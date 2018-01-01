Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2021
Рассказываем, какие дни первого месяца осени наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда с окрашиванием стоит подождать.
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Начало осени - лучшее время для смены бьюти-образа. Летом волосы больше всего подвергаются солнечному излучению, что негативно сказывается на их цвете и структуре. Поэтому если планируете сделать в сентябре модное окрашивание, - полностью вас поддерживаем. Холодный блонд, темный шоколад или может наконец-то решитесь на цветные волосы, или хотя бы выделить пряди? Выбор за вами!
Только не забудьте свериться с лунным календарем, прежде чем отправляться в любимый салон за окрашиванием мечты:
- Самые благоприятные дни для покраски волос в сентябре 2021 г — 4, 10, 13, 15, 16, 24, 25
- В целом это хорошие даты для обновления цвета — 12, 14, 17, 18, 20, 27
- Нейтральные дни для окрашивания в сентябре — 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 22, 23, 28, 29, 30
- Самые неблагоприятные дни для изменения образа — 2, 7
- Не самые удачные числа, чтобы поменять цвет — 19, 21, 26
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