Новый год 2020: Как одеться, если домашняя обстановка вам милее громкой вечеринки

ТОП-6 лучших вариантов стильно аутфита - от самых сексуальных до уютных и простых.

Не все любят праздновать такие значимые дни как Новый год в кругу многочисленных родственников, малознакомых приятелей мужа или в окружении разрозненных незнакомцев в шикарном ресторане. Кто-то полагает, что наступающий год нужно встречать исключительно в теплой, домашней обстановке только с самыми близкими (желательно только с одним), а кто-то и вовсе не считает этот праздник достойным того, чтобы наряжать в пух и прах и при этом еще тратить огромный деньги на покупку стильного наряда. Если на Новый год 2020 у вас пока нет никаких планов, а идея остаться дома со своим любимым человеком так и манит, Ivona предлагает рассмотреть ТОП-6 стильных и невероятно простых вариантов образов для праздника. Будьте уверены, выбранные нами аутфиты не только стильные, но еще и в некоторых случаях невероятно сексуальны.

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Халат

При грамотном обращении с этой вещицей исконно домашнего гардероба, ее можно превратить в вечерний наряд, который мало кто отличит от настоящего платья прет-а-порте. Конечно, речь идет только о шелковых моделях “богатого” оттенка с минимальным количеством декора. Для Нового года 2020 и его одиночного празднования предлагаем нарядиться в минималистичный халатик, а дополнить образ самыми роскошными из тех, что у вас имеются, украшениями и яркой помадой. Такой же план действий годится и для тех дам, которые решили справлять праздник в компании своего бойфренда.

Образы для встречи Нового года 2020 дома pinterest

Пижама

В рамках стристайл моды пижамы уже не столь актуальны, как прежде, но для “домашнего пользования” все равно подойдут. Шелковый комплект, который идеально сидит на вашей фигуре - отличная идея для праздничного аутфита. Выберите максимально торжественный принт или приобретите модель золотого, серебристого или любого другого “символического” оттенка Нового года 2020. Чтобы дополнить образ, вам понадобится всего лишь пара симпатичных лодочек, которые визуально сделают ваш образ еще более элегантным и сексапильным.

Образы для встречи Нового года 2020 дома pinterest

Платье-комбинация

Уже давно платье в будуарном стиле стало частью вечернего гардероба современных модниц. Шелковые и атласные модели с минимальным декором, на тонких бретелях очень непритязательны, ведь они сами по себе уже является элементом праздника. Для встречи Нового года ищите модель миди-длины, которую можно будет здорово замиксовать с роскошными туфлями на шпильках. И помните, что платье обязательно нужно выбирать правильного размера: сложная фактура ткани не простит вам лести и подчеркнет все проблемные места фигуры.

Образы для встречи Нового года 2020 дома pinterest

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Белье

Возможно, вы с вашим парнем решили встретить Новый год 2020 в постели? Что же, тогда мы рассчитываем, вы знаете, чем стоит заняться под бой курантов, если не хотите последующие 365 дней в кровати лишь спать. Для того, чтобы “картинка” эротической встречи Нового года была полной, рекомендуем приобрести сексуальное и свеженькое белье. Пусть это будет ваш личный подарок самой себе. Выбирайте максимально откровенные или просто кокетливые комплекты, которые смогут свети вашего мужчину с ума и не позволят спать до самого утра.

Образы для встречи Нового года 2020 дома pinterest

Уютный свитер

Конечно, как же обойтись без самой уютной вещи вашего гардероба, которая легко может стать яркой деталью и праздничного аутфита. Свободный, ниспадающий, объемный и чертовски уютный свитер с ярким принтом или декором сочетайте с простыми джинсами или широкими брюками для достижения максимального незатейливого эффекта. Такой образ подойдет и для одиночной встречи Нового года 2020, и для праздника в компании вашего бойфренда или супруга.

Образы для встречи Нового года 2020 дома pinterest

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Трикотажное платье

Зимой 2020 невероятно популярен трикотаж, а особенно обтягивающие платья с длинным рукавами и комплекты юбка+топ. Если просмотреть хроники современного стристайла, то вы сможете убедиться, что этот материал наконец вышел из модного забытья. Для Нового года 2020 выбирайте подобные комплекты базовых расцветок, которые вы сможете с легкостью носить уже весной. И не бойтесь, что такой образ будет подчеркивать каждый лишний грамм вашего тела. Если выбрать модель слегка свободную, обтягивающую лишь в позволительных местах, вы сами удивитесь, как комфортно будете себя ощущать.

Образы для встречи Нового года 2020 дома pinterest

Даже, если на Новый год 2020 вы решились остаться в компании самой себя, не нужно забывать о красоте. Вы не можете себе позволить попивать шампанское и заедать его бутербродами с икоркой, будучи при этом в растянутых трениках или старой футболке. Уважение к своему внешнему виду нужно проявлять даже да закрытыми дверями, когда, как вам кажется, никто не смотрит. Ну неужели вы хотите и весь последующий год проходить в вашем “праздничном” аутфите, упиваясь жалостью к себе? Если вы решились праздновать Новый год 2020 в гордом одиночестве, рекомендуем нарядиться максимально эффектно, чтобы привлечь внимание талисмана и обеспечить себя всецелым вниманием Белой Крысы.

Раннее мы писали о том, как не нужно краситься на Новый год 2020, если вы не хотите распугать мужчин вокруг вас.

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