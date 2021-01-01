Duck nails: забавный маникюр в форме утиных лапок для самых смелых
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Мода на “уродливую красоту“ (“ugly beauty“) набирает оборотов не только в фэшн-индустрии, но и в бьюти также. К примеру, идеи маникюра в стиле “duck nails“ - “утиные ногти“ - так сильно стали популярными в ТикТоке, что сперва их отрицали, а сегодня многие делают такой дизайн себе сами.
Главным отличием утиного нейл-арта является трапециевидная форма ногтевой пластины, которая словно расклешается от основания лунк. Ну а дальше мастера по маникюру экспериментируют как могут, украшая ногти глиттером, стразами, бусинами, чтобы маникюр смотрелся более эффектно.
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