinterest

Братья Вертхаймер - 16,6 млрд долларов

Ален и Жерар Вертхаймеры не любят внимания, ненавидят перетаскивать одеяло на себя, поэтому вы даже и не можете догадываться, что именно эти люди владеют модным гигантом - домом Chanel. Прибыльное предприятие мужчины получили в наследство от своего деда Пьера, который стал вместе с легендарной Коко сооснователем марки. Ален и Жерар не любят преувеличивать свою значимость, а потому утверждают, что вся слава и почет заслуженно должны доставаться исключительно Коко, Карлу, а теперь уже и Виржини Виар.

Братья Вертхаймер pinterest

Стефан Перссон - 18,8 млрд долларов

Шведский магнат владеет 32% акций популярнейшего бренда одежды H&M. Его сын – генеральный директор кампании. Именно эта стокгольмская марка является одной из самых знаменитых во всей фэшн-индустрии, ведь делает ставку на традиционно скандинавский подход к моде: качество, лаконичность и минимализм. Кроме бренда H&M, в группу также входят такие бренды как Weekday, COS и Monki.

Стефан Перссон pinterest

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Леонардо Дель Веккио - 24,7 млрд долларов

Если вы являетесь фанатом крутых авиаторов фирмы Ray-Ban, то должны знать, что ее владельцем есть Леонардо Дель Веккио. Кроме самого известного бренда солнцезащитных аксессуаров, в его владениях значатся Sunglass Hut и Oakley. К тому же именно этот человек создает роскошные аксессуары для Chanel и Bulgari.

Леонардо Дель Веккио pinterest

Тадаси Янай - 29,8 млрд долларов

Еще один человек, который в мире моды оказался по чистому стечению обстоятельств - Тадаси Янай. Начинал он свою карьеру фэшн-магната в качестве автомеханика в придорожной мастерской своего отца. Сейчас Тадаси является самым богатым человеком Японии, а также основателем и президентом Fast Retailing, дочерней компанией которой является Uniqlo.

Тадаси Янай pinterest

Франсуа-Анри Пино - 35,1 млрд долларов

Франсуа-Анри является вторым самым богатым человеком во Франции (с первым и одновременно с тем, кто возглавил наш рейтинг, нам еще предстоит познакомиться). Кроме того, что он владеет компанией Kering, куда входят такие знаменитые дома моды как Gucci и Alexander McQueen, он еще и взял в плен сердце одной из самых красивых женщин мира - актрисы Сальмы Хайек. Конечно, последнее обстоятельство дополнительных доходов, кроме эстетических, ему вряд ли приносит, но не упомянуть о нем мы просто не могли.

Франсуа-Анри Пино pinterest

Фил Найт - 38,5 млрд долларов

Единственный владелец спортивного бренда из нашего рейтинга - Фил Найт, который основал компанию Nike еще в 1964 году вместе с освоим бывшим тренером по колледжу. Экс-бегун по собственному опыту знал, какую нужно создавать обувь для тренировок и соревнований. Правильно преобразованная карьера принесла ему почти 40 миллиардов долларов дохода.

Фил Найт pinterest

Амансио Ортега - 70,7 млрд долларов

А вот и испанский магнат, которого, уверены, вы спонсируете едва ли не каждую неделю. Более того, гардероб среднестатистической европейской женщины состоит именно их брендов, которые входят в компанию Ортеги - Inditex. Если вы еще не поняли, то перед вами владелец таких брендов сегмента масс-маркет как Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius.

Амансио Ортега pinterest

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Бернар Арно - 105,6 млрд долларов

И все-таки “золото” нашего рейтинга справедливо достается человеку, который имеет непосредственное отношение к истинному роскошеству. Бернар Арно - председатель компании LVMH, которая производит самые дорогие и шикарные люкс-товары. В состав компании входят бренды Louis Vuitton, Dom Perignon, Christian Dior, а с ноября 2019 года и Tiffany & Co.

Бернар Арно pinterest

Глупо полагать, что за модными брендами и самыми авторитетными домами моды стоят лишь дизайнеры и кутюрье, которые на самом деле являются всего-то исполнителями. Люди из нашей подборки ТОП-10 самых богатых и могущественных в фэшн-пространстве заработали миллиарды на желании женщин и многих мужчин выглядеть модно и стильно. Но, если посмотреть с другой стороны, то все их доходы и состояния абсолютно заслуженны, ведь без них мы бы ходили в одинаковой серой униформе и армейских сапожках. Хотя, как оказывается, даже на последних можно заработать целое состояние.

Раннее мы писали о том, какие принты, кроме горошка и горизонтальной полоски, могут визуально делать вас полнее.

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