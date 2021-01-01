Как подтянуть внутреннюю поверхность бедра: секреты от Аниты Луценко

Экс-тренер "Зважених та щасливих" поделилась видео с тренировки.

Фитнес-тренер Анита Луценко, которая рассказала, каким звездам помогала похудеть, поделились секретом, как исправить потянуть кожу на ногах и бедрах. По ее словам, внутренняя поверхность бедра – одна из самых проблемных зон.

Также она добавила, что для подтяжки кожи достаточно всего лишь сбалансировано питаться, заниматься мощными тренировками и интимной гимнастикой.

«Когда женщина говорит, что у нее проблема с внутренней частью бедра, я точно знаю, что нужно не только качать эту часть тела для упругости, но и растягивать – для хорошего оттока жидкостей снизу вверх. Кроме того, наша внутренняя часть ног сильно зависит от интимных мышц, поэтому в конце тренировки я советую обработать эту зону. Эффект гарантирую», – сказала Анита.

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Также она отметила, что есть группы людей, которым категорически запрещается делать такую тренировку. В этот список входят беременные, женщины у которых критические дни, также недавно родившим мамочкам (в течении 6-8 недель после родов), страдающим от болезни опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем.

Отметим, что продолжительность тренировки на внутреннюю поверхность бедра занимает не больше 11 минут. Также Луценко добавила, что выполнять комплекс необходимо от 1 до 3 раз в неделю.

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