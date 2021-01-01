Ivona делится инструкцией, как с помощью простых действий распрощаться с кутикулой раз и навсегда.

5 простых шагов: что сделать, чтобы никогда не обрезать кутикулу Pinterest.com

1. Сделайте обычный маникюр

Для начала придется поступить как обычно — желательно пойти именно к проверенному мастеру и сделать обрезной маникюр. А дальше всё зависит только от ваших усилий.

5 простых шагов: что сделать, чтобы никогда не обрезать кутикулу Pinterest.com

2. Отодвигайте кутикулу после душа

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Уже на следующий день после того, как сделали обрезной маникюр, начинайте ухаживать за ногтями. Когда руки распарены, аккуратно отодвигайте кутикулу деревянной палочкой. Это нужно делать даже в том случае, если она пока совершенно незаметна, таким образом вы будете мешать кутикуле расти.

Но когда она все-таки появится (увы, но это произойдет), убирайте не щипчиками (ни в коем случае!), а «счищающими» движениями – то же самое делайте и по бокам ногтевой пластины. Процедуру достаточно проводить один раз в день.

3. Пользуйтесь маслом

Лучшим другом на ближайшее время должно стать масло для кутикулы — несколько раз в день смазывайте им пальцы массирующими движениями. Это не только размягчит даже самую плотную кутикулу, но и улучшит кровоток — ногти будут расти быстрее.

5 простых шагов: что сделать, чтобы никогда не обрезать кутикулу Pinterest.com

4. Купите жесткую пилку для ногтей

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Жесткая пилка понадобится для боковых «валиков», чтобы не образовывались заусенцы и грубая кожа. Пользуйтесь ей, когда руки сухие, обрабатывая каждый палец, при этом стараясь не задевать сам ноготь. Вот увидите, что скоро лишнюю кожу вообще не придется обрезать –вы удалите все при помощи пилки еще до того, как она нарастет. Кроме того, этот нехитрый способ помогает избежать появления заусенцев.

5 простых шагов: что сделать, чтобы никогда не обрезать кутикулу Pinterest.com

5. Делайте комбинированный маникюр

В течение одной-двух недель регулярно повторяйте каждые 4 шага из нашей инструкции. Разумеется, кутикула будет заметно тоньше и мягче, но расти совсем она пока не перестанет. Отправляйтесь в салон на комбинированный маникюр, то есть мастер должен отрезать не всю кутикулу, а лишь мелкие частички, которые все-таки отросли после тщательного ухода.

Затем необходимо повторять все процедуры снова. Если хватит терпения и дисциплины (важно не забывать отодвигать кутикулу деревянной палочкой ежедневно), то уже через месяц не будет никакой необходимости делать обрезной маникюр.

При этом руки всегда будут смотреться ухоженными и аккуратными, даже если вы не успели посвятить им пару часов. Как правило, девушки, которые следуют этим рекомендациям, потом просто посещают салон раз в пару месяцев.

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