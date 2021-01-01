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Что взять с собой в отпуск: ТОП-5 главных средств

Собираем косметичку в отпуск.
Что взять с собой в отпуск: ТОП-5 главных средств
Что взять с собой в отпуск: ТОП-5 главных средств
Pinterest

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В косметичке для отдыха на море должны преобладать отнюдь не декоративные средства. Лучше отдать предпочтение ухаживающим средствам, которые защитят кожу и волосы от основных негативных факторов: палящего солнца и соленой воды.

1. Солнцезащитное молочко-спрей SPF 50

Кожа эффективно будет защищена от UVA/UVB-лучей и солнечных ожогов, став шелковистой, мягкой и деликатно парфюмированной. Также легкая и невидимая текстура позволяет использовать средство, не оставляя никаких следов.

Солнцезащитное молочко-спрей SPF 50 от Yves Rocher
Солнцезащитное молочко-спрей SPF 50 от Yves Rocher
Yves Rocher

2. Легкие увлажняющие флюиды и эмульсии

Одноразовые увлажняющие маски – также отличное решение для поддержания тонуса кожи во время отдыха на море.

Тканевая маска УВЛАЖНЕНИЕ + СВЕЖЕСТЬ от GARNIER
Тканевая маска УВЛАЖНЕНИЕ + СВЕЖЕСТЬ от GARNIER
garnier.ua

3. Термальная вода

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Она позволит быстро освежиться в течение дня и станет незаменимым спутником на время путешествия. Наносите ее после каждого этапа ухода за кожей и макияжа: после сыворотки, увлажняющего крема, декоративной косметики. Кожа должна насыщаться живительной влагой, но не быть мокрой.

Термальная вода для всех типов кожи от La Roche-Posay
Термальная вода для всех типов кожи от La Roche-Posay
La Roche-Posay

4. Твердый шампунь

Чтобы не занимать место в чемодане множеством баночек, твердый шампунь - лучшая альтернатива для поездки. Такой шампунь ничуть не хуже сделает ваши волосы чистыми, мягкими и блестящими. 

Твердый шампунь
Твердый шампунь "Блеск для волос с календулой БИО" от Yves Rocher
Yves Rocher

5. Матирующие салфетки

Настоящее спасение для всех девушек, ведь салфетки с матирующим эффектом уменьшают жирный блеск, благодаря чему ваш макияж остается свежим дольше! Также подходят для чувствительной кожи.

Салфетки с матирующим эффектом Mary Kay®
Салфетки с матирующим эффектом Mary Kay®
marykay.ua

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Источник: Ivonа bigmir)net

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