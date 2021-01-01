Собираем косметичку в отпуск.

Что взять с собой в отпуск: ТОП-5 главных средств Pinterest

Читай также: Как у звезд: 5 самых модных оттенков помады на лето 2021

В косметичке для отдыха на море должны преобладать отнюдь не декоративные средства. Лучше отдать предпочтение ухаживающим средствам, которые защитят кожу и волосы от основных негативных факторов: палящего солнца и соленой воды.

1. Солнцезащитное молочко-спрей SPF 50

Кожа эффективно будет защищена от UVA/UVB-лучей и солнечных ожогов, став шелковистой, мягкой и деликатно парфюмированной. Также легкая и невидимая текстура позволяет использовать средство, не оставляя никаких следов.

Солнцезащитное молочко-спрей SPF 50 от Yves Rocher Yves Rocher

2. Легкие увлажняющие флюиды и эмульсии

Одноразовые увлажняющие маски – также отличное решение для поддержания тонуса кожи во время отдыха на море.

Тканевая маска УВЛАЖНЕНИЕ + СВЕЖЕСТЬ от GARNIER garnier.ua

3. Термальная вода

Читай также: Высокие пучки в Каннах: 5 идеальных укладок в жару

Она позволит быстро освежиться в течение дня и станет незаменимым спутником на время путешествия. Наносите ее после каждого этапа ухода за кожей и макияжа: после сыворотки, увлажняющего крема, декоративной косметики. Кожа должна насыщаться живительной влагой, но не быть мокрой.

Термальная вода для всех типов кожи от La Roche-Posay La Roche-Posay

4. Твердый шампунь

Чтобы не занимать место в чемодане множеством баночек, твердый шампунь - лучшая альтернатива для поездки. Такой шампунь ничуть не хуже сделает ваши волосы чистыми, мягкими и блестящими.

Твердый шампунь "Блеск для волос с календулой БИО" от Yves Rocher Yves Rocher

5. Матирующие салфетки

Настоящее спасение для всех девушек, ведь салфетки с матирующим эффектом уменьшают жирный блеск, благодаря чему ваш макияж остается свежим дольше! Также подходят для чувствительной кожи.

Салфетки с матирующим эффектом Mary Kay® marykay.ua

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.