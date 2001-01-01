Премія «Земля Жінок» – це один з проєктів Фонду Yves Rocher, ціллю якого є підтримка жінок у їх боротьбі за збереження навколишнього середовища. Програма допомагає жінкам-засновницям екопроєктів бути почутими, а також надає грошові дотації на подальший розвиток їх ініціатив.

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Жак Роше, син засновника бренду Yves Rocher та президент Фонду Yves Rocher, ніколи не приховував свого істинного захоплення незламною силою Жінок. Саме Жінки та їх невичерпний ентузіазм і віра надихнули його на створення у 2001 році Премії «Земля Жінок». Цього року Премія відзначає свій ювілей – 20 років із моменту заснування! За цей час у всьому світі понад 500 жінок отримали гранти на розвиток своїх екопроєктів. Традиційно проєкт проводять в 15 країнах (Франція, Україна, Німеччина, Росія, Мексика, Швейцарія, Марокко, Португалія, Туреччина, Італія та інші), проте екоініціативи лауреаток Премії охопили понад 50 країн світу!

В Україні проєкт з’явився у 2010 році. За 12 років Фонд Yves Rocher відзначив 36 проєктів та виплатив їх авторкам гранти загальною сумою понад 120 000 євро.

Розпочато збір анкет для участі в премії «Земля Жінок 2022» Фонду Yves Rocher Прес-служба

Як взяти участь у Премії «Земля Жінок 2022»?

Детально ознайомтесь із правилами участі у проєкті за посиланням Заповніть та надішліть анкету і детальний опис вашого проєкту до 1 жовтня 2021 включно на електронну адресу terredefemmes.ukraine@fondationyvesrocher.org або поштою за адресою: 01001, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, 16-й поверх, ТОВ «Ів Роше Україна». Після закінчення терміну збору анкет Журі конкурсу обере 3 найкращі екопроєкти, що відповідають критеріям та правилам Премії. Три учасниці-фіналістки отримають гранти на розвиток своїх екопроєктів у розмірі 2 000, 3 000 та 5 000 євро! На лауреатку І-ї Премії «Земля Жінок» в Україні чекає подорож до Парижа на міжнародну церемонію і можливість перемогти в Міжнародному конкурсі та отримати гран-прі у розмірі 10 000 євро!

​Нагадаємо, що зовсім нещодавно було нагороджено Премією «Земля Жінок» лауреаток 2021-го року. Цьогоріч у зв’язку з карантинними обмеженнями ми оголосили імена переможниць в онлайн-форматі. Детально ознайомитись з їх проєктами ви можете, відвідавши посиланння можна у наступному відеоролику:

Переможцями Премії «Земля Жінок 2021» в Україні стали:

1. Марія Пасайлюк – лауреатка премії 1-го ступеня з проєктом «Відтворення рідкісного, їстівного, лікувального гриба Polyporus umbellatus». Проєкт направлений на відтворення червонокнижного виду грибів Polyporus umbellatus на території Косівщини Івано-Франківської області. Завдяки авторській технології вирощування міцелію у лабораторних умовах, використовуючи опале листя, та подальшому винесенню грибниць у природу, планується збільшення кількості локалітетів гриба у природі з 6 до 250. Завдяки цій технології Марії та її однодумцям вже вдалося врятувати інших рідкісний гриб - Квіткохвістник Арчера. Його буде винесено із наступного видання Червоної книги України.

Розпочато збір анкет для участі в премії «Земля Жінок 2022» Фонду Yves Rocher Прес-служба

Читай также: Чек-лист: як зберегти красу шкіри 2. Ксенія Костенко – лауреатка премії 2-го ступеня з проєктом «ЗОЛОТО ЗЕМЛІ». Мета проєкту: запобігання знищенню родючих ґрунтів шкідливими відходами від птахофабрик шляхом популяризації, навчання аграріїв унікальній технології переробки відходів на органічне добриво «PlantFeed». Згідно з ідеєю, відходи з птахофабик не скидатимуть на поля, а відправлятимуть на переробку та виробництво екодобрива «PlantFeed».

Розпочато збір анкет для участі в премії «Земля Жінок 2022» Фонду Yves Rocher Прес-служба

3. Дар’я Богданова – лауреатка премії 3-го ступеня з проєктом «Agrohub «Паросток». Метою проєкту є підтримка створеного на базі школи агрокомплексу, в якому учнів навчають землеробству, вирощуванню зелені та овочів. Взимку та восени учні споживають у їдальні школи вирощені власноруч рослини. Навесні учні продають саджанці овочів та квітів, розвиваючи свої підприємницькі навички.

Розпочато збір анкет для участі в премії «Земля Жінок 2022» Фонду Yves Rocher Прес-служба

До складу українського журі 12-ї премії «Земля Жінок» увійшли:

Анна Запталова, генеральна директорка компанії «Ів Роше Україна»;

Алла Клименко, психологиня, мотиваційна спікерка, засновниця проєкту «Upgrade»;

Анна Земскова, головна редакторка журналу «Harper’s Bazaar Ukraine»;

Євгенія Аратовська, кураторка проєкту «Україна без сміття», лауреатка Премії «Земля Жінок» 2016 року;

Катерина Світлична, головна редакторка журналу «Караван Историй»;

Наталія Ємеліна, головна редакторка журналів «Единственная» та «Твой Малыш»;

Ната Жижченко, лідерка гурту «ONUKA»;

Олександра Буринська, головна редакторка журналу «Cosmopolitan»;

Олександр Ладанівський, мандрівник, фотограф та блогер;

Соня Забуга, головна редакторка журналу «ELLE Ukraine»;

Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», молодіжний посол UNICEF в Україні, амбасадор проєкту «U-report».

Журі оцінювали проєкти за такими критеріями: надійність організації/проєкту, позитивний вплив проєкту на навколишнє середовище, практична користь та соціальна важливість проєкту для місцевих громад та/або України в цілому, якість зв’язку проєкта з місцевими громадами та організаціями, історія досягнень / конкретні результати, обґрунтування бюджету, мотивація та відданість керівника проєкту, оригінальність/інноваційність проекту, перспективи розвитку проєкту.

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися та випробувати свої сили, щоб змінити світ і нашу планету на краще!

Детальніше про Премію «Земля Жінок» – за посиланням.

Розпочато збір анкет для участі в премії «Земля Жінок 2022» Фонду Yves Rocher Прес-служба

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