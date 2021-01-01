Рассказываем о главных трендах осеннего макияжа.

Розовый - новый черный

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Розовый не покидает списка самых актуальных цветов уже не первый сезон и явно не планирует этого делать. Этой осенью не бойтесь внедрять в свой макияж все оттенки розового: от едва заметных нежных до сочной фуксии.

5 главных осенних трендов в макияже pinterest.com

«Обнаженный» макияж

«Макияж без макияжа» или «обнаженный» макияж будет идеальным решением для тех, кто желает всего лишь подчеркнуть естественную красоту и не более. Нежные тона теней, нюдовые губки, немного румян и хайлайтера – и вы будете неотразимы.

5 главных осенних трендов в макияже pinterest.com

Красная помада на губах

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Классический вариант «красные губы плюс черные стрелки» никогда не выходит из моды, и в этом сезоне такой макияж снова в тренде. Отметим, что с дымчатым макияжем глаз отлично сочетается не только классический черный, но и любой другой цвет теней или карандаша, подходящий вашему типу внешности - от коричневого до золотистого.

5 главных осенних трендов в макияже pinterest.com

Стрелки

Еще один вечный тренд, переходящий из сезона в сезон, лишь с небольшими изменениями. Этой осенью ваши стрелки могут выглядеть как угодно: рисуйте их по линии роста нижних ресниц, используйте цветные подводки, глиттеры и даже стразы - пускай ваш макиж будет самым креативным.

5 главных осенних трендов в макияже pinterest.com

Больше цвета

Этой осенью не ограничивайте себя: визажисты призывают носить яркий, порой даже экстравагантный макияж - здесь все зависит от вашей степени смелости. Можно ограничиться тонкой цветной стрелкой или тенями, а можно сделать яркий необычный макияж с использованием продуктов разных оттенков и текстур.

5 главных осенних трендов в макияже pinterest.com

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