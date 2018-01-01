Лунный календарь стрижек на июль 2021 года
Читай также: Не больше пяти минут: как сделать самую модную прическу сезона
Что Вы выберете: дерзкую стрижку пикси, ретрокаре в стиле француженок, или же удлиненную челку? А может, объемный каскад? Летом советуем не мелочиться и дать волю фантазии - когда, как не в сезон летящих платьев и кружащих голову фестивалей под открытым небом решаться на смелые бьюти-эксперименты.
Только перед тем, как отправиться в салон за стрижкой мечты, изучите лунный календарь стрижек на июль 2021 года - он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной для похода к мастеру датой.
Благоприятные дни для стрижки в июле:
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31 июля.
Нейтральные дни для стрижки в июле:
1, 3, 4, 5, 16, 19, 29 июля.
Неблагоприятные дни для стрижки в июле:
2, 9, 10, 17, 25, 26, 27, 28, 30 июля.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- #ЕКОГЕРОЇ: Yves Rocher представив нову гаму твердих шампунів для волосся
- Что такое помада для волос: как пользоваться средством
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.