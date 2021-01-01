Рассказываем, какие дни последнего месяца лета наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать.

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Планируете сменить или обновить прическу в августе? Самый горячий тренд в прическах этим летом - воздушные локоны, как на длинных, так и на коротких волосах. Объемная каскадная стрижка, кокетливое каре в стиле француженок, рваная челка или удлиненная челка-шторка - что выбираете вы?

Лунный календарь стрижек на август 2021 года Pinterest

Лунный календарь стрижек на август 2021 года Pinterest

Лунный календарь стрижек на август 2021 года Pinterest

Только не забудьте изучить лунный календарь стрижек на август 2021 года — он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной для похода к мастеру датой.

Благоприятные дни для стрижки в августе:

1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 31 августа.

Нейтральные дни для стрижки в августе:

3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 28 августа.

Неблагоприятные дни для стрижки в августе:

8, 23, 24, 25, 26 августа.

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