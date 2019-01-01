Возьмите себя в руки: ТОП-5 самых модных сумок 2020 года

Как должен выглядеть идеальный аксессуар: раскрываем формулу модной и удобной комбинации.

Сумка - обязательный элемент образа женщины вне зависимости от того, собралась ли она идти на театральное представление, торжественное мероприятие, прогулку или просто на чашку ароматного капучино в ближайшую кофейню. Без удобного ручного аксессуара вы действительно, простите за тавтологию, как без рук. Но, конечно, то разнообразие вариантов, которое мы встречаем в любимых магазинах может сильно покалечить нашу психику и заставить обзавестись поразительной неспособностью сделать упор только на одну стильную модель. В преддверии рождественских и новогодних скидок советуем вам тщательно продумать и подготовить список вещей, на которые вы готовы потратиться зимой 2019/20. Учтите, выбирайте только то, что вам точно подходит и сможет прослужить не один сезон. Если уж говорить о ручном аксессуаре, то чтобы вам было проще, Ivona рассказывает формулу идеального приобретения: раскрываем ТОП-5 признаков, по которым нужно искать правильную сумку.

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Ведро

Если вы решите провести анализ наполнения большинства магазинов формата масс-маркет на предмет преобладания той или иной модели сумки, то будете удивлены. Не уверены, что приятно. Мы привыкли к простым и понятным форматам аксессуаров и крайний риск, на который готовы пойти - приобрести миниатюрную кроссбоди. Однако, в мире, где трендами управляют дизайнеры навроде Дэниеля Ли и Симона Порта Жакмю, нужно свыкнуться с мыслью, что ничего привычного и простого в списках актуальных тенденций нам больше не удивить. Так именно сумка-ведро, созданная еще в 1962 году дизайнером Бонни Кашин, зимой 2019/20 оказалась на пике популярности. И, как вы понимаете, именно вокруг этой модели и будут сосредоточены все наши последующие тренды.

Модные форматы сумок на 2020 год: Сумка-ведро pinterest

Экзотика

Если нам позволено покупать сапоги с имитацией кожи экзотических животных, то почему бы не использовать этот же тренд и для ручных аксессуаров? Тиснение под питона или рептилию останется вечным трендом аксессуарной моды, потому что именно такие модели выглядят по-настоящему роскошно и богемно. Современная мода тяготеет к приятным воспоминаниям о прекрасной эпохе буржуазности, поэтому старается понемногу возвращать тренды, связанные с эстетикой небрежной вычурности и аристократичного превосходства. Кожа экзотических животных - деталь, которая сможет украсить сумку любого формата и способна гарантировать “дееспособность” вашего аксессуара еще много сезонов вперед.

Модные форматы сумок на 2020 год: Экзотическая кожа pinterest

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Мягкая кожа

Если вы пропустили в 2019 году нашествие сумок модели Pouch от Bottega Veneta, которые придумал все тот же Дэниел Ли, то, наверное, прошедший год вы находились в совсем иной параллельной реальности. Мягкая форма, никаких ручек, пастельные тона и ленточные вплетения-принт - так выглядела идеальная сумка-мечта 2019 года. Однако, не думайте, что на этом модная экспансия “пельменей”, как их называли невежды, закончилась: 2020 год гарантирует распространение сумок уютной формы и мягкого темперамента и в магазинах масс-маркета.

Модные форматы сумок на 2020 год: Мягкая кожа pinterest

Стразы и блестки

Ну и как нам отвязаться от идеи всеобщей эйфории, которая буквально захватила всю модную индустрию. Блестки появляются на веках, скулах, платьях, а также и на аксессуарах. Камни и стразы в качестве декора для сумок - абсолютно не новая тема, но правда немного подзабытая. Если вы хотите добавить ощущение праздника в вашу каждодневную рутину. То нет ничего проще, чем взять в руки яркий аксессуар и пойти “ в мир” под собственные диско-биты, звучащие в вашей голове.

Модные форматы сумок на 2020 год: Стразы pinterest

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Мех

Сразу хотим предупредить, что никакой популяризации натурального меха мы не планируем. Именно поэтому даже фактурные сумки рекомендуем покупать из искусственных материалов - так вы внесете вклад в развитие политики экоактивизма. Именно меховой декор - один из самых популярных трендов на зиму 2019/20, а представлен он был в коллекциях главных дизайнеров мира и на клатчах, и на шопперах, и, конечно, на кроссбоди. Мы же рекомендуем вам переиграть всех и сделать ход конем - приобрести сумку-ведро с необычным ярким обрамлением. Поверьте, подобный аксессуар будет выглядеть максимально необычно и позволит вам даже в самом простом луке выглядеть истинным знатоком моды.

Модные форматы сумок на 2020 год: Меховой декор pinterest

Ключевой момент, на который мы хотели обратить ваше внимание в этой статье, в том, что наиболее популярной зимой 2020 будет считаться форма сумки “ведро”. Восхождение этого формата аксессуара началось много сезонов назад, но бешенная популярность пришла только сейчас. Если же пока вы не уверены, что можете себе позволить расхаживать с таким экспериментальным вариантом, сделайте упор на один из других трендов - камни, мех или имитацию под крокодила. Форму же при этом выбирайте под себя - такую, чтобы вам было комфортно держать ее в руках, повесить на плечо или перебросить по диагонали.

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