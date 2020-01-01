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Символы моды: ТОП-10 знаковых вещей культовых брендов

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Вещи, которые принесли вечную славу своим создателям.
Знаковые вещи легендарных модных домов
Знаковые вещи легендарных модных домов
pinterest.com

Повальная увлеченность миром моды поразила общественность сравнительно недавно. Пожалуй, одними из первых “виновников” современного более чем почтительного отношения к фэшн-индустрии стали Жанна Пакен, которая вошла в историю благодаря дебютном показу мод в истории человечества, а также Эльза Скиапарелли, которая всю жизнь была главной и слегка недооцененной конкуренткой Коко Шанель. Сейчас мы наблюдаем абсолютную влюбленность фэшионист во все, что презентуют дизайнеры дважды в год, каждый раз как в первый, исследуя и проверяя фэшн-тренды. Однако как бы не была изменчива мода, остаются вещи, которые навсегда останутся в истории моды как культовые, легендарные константы. Ivona проанализировала ДНК истории фэшн-индустрии, выделив 10 заглавных предметов, которые не смотря на свой почтительный “возраст” до сих пор остаются в ТОПе продаж. 

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  • Пальто Max Mara 

Нет более классического и во то же время вечно модного фасона пальто, чем классической силуэт от итальянского бренда Max Mara. Традиционная форма “халата” из верблюжьей шерсти остается предметом гордости модного бренда и главным объектом желания всех продвинутых модниц. К тому же именно этот тренд марки является одним из самых кинематографичных: в нем появлялись героини таких культовых лент как “Секс в большом городе”, “Сплетница” и “Дьявол носит Prada”. Еще одним несомненным преимуществом этого пальто является его непоколебимая универсальность: с ним можно сформировать самый простой кэжуальный образ и невероятно роскошный вечерний - тренд Max Mara будет выглядеть одинаково удачно в обоих случаях.  

Пальто из верблюжьей шерсти Max Mara
Пальто из верблюжьей шерсти Max Mara
pinterest.com

  • Тренч Burberry 

Вы не можете не помнить культовую сцену из главного фильма в карьере Катрин Денев “Шербурские зонтики”. Там две невероятно красивых и влюбленных половинки одной души стоят под проливным дождем, глядя друг на друга так, будто кроме них не существует больше никого в этом мире. На девушке надет простой, но одновременно удивительно роскошный тренчкот авторства британского бренда Burberry. Еще в конце ХIХ века этот модный дом производил непромокаемые плащи для английской армии, а после именно их бежевый тренч с клетчатой подкладкой стал культовым и остается таковым доныне.  

Тренчкот Burberry
Тренчкот Burberry
pinterest.com

  • Платок-каре Hermes 

Уверены, вы много раз просматривали архивные фото таких красоток как Одри Хепберн, Грейс Келли и Хеди Ламарр, удивляясь, как необычайно аристократично они смотрятся в шелковых косынках. Секрет их элегантности в том самом платке-каре, который был создан в далеких 30-х годах прошлого века модным домом Hermes. Со временем они стали главным объектом вожделенного интереса главных модниц проходящих эпох, а также становились одними из полноценных героев многих кинокартин. Вы же помните, как пострадала помощница Миранды Пристли Эмили из-за злосчастных платков, которые она забыла забрать для начальницы? К тому же именно в культовой косынке Hermes героиня Одри Хепберн появлялась в большинстве сцен ретро-картины “Как украсть миллион” - настоящая вещь с историей.  

Платок-каре Hermes
Платок-каре Hermes
pinterest.com

  • Туфли Christian Louboutin 

Есть ли более узнаваемая обувь в мире моды, чем легендарные остроносые лодочки с красной подошвой? Легенда гласит, что создатель культовых туфелек Кристиан Лубутен, решив добавить изюминку своим моделям, взял у ассистентки красный лак для ногтей и покрыл им полностью всю подошву - так и возник главный объект желания модниц и it-girls. Каблук же лодочек призван акцентировать внимание на внутреннем изгибе ступни. Вдохновленный танцорами и положением их ног при танце, Лубутен создает свои туфли так, чтобы они оставались максимально удобными даже в самых “экстремальных“ ситуаций.

Туфли Christian Louboutin
Туфли Christian Louboutin
pinterest.com
 

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  • Платье с запахом Diane von Furstenberg 

В 1972 году американский дизайнер Диана фон Фэрстенберг придумала удивительно стильное, комфортное платье-халат, которое по задумке должно было значительно облегчить участь тогдашних модниц. Именно в это время наблюдался необычайный морально-активистский подъем среди женщин, которые наконец добились права работать на равных с мужчинами. Позже именно эта модель приобрела статус “мастхэв” вещи, ведь платье с запахом выглядит очень стильно, но при этом комфортно, ведь не сковывает движения. Именно то, что нужно для современного бешенного ритма жизни. 

Платье с запахом Diane von Furstenberg
Платье с запахом Diane von Furstenberg
pinterest.com

  • Поло Lacoste 

В гардеробе у настоящих мужчин, которые следят за своим внешним видом и стараются в любой ситуации выглядеть стильно, обязательно найдется несколько футболок с легендарным логотипом-крокодильчиком от французского бренда Lacoste. Но и женщины, которые предпочитают всем прочим характеристикам в одежде именно комфорт, выражают искреннюю любовь к легендарным поло. Повышенное удобство футболки продиктовано тем, что придумана она была профессиональным теннисистом, а впоследствии и владельцем одноименной марки Рене Лакоста - как спортсмен он знал толк в настоящем комфорте.  

Футболка-поло Lacoste
Футболка-поло Lacoste
pinterest.com

  • Твидовый жакет Chanel 

Придуманный великолепной Мадемуазель Габриэль твидовый жакет - еще одна легендарная модная вещица, которую устойчиво предпочитают самые отъявленные модницы разнообразным трендовым, но быстротечным пиджакам и курткам. Не думайте, что подобная вещица может пригодиться вам только на пенсии. Твид - универсальный и невероятно элегантный материал, который способен из любой простушки сделать изящную, знающую себе цену даму. В паре с несколькими нитями жемчуга, простыми джинсами и солнцезащитными очками в пол-лица они преображаются из чересчур строгой вещи в современный предмет фэшн-вдохновения. 

Твидовый пиджак Chanel
Твидовый пиджак Chanel
pinterest.com

  • Тельняшка Jean Paul Gaultier 

Вы должны помнить, что именно такой вариант кофты был наиболее любим прославленной Коко Шанель. Их она носила в паре с мужскими брюками и лоферами, а также обязательным жемчугом, чувствуя себя на вершине кэжуал-кутюра. Некоторое время про тельняшку все благополучно позабыли, но ее триумфальному возвращению мы обязаны самому хулиганистому парню от мира моды - Жан-Поль Готье. Он сделал ее знаковой вещью ДНК своего бренда, добавляя ее модернизации почти в каждую новую коллекцию. Сам же кутюрье предпочитает именно свою полосатую “подругу” для выходов и в пир, и в мир. 

Тельняшка Jean Paul Gaultier
Тельняшка Jean Paul Gaultier
pinterest.com

  • Шляпка с вуалью Jil Sander 

Загадочность, таинственность, томность и обязательный взгляд с поволокой во все времена считались главными женскими достоинствами. Добиться мистического эффекта легче всего было с помощью вуали, которой дамы украшали разнообразные головные уборы. Что может быть привлекательнее и более манко для мужчин, чем девушка, лицо которой скрывается за занавесом - притягательно и очень волнующе. В наше же время интерес к вуалетке возродил модный дом Jil Sander, который придумал абсолютно современный аксессуар - шапку-бини с вуалью. Урбанистический аристократизм легче всего проявить именно с таким украшением своей прелестной головки. 

Бини с вуалью Jil Sander
Бини с вуалью Jil Sander
pinterest.com

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  • Очки Ray-Ban 

Сейчас большинство самых авторитетных брендов создают солнцезащитные очки, однако именно модели Ray-Ban пользуются наибольшей популярностью. Мы устанем перечислять все киноленты, в которых успели “засветиться” эти культовые аксессуары, но не упомянуть про “Завтрак у Тиффани” и “Окно во двор” считаем настоящим фэшн-преступлением. Необыкновенной популярностью Ray-Ban мы обязаны американскому пилоту Джону Мак-Креди, который попросил компанию «Baush & Lomb» создать аксессуар, предохраняющие от бликов и ослепляющего солнечного света. 

Очки Ray-Ban
Очки Ray-Ban
pinterest.com

Если вы не знаете, кто создал каждую из легендарных вещей из нашего рейтинга, то вы не имеете морального права называть себя знатоками фэшн-индустрии. Предметы гардероба из подборки - не просто шмотки, которые мгновенно появляются каждый новый сезон и пропадают с такой же быстрой. Если вы желаете действительно прикоснуться к легенде, то должны знать места “обитания” знаковых вещиц и историю их создания. Вот тогда и можете с гордостью приклеивать к себе “ярлычок” “фэшн-знатока”. 

Раннее мы писали о том, как носить образы в десертных оттенках весной 2020.

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Теги: Max Mara, Christian Louboutin, Chanel, Hermes, мир моды, модные вещи
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Источник: ivona.bigmir.net

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