Символы моды: ТОП-10 знаковых вещей культовых брендов

Вещи, которые принесли вечную славу своим создателям.

Повальная увлеченность миром моды поразила общественность сравнительно недавно. Пожалуй, одними из первых “виновников” современного более чем почтительного отношения к фэшн-индустрии стали Жанна Пакен, которая вошла в историю благодаря дебютном показу мод в истории человечества, а также Эльза Скиапарелли, которая всю жизнь была главной и слегка недооцененной конкуренткой Коко Шанель. Сейчас мы наблюдаем абсолютную влюбленность фэшионист во все, что презентуют дизайнеры дважды в год, каждый раз как в первый, исследуя и проверяя фэшн-тренды. Однако как бы не была изменчива мода, остаются вещи, которые навсегда останутся в истории моды как культовые, легендарные константы. Ivona проанализировала ДНК истории фэшн-индустрии, выделив 10 заглавных предметов, которые не смотря на свой почтительный “возраст” до сих пор остаются в ТОПе продаж.

Читай также: Пляжный сезон: ТОП-30 трендовых купальников 2020 года

Пальто Max Mara

Нет более классического и во то же время вечно модного фасона пальто, чем классической силуэт от итальянского бренда Max Mara. Традиционная форма “халата” из верблюжьей шерсти остается предметом гордости модного бренда и главным объектом желания всех продвинутых модниц. К тому же именно этот тренд марки является одним из самых кинематографичных: в нем появлялись героини таких культовых лент как “Секс в большом городе”, “Сплетница” и “Дьявол носит Prada”. Еще одним несомненным преимуществом этого пальто является его непоколебимая универсальность: с ним можно сформировать самый простой кэжуальный образ и невероятно роскошный вечерний - тренд Max Mara будет выглядеть одинаково удачно в обоих случаях.

Пальто из верблюжьей шерсти Max Mara pinterest.com

Тренч Burberry

Вы не можете не помнить культовую сцену из главного фильма в карьере Катрин Денев “Шербурские зонтики”. Там две невероятно красивых и влюбленных половинки одной души стоят под проливным дождем, глядя друг на друга так, будто кроме них не существует больше никого в этом мире. На девушке надет простой, но одновременно удивительно роскошный тренчкот авторства британского бренда Burberry. Еще в конце ХIХ века этот модный дом производил непромокаемые плащи для английской армии, а после именно их бежевый тренч с клетчатой подкладкой стал культовым и остается таковым доныне.

Тренчкот Burberry pinterest.com

Платок-каре Hermes

Уверены, вы много раз просматривали архивные фото таких красоток как Одри Хепберн, Грейс Келли и Хеди Ламарр, удивляясь, как необычайно аристократично они смотрятся в шелковых косынках. Секрет их элегантности в том самом платке-каре, который был создан в далеких 30-х годах прошлого века модным домом Hermes. Со временем они стали главным объектом вожделенного интереса главных модниц проходящих эпох, а также становились одними из полноценных героев многих кинокартин. Вы же помните, как пострадала помощница Миранды Пристли Эмили из-за злосчастных платков, которые она забыла забрать для начальницы? К тому же именно в культовой косынке Hermes героиня Одри Хепберн появлялась в большинстве сцен ретро-картины “Как украсть миллион” - настоящая вещь с историей.

Платок-каре Hermes pinterest.com

Туфли Christian Louboutin

Есть ли более узнаваемая обувь в мире моды, чем легендарные остроносые лодочки с красной подошвой? Легенда гласит, что создатель культовых туфелек Кристиан Лубутен, решив добавить изюминку своим моделям, взял у ассистентки красный лак для ногтей и покрыл им полностью всю подошву - так и возник главный объект желания модниц и it-girls. Каблук же лодочек призван акцентировать внимание на внутреннем изгибе ступни. Вдохновленный танцорами и положением их ног при танце, Лубутен создает свои туфли так, чтобы они оставались максимально удобными даже в самых “экстремальных“ ситуаций.

Туфли Christian Louboutin pinterest.com

Читай также: Антитренды 2020: ТОП-6 немодных вещей и их стильные альтернативы

Платье с запахом Diane von Furstenberg

В 1972 году американский дизайнер Диана фон Фэрстенберг придумала удивительно стильное, комфортное платье-халат, которое по задумке должно было значительно облегчить участь тогдашних модниц. Именно в это время наблюдался необычайный морально-активистский подъем среди женщин, которые наконец добились права работать на равных с мужчинами. Позже именно эта модель приобрела статус “мастхэв” вещи, ведь платье с запахом выглядит очень стильно, но при этом комфортно, ведь не сковывает движения. Именно то, что нужно для современного бешенного ритма жизни.

Платье с запахом Diane von Furstenberg pinterest.com

Поло Lacoste

В гардеробе у настоящих мужчин, которые следят за своим внешним видом и стараются в любой ситуации выглядеть стильно, обязательно найдется несколько футболок с легендарным логотипом-крокодильчиком от французского бренда Lacoste. Но и женщины, которые предпочитают всем прочим характеристикам в одежде именно комфорт, выражают искреннюю любовь к легендарным поло. Повышенное удобство футболки продиктовано тем, что придумана она была профессиональным теннисистом, а впоследствии и владельцем одноименной марки Рене Лакоста - как спортсмен он знал толк в настоящем комфорте.

Футболка-поло Lacoste pinterest.com

Твидовый жакет Chanel

Придуманный великолепной Мадемуазель Габриэль твидовый жакет - еще одна легендарная модная вещица, которую устойчиво предпочитают самые отъявленные модницы разнообразным трендовым, но быстротечным пиджакам и курткам. Не думайте, что подобная вещица может пригодиться вам только на пенсии. Твид - универсальный и невероятно элегантный материал, который способен из любой простушки сделать изящную, знающую себе цену даму. В паре с несколькими нитями жемчуга, простыми джинсами и солнцезащитными очками в пол-лица они преображаются из чересчур строгой вещи в современный предмет фэшн-вдохновения.

Твидовый пиджак Chanel pinterest.com

Тельняшка Jean Paul Gaultier

Вы должны помнить, что именно такой вариант кофты был наиболее любим прославленной Коко Шанель. Их она носила в паре с мужскими брюками и лоферами, а также обязательным жемчугом, чувствуя себя на вершине кэжуал-кутюра. Некоторое время про тельняшку все благополучно позабыли, но ее триумфальному возвращению мы обязаны самому хулиганистому парню от мира моды - Жан-Поль Готье. Он сделал ее знаковой вещью ДНК своего бренда, добавляя ее модернизации почти в каждую новую коллекцию. Сам же кутюрье предпочитает именно свою полосатую “подругу” для выходов и в пир, и в мир.

Тельняшка Jean Paul Gaultier pinterest.com

Шляпка с вуалью Jil Sander

Загадочность, таинственность, томность и обязательный взгляд с поволокой во все времена считались главными женскими достоинствами. Добиться мистического эффекта легче всего было с помощью вуали, которой дамы украшали разнообразные головные уборы. Что может быть привлекательнее и более манко для мужчин, чем девушка, лицо которой скрывается за занавесом - притягательно и очень волнующе. В наше же время интерес к вуалетке возродил модный дом Jil Sander, который придумал абсолютно современный аксессуар - шапку-бини с вуалью. Урбанистический аристократизм легче всего проявить именно с таким украшением своей прелестной головки.

Бини с вуалью Jil Sander pinterest.com

Читай также: Ретро-эстетика: ТОП-10 самых стильных и вдохновляющих фильмов

Очки Ray-Ban

Сейчас большинство самых авторитетных брендов создают солнцезащитные очки, однако именно модели Ray-Ban пользуются наибольшей популярностью. Мы устанем перечислять все киноленты, в которых успели “засветиться” эти культовые аксессуары, но не упомянуть про “Завтрак у Тиффани” и “Окно во двор” считаем настоящим фэшн-преступлением. Необыкновенной популярностью Ray-Ban мы обязаны американскому пилоту Джону Мак-Креди, который попросил компанию «Baush & Lomb» создать аксессуар, предохраняющие от бликов и ослепляющего солнечного света.

Очки Ray-Ban pinterest.com

Если вы не знаете, кто создал каждую из легендарных вещей из нашего рейтинга, то вы не имеете морального права называть себя знатоками фэшн-индустрии. Предметы гардероба из подборки - не просто шмотки, которые мгновенно появляются каждый новый сезон и пропадают с такой же быстрой. Если вы желаете действительно прикоснуться к легенде, то должны знать места “обитания” знаковых вещиц и историю их создания. Вот тогда и можете с гордостью приклеивать к себе “ярлычок” “фэшн-знатока”.

Раннее мы писали о том, как носить образы в десертных оттенках весной 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram