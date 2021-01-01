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Ни пятнышка: как бороться с веснушками

Рассказываем, как можно осторожно убрать веснушки на лице.
Ни пятнышка: как бороться с веснушками
Ни пятнышка: как бороться с веснушками
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Лимон

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Протираем лицо ватным диском, который предварительно нужно промочить лимонным соком. Через 20-30 минут обязательно умойтесь обычной водой.

Как бороться с веснушками - лимон
Как бороться с веснушками - лимон
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Петрушка

Нарезанную зелень петрушки залейте стаканом кипятка. Настаиваем 2 часа, после - процеживаем. Протираем лицо настоем утром, в обед и вечером.

Огурцы

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Чистые огурцы нарежьте и натрите. Если Вы решили использовать огуречные кружочки, - раскладываем их на лице. Перетертые огурцы используем с помощью марлевой салфетки. Через 20 минут “маску“ снимаем. Также можно просто протирать лицо огуречным соком, после которого можно не умываться.

Как бороться с веснушками - огурцы
Как бороться с веснушками - огурцы
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Кремы для отбеливания кожи

Лучше всего проконсультироваться с косметологом, какой именно крем подойдет вашему типу кожи. Перед выходом на улицу не забывайте наносить на лицо солнцезащитный лосьон или крем, а также слегка припудривайте лицо. Не забывайте носить очки и головные уборы, которые помогут закрыть лицо и уберечь его от солнечных лучей.

Клубника

Тщательно разомните клубнику, растопите мед и смешайте с клубникой. Добавьте немного сливок и разотрите получившуюся смесь. Полученную массу осторожно распределите по лицу, не касаясь кожи вокруг глаз. Через полчаса смойте.

Как бороться с веснушками - клубника
Как бороться с веснушками - клубника
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Автор: Анна Мельник

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Источник: ivonа bigmir)net

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