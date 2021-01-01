Рассказываем, какие дни последнего месяца лета наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда с окрашиванием стоит подождать.

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Планируете сделать в августе модное окрашивание? Полностью вас поддерживаем. Маленький лайфхак на случай, если вам в последний месяц лета захочется поэкспериментировать: сделайте фотогеничное цветное окрашивание(мятный, розовый или может попробуете решиться на фуксию?) с помощью прямых пигментов - они безвредны, так как не проникают в структуру волос, и при этом такое окрашивание держится около 2 месяцев.

Также советуем присмотреться к оттенку темного шоколада, и чем светлее, тем лучше — главное правило для тех, кому уже не терпится превратить оттенок в блонд.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2021 Pinterest

Лунный календарь окрашивания волос на август 2021 Pinterest

Лунный календарь окрашивания волос на август 2021 Pinterest

Лунный календарь окрашивания волос на август 2021 Pinterest

Не забудьте свериться с лунным календарем, прежде чем отправляться в любимый салон за окрашиванием мечты:

Самые благоприятные дни для покраски волос в августе 2021 — 9, 12, 15, 17, 18, 19, 27, 29.

В целом это хорошие даты для обновления цвета — 1, 2, 3, 10, 11, 16, 20, 22, 31.

Нейтральные дни для окрашивания в августе — 5, 6, 7, 13, 14, 24, 25, 26, 28, 30.

Самые неблагоприятные дни для изменения образа — 8, 23.

Не самые удачные числа, чтобы поменять цвет — 4, 21

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