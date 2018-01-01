Рассказываем, какие дни первого месяца осени наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда с окрашиванием стоит подождать.

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Начало осени - лучшее время для смены бьюти-образа. Летом волосы больше всего подвергаются солнечному излучению, что негативно сказывается на их цвете и структуре. Поэтому если планируете сделать в сентябре модное окрашивание, - полностью вас поддерживаем. Холодный блонд, темный шоколад или может наконец-то решитесь на цветные волосы, или хотя бы выделить пряди? Выбор за вами!

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2021 Pinterest.com

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2021 Pinterest.com

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2021 Pinterest.com

Только не забудьте свериться с лунным календарем, прежде чем отправляться в любимый салон за окрашиванием мечты:

Самые благоприятные дни для покраски волос в сентябре 2021 г — 4, 10, 13, 15, 16, 24, 25

В целом это хорошие даты для обновления цвета — 12, 14, 17, 18, 20, 27

Нейтральные дни для окрашивания в сентябре — 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 22, 23, 28, 29, 30

Самые неблагоприятные дни для изменения образа — 2, 7

Не самые удачные числа, чтобы поменять цвет — 19, 21, 26

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