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Дэвид Бекхэм продемонстрировал самое модное окрашивание лета 2021

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Футболист Дэвид Бекхэм похвастался очередным экспериментом с волосами.
Дэвид Бекхэм продемонстрировал самое модное окрашивание лета 2021
Дэвид Бекхэм продемонстрировал самое модное окрашивание лета 2021
instagram.com/davidbeckham

Популярный английский футболист и настоящая икона мужского стиля Дэвид Бекхэм решился на бьюти-эксперимент. Спортсмен последовал примеру своего среднего сына Ромео и решился на новую прическу.

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Знаменитость не только сделал короткую стрижку, но еще и осветлил волосы с помощью самого модного окрашивания этого лета - платиновый блонд. Дэвид похвастался новым имиджем на своей странице в Инстаграм. Футболист опубликовал кадр, где он запечатлен с волосами пепельного оттенка в компании своих сыновей.

“Иногда мальчикам нужно напоминать, кто это сделал первым в 90-х 🤣 по выражению их лиц видно, что им это не нравится“, - с юмором прокомментировал новую стрижку Бекхэм.

“Папа сделал это первым, и на этот раз все выглядит даже лучше!!!!“, - написала под фото жена Дэвида, Виктория Бекхэм.

Дэвид Бекхэм показал самое модное окрашивание лета 2021
Дэвид Бекхэм показал самое модное окрашивание лета 2021
instagram.com/davidbeckham

Дэвид Бекхэм показал самое модное окрашивание лета 2021
Дэвид Бекхэм показал самое модное окрашивание лета 2021
instagram.com/davidbeckham

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Теги: Дэвид Бекхэм, мода лето 2021, модные стрижки 2021, модное окрашивание
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Источник: Ivonа bigmir)net

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