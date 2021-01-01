Дэвид Бекхэм продемонстрировал самое модное окрашивание лета 2021
Популярный английский футболист и настоящая икона мужского стиля Дэвид Бекхэм решился на бьюти-эксперимент. Спортсмен последовал примеру своего среднего сына Ромео и решился на новую прическу.
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Знаменитость не только сделал короткую стрижку, но еще и осветлил волосы с помощью самого модного окрашивания этого лета - платиновый блонд. Дэвид похвастался новым имиджем на своей странице в Инстаграм. Футболист опубликовал кадр, где он запечатлен с волосами пепельного оттенка в компании своих сыновей.
“Иногда мальчикам нужно напоминать, кто это сделал первым в 90-х 🤣 по выражению их лиц видно, что им это не нравится“, - с юмором прокомментировал новую стрижку Бекхэм.
“Папа сделал это первым, и на этот раз все выглядит даже лучше!!!!“, - написала под фото жена Дэвида, Виктория Бекхэм.
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