Как быстро отрастить волосы: ТОП-5 действенных советов

Ivona делится советами для тех, кто хочет быстрее ускорить рост волос.

ТОП-5 лайфхаков для тех, кто хочет быстро отрастить волосы Pinterest

Правильно питайтесь

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Волосы на 85-90% состоят из кератина. Кератин – это белок, который образует внутри волоса длинные, плотно скрученные друг с другом нити. Хотите, чтобы волосы росли быстрее и были более прочными? Добавьте в свой рацион побольше белковой пищи.

ТОП-5 лайфхаков для тех, кто хочет быстро отрастить волосы Pinterest

Регулярно подстригайте кончики

Секущиеся поврежденные концы не исчезнут сами собой. Если волос уже поврежден, он будет расслаиваться и дальше, а это значит, что через какое-то время все равно придется срезать, но уже не 5-10 мм, а гораздо больше. Идеальный интервал между стрижками, если вы мечтаете о длинной шевелюре, – 3-5 месяцев.

Не забывайте о витаминах

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Волосам нужны витамины группы В, а также кальций, магний, цинк и медь. Кстати, многие из этих витаминов и микроэлементов содержатся в горьком шоколаде. Так что, если кто-то упрекнет вас в поедании шоколада, скажите ему, что это специальная диета для роста волос.

ТОП-5 лайфхаков для тех, кто хочет быстро отрастить волосы Pinterest

Делайте массаж головы

Мягкий массаж кожи головы вызывает приток крови к волосяным фолликулам. Это, в свою очередь, отлично стимулирует рост волос. При каждом мытье массируйте кожу головы кончиками пальцев – совместите приятное с полезным.

ТОП-5 лайфхаков для тех, кто хочет быстро отрастить волосы Pinterest

Забудьте о дешевых стайлинговых средствах

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Дешевые средства содержат не только силиконы, но и другие полимеры, к примеру, акрилаты. Легкие летучие силиконы смываются обычным шампунем, чего нельзя сказать об акрилатах. Эти полимеры быстро накапливаются на коже головы, наслаиваются у волосяных фолликулов, перекрывают снабжение клеток кислородом и вызывают истончение волос.

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