Не все, что модно, приходится по вкусу сильной половине человечества.

Все девушки стараются выглядеть не только привлекательно, но и модно, постоянно изучая новые тренды и течения. Летний сезон 2021 радует разнообразием и огромным выбором модной одежды. Девушка всегда сможет подобрать подходящий наряд, а главные тренды - комфорт, лаконичность и свобода только этому и способствуют. Правда в погоне за модными вещами, не всегда замечаешь, что не все нравится твоему избраннику. Как оказалось, есть вещи в женском гардеробе, которые просто терпеть не могут мужчины.

В список вещей, которые не по душе сильному полу, попало много модных трендов. Например: платья оверсайз, колготы под шортами, паетки, рюши, рваная одежда, угги, сапоги на высоком каблуке с платформой. Иногда то, что очень по душе девушкам, просто выходит за рамки у мужчин. И еще: многим не нравится ультракороткие юбки. Не всегда это сыграет на руку, а вполне даже наоборот.

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Штаны и брюки, в целом, нравятся мужчинам на женщинам за простоту и удобство. Только со временем появились такие модели этой одежды, от которых у мужского пола просто волосы дыбом. Они откровенно не понимают, почему девушки носят “это“. Правда, сколько людей, столько и мнений. Сегодня рассмотрим модели брюк и штанов, которые не по душе большинству мужчин.

Брюки афгани

Брюки с восточной ноткой. Они выглядят так, как у Джина из известного мультфильма. Их часто носят с ярким и пестрым принтом и дополнительными деталями. Мужчинам бывает попросту не понятно, зачем надевать эту модель дома и, тем более, выходя “в люди“. Она не то, что не подчеркивает, даже скрывает красивые ноги и все достоинства женщины.

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Брюки капри

Такая модель брюк, в свое время, была на пике популярности и она присутствовала в гардеробе у каждой. Со временем девушки поняли, что она визуально делает ногу короче, что минус. И этот минус заметили и мужчины. Поэтому, девушка в этой модели брюк восторга не вызовет у мужчины.

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Джинсы с низкой талией

Времена моды на джинсы а-ля Бритни Спирс уже давно в прошлом. Вдобавок ко всему, они невероятно неудобные. В них нельзя толком наклониться, сесть, даже ходить иногда неудобно. А в холодное время года такая посадка штанов грозит заболеваниями. И да, вопреки распространенному мнению, они далеко не сексуальны и вызывают лишь негодование у мужчин.

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Джинсы со слишком высокой талией

А это уже другая крайность. Такая модель может не в очень выгодном свете выставить бедра и живот. Если же проблем с фигурой нет, то в глазах мужчины девушка в таких брюках выглядит сродни клоуну, который “сильно“ подтянул свои штаны.

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Брюки кюлоты

Модель, которая напоминает брюки афгани. Но имеет свои особенности кроя, внешнего вида. Если для девушки - это комфорт и удобство, то для мужчины - сплошное недоразумение. Он искренне не понимают, что на спутнице: штаны или юбка. Ну не любят бедные наши парни, когда все так неоднозначно.

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Читай также: Шорты+Пиджак: ТОП-5 свежих летних образов на каждый день

Легинсы

Такая одежда только портит фигуру: и пышную, и стройную. Они, несмотря на то, что очень удобны, ну никак не подчеркивают формы. Все, даже самые маленькие недостатки тут же станут явными. А мужчины вообще не воспринимают их как элемент гардероба.

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Джинсы-бойфренды

Здесь играет роль простая ассоциация. Например, парни носят мешковатые штаны, дабы скрыть свои килограммы, живот. Хотя, по правде говоря, большинство особо не переживают по этому поводу. И тут, если мужчина видит красивую девушку в бойфрендах, он не понимает, если природа наградила красивыми ногами, зачем их прятать?

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Комбинезоны

Не всем, конечно, но большинству представителей сильного пола не по душе комбинезоны. Опять-таки, они любят, когда все ясно и просто. А тут такая непосильная задача. Комбинезон невольно напоминает им Карлсона. Разве этого эффекта хотели добиться?

ТОП-8 моделей брюк, которые терпеть не могут мужчины pinterest.com

Выбирая очередную модель удобных брюк, стоит учитывать и мнение своего мужчины. Так не будет недоразумений, и вы всегда будете на высоте. Мужчина будет восхищаться вами, принимать и благодарить за то, что его мнение для вас важно и что вы прислушались. А это, в свою очередь, отличный фундамент для гармоничных отношений.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.