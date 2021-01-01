Маникюр Тины Кунаки - самый быстрый вариант покрытия на лето

Минимализм на ногтях в исполнении Тины Кунаки.

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Тина Кунаки любит демонстрировать свою любовь к минимализму и лаконичным формам. Графичный маникюр пришелся Тине по душе, которым она решила поделиться со своими поклонниками. Все гениальное просто - на прозрачное покрытие коротких ногтей мастер нанес черным лаком точку, практически у самого основания кутикулы.

Маникюр на лето - пример от Тины Кунаки instagram.com/@TINAKUNAKEY

Такой вариант на лето выглядит невероятно изящно и исполнен достаточно быстро. Основной плюс - он подойдет к любому образу, но ещё можно поэкспериментировать с цветом.

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