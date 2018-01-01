Рассказываем, какие дни второго месяца лета наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать.

Читай также: Не больше пяти минут: как сделать самую модную прическу сезона

Что Вы выберете: дерзкую стрижку пикси, ретрокаре в стиле француженок, или же удлиненную челку? А может, объемный каскад? Летом советуем не мелочиться и дать волю фантазии - когда, как не в сезон летящих платьев и кружащих голову фестивалей под открытым небом решаться на смелые бьюти-эксперименты.

Лунный календарь стрижек на июль 2021 года Pinterest

Лунный календарь стрижек на июль 2021 года Pinterest

Лунный календарь стрижек на июль 2021 года Pinterest

Лунный календарь стрижек на июль 2021 года Pinterest

Только перед тем, как отправиться в салон за стрижкой мечты, изучите лунный календарь стрижек на июль 2021 года - он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной для похода к мастеру датой.

Благоприятные дни для стрижки в июле:

6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31 июля.

Нейтральные дни для стрижки в июле:

1, 3, 4, 5, 16, 19, 29 июля.

Неблагоприятные дни для стрижки в июле:

2, 9, 10, 17, 25, 26, 27, 28, 30 июля.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.