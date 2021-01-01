Лунный календарь стрижек на август 2021 года
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Планируете сменить или обновить прическу в августе? Самый горячий тренд в прическах этим летом - воздушные локоны, как на длинных, так и на коротких волосах. Объемная каскадная стрижка, кокетливое каре в стиле француженок, рваная челка или удлиненная челка-шторка - что выбираете вы?
Только не забудьте изучить лунный календарь стрижек на август 2021 года — он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной для похода к мастеру датой.
Благоприятные дни для стрижки в августе:
1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 31 августа.
Нейтральные дни для стрижки в августе:
3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 28 августа.
Неблагоприятные дни для стрижки в августе:
8, 23, 24, 25, 26 августа.
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