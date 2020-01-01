Опасный принт: ТОП-5 критичных расцветок, которые могут добавить объема

Не только полоска и горошек могут визуально расширить вашу фигуру.

Многие женщины отказываются носить принтованые вещи, потому что боятся критичным образом изменить пропорции фигуры. С детства мы усвоили правило, что горизонтальная полоса может полнить, а разнокалиберный горошек с легкостью справляется с задачей увеличения габаритов в проблемных зонах тела. Однако, мир моды не стоит не месте, а потому дизайнеры постоянно придумывают новые расцветки, которые не только выглядят свежо и актуально, но еще становятся новой головной болью. Обидно, что многие дамы из-за своих страхов и отсутствия стилистического опыта отказываются от крутых миксов принтов. Ivona расскажет, каких расцветок лучше сторониться и как можно “обойти” опасности “полнящих” вещей.

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Анималистичный

2020 год официально объявляется эпохой разнообразных “животных” расцветок. Они буквально охватили фэшн-индустрия: каждый дизайнер постарался продемонстрировать свою вариацию на вечно модную классику. Леопард, питон, крокодил, зебра и даже милая коровка - выбирайте принт, который отвечает вашему внутреннему наполнению, но и не забывайте про опасности анимализма. Если хотите всегда выглядеть здорово, откажитесь от плотно обтягивающих вещей, которые деформируют звериный принт и вместе с тем вашу фигуру. Также лучше забыть о нагромождении животных расцветок. Подобные варианты не красят даже самых худосочных девушек.

Принты, которые полнят pinterest

Полоски

Кажется, если разбудить нас ночью, и спросить, какую полоску можно носить всегда и везде, то мы без сомнения ответим - вертикальную. Однако, не только горизонтальные линии, которые являются обязательным атрибутом любимых француженками матросок, визуально расширяют фигуру. Вертикальная полоса также способна примкнуть на темную сторону, если выбирать ее “жирные” варианты. Кроме того, обязательно нужно учитывать общие пропорции образа, чтобы ненароком не расширить ваши не слишком привлекательные фрагменты тела.

Принты, которые полнят pinterest

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Цветы

Флористические мотивы выглядят очень живо, свежо и вдохновляюще, но в некоторых случаях рискуют превратить вашу одежду в привычную диванную обивку. Однако, ассоциации с предметами интерьера - не худшее, что может произойти, если вы решите примерить “цветочную” вещь. Обычно такой орнамент сопровождает легкие летние платья, в которых девушка должна казаться по крайней мере лесной феей. Вот только, если платье расширяет вашу фигуру и делает вас саму полнее, ни о каких “хрупких” ассоциациях и речи быть не может. Подсказываем: мелкий флористический принт практически всегда выглядит удачно, но только на ярком фоне.

Принты, которые полнят pinterest

Лого

До сих пор многие модницы предпочитают ходить в качестве живой рекламы любимого бренда. Мы этого не одобряем, потому что все равно полагаем, что за любые упоминания фирмы производителя нам нужно приплачивать. Тем более, когда речь идет о вещах с нагромождением разнообразных цитат или даже просто наименований модного дома. Подобный принт не слишком эстетично собирается в складки из-за специфичной ткани и ее изгибов. Конечно, надев подобную вещицу, вы привлечете к себе внимание, но возможно окружающих заинтересует не столько ваш стильный лук, сколько интересные загибы, образовавшиеся в самых пикантных местах.

Принты, которые полнят pinterest

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Микс

В данном случае мы говорим даже не столько о том, как смешение стилей и принтов может увеличить вашу фигуру, как о том, что подобный комплект без сомнения вызовет головную боль у тех, кто решится его рассматривать. Для того, чтобы выглядеть всегда стильно, не создавая впечатления недомодницы, которая решила выбрать все лучшее сразу, нужно обладать фэшн-нюхом. Если пока вы не так смелы и натасканы в стилистическом мастерстве, лучше отложить интересные эксперименты до лучших времен. Только практика способна подсказать вам уловки, которые помогут собирать образы, в которых вещи будут звучать как единая симфония.

Принты, которые полнят pinterest

Монохромные комплекты выглядят остромодно и всегда достаточно удачно, но как же иногда хочется поиграться с принтами и расцветками. Если в вас живет необузданный романтик, пора осваивать модную грамоту сочетания принтов. Правильная расцветка не только не способна изменить пропорции вашей фигуры, но и с легкостью может визуально сделать вас немного худее. Кроме того, добавить в привычный или банальный аутфит немного красок - идеальный вариант, как разнообразить и поднять на новый уровень ваш персональный стиль.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-6 образов могут стать отличным аутфитом для домашнего празднования Нового года 2020.

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