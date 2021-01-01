Что взять с собой в отпуск: ТОП-5 главных средств
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В косметичке для отдыха на море должны преобладать отнюдь не декоративные средства. Лучше отдать предпочтение ухаживающим средствам, которые защитят кожу и волосы от основных негативных факторов: палящего солнца и соленой воды.
1. Солнцезащитное молочко-спрей SPF 50
Кожа эффективно будет защищена от UVA/UVB-лучей и солнечных ожогов, став шелковистой, мягкой и деликатно парфюмированной. Также легкая и невидимая текстура позволяет использовать средство, не оставляя никаких следов.
2. Легкие увлажняющие флюиды и эмульсии
Одноразовые увлажняющие маски – также отличное решение для поддержания тонуса кожи во время отдыха на море.
3. Термальная вода
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Она позволит быстро освежиться в течение дня и станет незаменимым спутником на время путешествия. Наносите ее после каждого этапа ухода за кожей и макияжа: после сыворотки, увлажняющего крема, декоративной косметики. Кожа должна насыщаться живительной влагой, но не быть мокрой.
4. Твердый шампунь
Чтобы не занимать место в чемодане множеством баночек, твердый шампунь - лучшая альтернатива для поездки. Такой шампунь ничуть не хуже сделает ваши волосы чистыми, мягкими и блестящими.
5. Матирующие салфетки
Настоящее спасение для всех девушек, ведь салфетки с матирующим эффектом уменьшают жирный блеск, благодаря чему ваш макияж остается свежим дольше! Также подходят для чувствительной кожи.
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