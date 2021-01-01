Что такое 3D лазерная эпиляция и почему ее стоит попробовать?

Чтобы избавиться от нежелательной растительности на теле, девушки прибегают к различным методикам, к примеру, бритью или шугарингу. За последние годы возросла популярность на эффективную лазерную эпиляцию. Но благодаря прогрессу их появилось множество видов, и иногда можно растеряться в разнообразии. Сейчас самая новая технология лазерной эпиляции 3D, которую делают по приятной цене в Киеве в сети студий “ЭпиЛазер“. Разберемся, в чем заключается ее уникальность.

Как действует

За основу гибридной эпиляции взята теория «селективного фототермолиза». Она говорит о том, что излучение света с определенной длиной волны действует крайне избирательно на структуры (меланин, гемоглобин). В результате лучу удается обесцветить пигмент, не нанеся повреждений близлежащим тканям. Для этого используют аппарат, который генерирует три волны с разной глубиной проникновения:

Александритовую (755 нанометров) – для удаления пушковых и светлых волос;

Диодную (810 нм) - для устранения темных волосков;

Неодимовую (1064 нм) - для светлой и темной кожи.

3D лазерная эпиляция в Киеве по горячей цене пресс-служба

Преимущества

Ее разрешено использовать на самых разных зонах: лицо, подмышки, бикини, ноги, руки и т.д.

3D эпиляция лучшая в своем роде и обладает множеством достоинств. К ним относятся:

Совместимость с любыми фототипами кожи и волос. Возможность проводить в любое время года. Минимум ограничений. Безболезненность. Эффективность. Быстрота.

Количество сеансов зависит от цветотипа, густоты и жесткости волосков. Важно пройти весь курс. Всего существует три фазы роста волос: покоя – телоген, активности – анаген и регрессивности – катаген. Во время процедуры удается устранить фолликулы в стадии анаген.

Стоит отметить, что на лазерную эпиляцию существует ряд абсолютных и относительных противопоказаний. К ним относятся: серьезные гормональные сбои в организме, инфекционные патологии, хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые болезни внутренних органов и беременность.

3D лазерная эпиляция в Киеве по горячей цене пресс-служба

Проведение процедуры в “ЭпиЛазер“

Специализированная сеть лазерных центров EpiLaser в Киеве оказывает профессиональные услуги в области эпиляции. Многочисленные положительные отзывы клиентов – наглядное тому подтверждение. Среди основных достоинств отмечают:

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Регулярно проводятся выгодные акции и скидок. На сайте epilaser.com.ua можно подробнее ознакомиться с прайсом, уточнить цену на лазерную эпиляцию 3D. Квалифицированные специалисты. “ЭпиЛазер“ отличается опытными мастерами: в штате только дипломированные врачи-косметологи.

“ЭпиЛазер“ отличается опытными мастерами: в штате только дипломированные врачи-косметологи. Использование современного оборудования и одноразовых дополнительных материалов.

и одноразовых дополнительных материалов. Удобное расположение. Все студии “ЭпиЛазер“ расположены в Киеве неподалеку от станций метро.

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3D лазерна епіляція в Києві по гарячій ціні

Щоб позбутися від небажаної рослинності на тілі, дівчата вдаються до різних методів, наприклад, гоління або шугарінг. За останні роки зросла популярність на ефективну лазерну епіляцію. Але завдяки прогресу їх з'явилося безліч видів, і іноді можна розгубитися в розмаїтті. Зараз найновіша технологія лазерної епіляції 3D, яку роблять за приємною ціною в Києві в мережі студій “ЕпіЛазер“. Розберемося, у чому полягає її унікальність.

Як діє

За основу гібридної епіляції взята теорія «селективного фототермолізу». Вона говорить про те, що випромінювання світла з певною довжиною хвилі діє вкрай вибірково на структури (меланін, гемоглобін). В результаті променю вдається знебарвити пігмент, не завдавши ушкоджень довколишнім тканинам. Для цього використовують апарат, який генерує три хвилі з різною глибиною проникнення:

Олександритову (755 нанометрів) - для видалення пушкового та світлого волосся;

Діодну (810 нм) - для усунення темних волосків;

Неодимовому (1064 нм) - для світлої і темної шкіри.

Її дозволено використовувати на самих різних зонах: обличчя, пахви, бікіні, ноги, руки і т.д.

Переваги

3D епіляція краща в своєму роді та має безліч переваг. До них відносяться:

Сумісність з будь-якими фототипами шкіри і волосся; Можливість проведення в будь-який час року; Мінімум обмежень; Безболісність; Ефективність; Швидкість.

Кількість сеансів залежить від кольору, густоти і жорсткості волосків. Важливо пройти весь курс. Всього існує три фази росту волосся: спокою - телоген, активності - анаген і регресивності - катаген. Під час процедури вдається усунути фолікули в стадії анаген.

Варто зазначити, що на лазерну епіляцію існує ряд абсолютних і відносних протипоказань. До них відносяться: серйозні гормональні збої в організмі, інфекційні патології, хронічні захворювання в стадії загострення, важкі хвороби внутрішніх органів і вагітність.

Проведення процедури в “ЕпіЛазер“

Спеціалізована мережа лазерних центрів EpiLaser в Києві надає професійні послуги в області епіляції. Численні позитивні відгуки клієнтів - наочне тому підтвердження. Серед основних переваг відзначають:

Доступні ціни. Регулярно проводяться вигідні акції і знижки. На сайті epilaser.com.ua можна докладніше ознайомитися з прайсом, уточнити ціну на лазерну епіляцію 3D.

Регулярно проводяться вигідні акції і знижки. На сайті epilaser.com.ua можна докладніше ознайомитися з прайсом, уточнити ціну на лазерну епіляцію 3D. Кваліфіковані фахівці. “ЕпіЛазер“ відрізняється досвідченими майстрами: в штаті тільки дипломовані лікарі-косметологи.

“ЕпіЛазер“ відрізняється досвідченими майстрами: в штаті тільки дипломовані лікарі-косметологи. Використання сучасного обладнання та одноразових додаткових матеріалів;

та одноразових додаткових матеріалів; Зручне розташування. Всі студії “ЕпіЛазер“ розташовані в Києві неподалік від станцій метро.

Всі студії “ЕпіЛазер“ розташовані в Києві неподалік від станцій метро. Комфортний режим роботи. Працюють щодня, без перерв на обід.

Щоб записатися на 3D лазерну епіляцію в Києві за вигідною ціною, достатньо зателефонувати за вказаними номерами або залишити заявку на веб-сайті. Адміністратор передзвонить для консультації та записи.

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