Многие девушки безответственно подходят к заботе о красоте своих ножек в холодный сезон. Ivona рассказывает, почему педикюр в это время года — необходимость, а не излишество.

Постоянное ношение теплой обуви

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Из-за того, что наши ступни большую часть времени преют в сапогах и ботинках, поход к мастеру педикюра не стоит откладывать до лета. Кроме того, постоянное ношение теплой обуви усугубляет проблему вросших ногтей, а со временем со врастанием можно будет справится только уже в кабинете хирурга. Не стоит доводить ситуацию до необходимости применения столь экстренных мер. Уход за красотой ног должен стать обязательной частью осенне-зимнего бьюти-ритуала. Необязательно покрывать ногти лаком и делать замысловатый дизайн. Самой обычной косметической обработки будет вполне достаточно.

Почему нужно делать педикюр в сезон закрытой обуви: 3 главные причины pinterest.com

Загрубевшая кожа

Как мы рассказывали выше, кожа на ступнях испытывает немалый стресс из-за постоянного ношения теплой обуви, а иногда и нескольких пар носков. В холодную пору ступни и пятки без надлежащего ухода загрубевают до такого состояния, что никакая пемза и отпаривание в горячей ванне им уже не помогут. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить пяточки нежными и мягкими, - это использовать питательный крем, скрабировать кожу и делать обертывания.

Почему нужно делать педикюр в сезон закрытой обуви: 3 главные причины pinterest.com

Соблюдение личной гигиены

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Отказ от педикюра осенью-зимой приравнивается к отказу от бритья ног или мытья головы. Мы же не перестаем делать депиляцию в холодный сезон из-за того, что большую часть ходим в колготках и штанах, и не перестаем мыть голову только потому, что часто носим головной убор. Та же история и с педикюром - грязь скапливается под ногтями, появляется неприятный запах, а все потому, что нельзя пренебрегать посещением мастера педикюра.

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