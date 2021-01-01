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Расти коса до пояса: что делать, если выпадают волосыЭксклюзив

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Врач-трихолог Екатерина Мельник, рассказала, как сохранить волосы.
Что делать, если выпадают волосы: советы трихолога
Что делать, если выпадают волосы: советы трихолога
depositphotos.com

Все девушки мечтают о здоровых и красивых волосах. Но, пожалуй, каждая сталкивалась с проблемами выпадения волос. Что делать, если волосы начали выпадать и как это лечить, мы спросили у врача-дерматовенеролога, трихолога Екатерины Мельник из Smart Medical Center.

Екатерина Мельник, врач-дерматовенеролог, трихолог
Екатерина Мельник, врач-дерматовенеролог, трихолог
пресс-служба

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Почему волосы выпадают: рассказывает трихолог

Внезапное и интенсивное выпадение волос связано с ранним проникновением волос в фазу телогена, говорит трихолог. Это происходит примерно через 2-3 месяца после воздействия негативных факторов, которыми могут быть:

  • Стресс – как следствие тяжелых болезней, эмоциональных потрясений, серьезных травм, операций, тяжелых родов, кровотечений, голодания и строгой диеты;
  • Гормональный дисбаланс;
  • Сезонные изменения – исследования доказывают, что в марте-апреле и сентябре-октябре наблюдается увеличение количества волос в фазе телогена. Некоторые люди склонные к этому и они постоянно страдают от такого выпадения.
  • Несбалансированное питание, голодание, дефицит цинка и железа;
  • Эндокринные расстройства – гипертиреоз и гипотиреоз;
  • Выпадение волос, вызванное лекарственными препаратами – в основном из-за химиотерапии, но иногда связано с приемом определенных видов лекарств: антидепрессантов, противосудорожных препаратов и бета-блокаторов.

Выпадение волос: как лечить

По словам врача Екатерины Мельник, лечение зависит от диагноза, а поскольку видов алопеций много, поэтому и подходы к лечению будут отличаться. Можно выделить несколько принципов лечения: немедикаментозное и медикаментозное.

Немедикаментозное лечение:

  • урегулировать режим сна и отдыха,
  • изменить график работы,
  • пройти курс психотерапии, если в жизни много стресса,
  • сбалансированное питание,
  • достаточное употребление воды,
  • изменение ухода за волосами: отказаться от использования плоек, фена, не делать ламинирование, «ботокс», наращивание волос, дреды.

Медикаментозное лечение:

  • включает назначение лосьонов, растворов для местного применения, также используется инъекционная терапия (мезотерапия и плазмотерапия),
  • Системная терапия назначается чаще врачом эндокринологом или гинекологом при показаниях (то есть нарушения в гормонах, гиперандрогенные состояния),
  • Коррекция дефицитных состояний (препараты железа, витамина Д, цинка).

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Теги: волосы, выпадение волос, лечение
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Источник: ivonа bigmir)net

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