Врач-трихолог Екатерина Мельник, рассказала, как сохранить волосы.

Все девушки мечтают о здоровых и красивых волосах. Но, пожалуй, каждая сталкивалась с проблемами выпадения волос. Что делать, если волосы начали выпадать и как это лечить, мы спросили у врача-дерматовенеролога, трихолога Екатерины Мельник из Smart Medical Center.

Екатерина Мельник, врач-дерматовенеролог, трихолог пресс-служба

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Почему волосы выпадают: рассказывает трихолог

Внезапное и интенсивное выпадение волос связано с ранним проникновением волос в фазу телогена, говорит трихолог. Это происходит примерно через 2-3 месяца после воздействия негативных факторов, которыми могут быть:

Стресс – как следствие тяжелых болезней, эмоциональных потрясений, серьезных травм, операций, тяжелых родов, кровотечений, голодания и строгой диеты;

Гормональный дисбаланс;

Сезонные изменения – исследования доказывают, что в марте-апреле и сентябре-октябре наблюдается увеличение количества волос в фазе телогена. Некоторые люди склонные к этому и они постоянно страдают от такого выпадения.

Несбалансированное питание, голодание, дефицит цинка и железа;

Эндокринные расстройства – гипертиреоз и гипотиреоз;

Выпадение волос, вызванное лекарственными препаратами – в основном из-за химиотерапии, но иногда связано с приемом определенных видов лекарств: антидепрессантов, противосудорожных препаратов и бета-блокаторов.

Выпадение волос: как лечить

По словам врача Екатерины Мельник, лечение зависит от диагноза, а поскольку видов алопеций много, поэтому и подходы к лечению будут отличаться. Можно выделить несколько принципов лечения: немедикаментозное и медикаментозное.

Немедикаментозное лечение:

урегулировать режим сна и отдыха,

изменить график работы,

пройти курс психотерапии, если в жизни много стресса,

сбалансированное питание,

достаточное употребление воды,

изменение ухода за волосами: отказаться от использования плоек, фена, не делать ламинирование, «ботокс», наращивание волос, дреды.

Медикаментозное лечение:

включает назначение лосьонов, растворов для местного применения, также используется инъекционная терапия (мезотерапия и плазмотерапия),

Системная терапия назначается чаще врачом эндокринологом или гинекологом при показаниях (то есть нарушения в гормонах, гиперандрогенные состояния),

Коррекция дефицитных состояний (препараты железа, витамина Д, цинка).

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