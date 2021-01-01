Лунный календарь окрашивания волос на август 2021
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Планируете сделать в августе модное окрашивание? Полностью вас поддерживаем. Маленький лайфхак на случай, если вам в последний месяц лета захочется поэкспериментировать: сделайте фотогеничное цветное окрашивание(мятный, розовый или может попробуете решиться на фуксию?) с помощью прямых пигментов - они безвредны, так как не проникают в структуру волос, и при этом такое окрашивание держится около 2 месяцев.
Также советуем присмотреться к оттенку темного шоколада, и чем светлее, тем лучше — главное правило для тех, кому уже не терпится превратить оттенок в блонд.
Не забудьте свериться с лунным календарем, прежде чем отправляться в любимый салон за окрашиванием мечты:
- Самые благоприятные дни для покраски волос в августе 2021 — 9, 12, 15, 17, 18, 19, 27, 29.
- В целом это хорошие даты для обновления цвета — 1, 2, 3, 10, 11, 16, 20, 22, 31.
- Нейтральные дни для окрашивания в августе — 5, 6, 7, 13, 14, 24, 25, 26, 28, 30.
- Самые неблагоприятные дни для изменения образа — 8, 23.
- Не самые удачные числа, чтобы поменять цвет — 4, 21
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