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Duck nails: забавный маникюр в форме утиных лапок для самых смелых

А Вы бы решились на такой бьюти-тренд?
Duck nails: забавный маникюр в форме утиных лапок для самых смелых
Duck nails: забавный маникюр в форме утиных лапок для самых смелых
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Мода на “уродливую красоту“ (“ugly beauty“) набирает оборотов не только в фэшн-индустрии, но и в бьюти также. К примеру, идеи маникюра в стиле “duck nails“ - “утиные ногти“  - так сильно стали популярными в ТикТоке, что сперва их отрицали, а сегодня многие делают такой дизайн себе сами.

Главным отличием утиного нейл-арта является трапециевидная форма ногтевой пластины, которая словно расклешается от основания лунк. Ну а дальше мастера по маникюру экспериментируют как могут, украшая ногти глиттером, стразами, бусинами, чтобы маникюр смотрелся более эффектно. 

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Источник: Ivоna bigmir)net

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