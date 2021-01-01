Расти коса до пояса: что делать, если выпадают волосыЭксклюзив
Все девушки мечтают о здоровых и красивых волосах. Но, пожалуй, каждая сталкивалась с проблемами выпадения волос. Что делать, если волосы начали выпадать и как это лечить, мы спросили у врача-дерматовенеролога, трихолога Екатерины Мельник из Smart Medical Center.
Читай также: Дэвид Бекхэм показал самое модное окрашивание лета 2021
Почему волосы выпадают: рассказывает трихолог
Внезапное и интенсивное выпадение волос связано с ранним проникновением волос в фазу телогена, говорит трихолог. Это происходит примерно через 2-3 месяца после воздействия негативных факторов, которыми могут быть:
- Стресс – как следствие тяжелых болезней, эмоциональных потрясений, серьезных травм, операций, тяжелых родов, кровотечений, голодания и строгой диеты;
- Гормональный дисбаланс;
- Сезонные изменения – исследования доказывают, что в марте-апреле и сентябре-октябре наблюдается увеличение количества волос в фазе телогена. Некоторые люди склонные к этому и они постоянно страдают от такого выпадения.
- Несбалансированное питание, голодание, дефицит цинка и железа;
- Эндокринные расстройства – гипертиреоз и гипотиреоз;
- Выпадение волос, вызванное лекарственными препаратами – в основном из-за химиотерапии, но иногда связано с приемом определенных видов лекарств: антидепрессантов, противосудорожных препаратов и бета-блокаторов.
Выпадение волос: как лечить
По словам врача Екатерины Мельник, лечение зависит от диагноза, а поскольку видов алопеций много, поэтому и подходы к лечению будут отличаться. Можно выделить несколько принципов лечения: немедикаментозное и медикаментозное.
Немедикаментозное лечение:
- урегулировать режим сна и отдыха,
- изменить график работы,
- пройти курс психотерапии, если в жизни много стресса,
- сбалансированное питание,
- достаточное употребление воды,
- изменение ухода за волосами: отказаться от использования плоек, фена, не делать ламинирование, «ботокс», наращивание волос, дреды.
Медикаментозное лечение:
- включает назначение лосьонов, растворов для местного применения, также используется инъекционная терапия (мезотерапия и плазмотерапия),
- Системная терапия назначается чаще врачом эндокринологом или гинекологом при показаниях (то есть нарушения в гормонах, гиперандрогенные состояния),
- Коррекция дефицитных состояний (препараты железа, витамина Д, цинка).
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Сандре Буллок - 57: ТОП-20 лучших образов актрисы на красной дорожке
- Как носить рубашку под купальник: показывает Изабель Гулар
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил