Менше пластику – більше краси.

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Екогерої – гама екологічних продуктів, що сприяють зниженню негативного впливу на планету та довкілля. Це засоби, що мають високу ефективність та винятковий комфорт у використанні, розроблені без пластику, що дозволяє скоротити викиди CO2 в атмосферу.

Експерт рослинної косметики Yves Rocher представляє ековідповідальний догляд для вашого волосся – тверді шампуні в упаковці без пластику, що піняться так само, як і шампуні звичайного формату. Безпечні для планети безсульфатні формули, що містять більше 99% інгредієнтів натурального походження, піддаються біологічному розпаду, м'яко очищують волосся та шкіру голови!

За кожен куплений продукт гами Екогерої фондом Yves Rocher буде висаджено одне дерево.

​ #ЕКОГЕРОЇ: Yves Rocher представив нову гаму твердих шампунів для волосся Прес-служба

Твердий шампунь “Ніжність для волосся з ромашкою БІО“

Твердий шампунь “Ніжність“ лагідно очищує волосся, пом'якшує та надає йому природного блиску. Дарує тривале відчуття чистоти та заспокоює шкіру голови. Незвичайний шампунь під час використання утворює природну легку піну, ефективно очищує волосся та пом’якшує його. Волосся виглядає сяючим та шовковистим.

Твердий шампунь “Ніжність для волосся з ромашкою БІО“ від Yves Rocher Прес-служба

Твердий шампунь “Живлення для волосся з квітковими оліями БІО“

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Твердий шампунь “Живлення“ на основі рослинних олій інтенсивно живить волосся, наповнює його життєвою силою, надає м’якості та блиску. Незвичайний шампунь під час використання утворює природну легку піну, ефективно очищує волосся та пом’якшує його, надає пружності, сяяння та шовковистості.

Твердий шампунь “Живлення для волосся з квітковими оліями БІО“ від Yves Rocher Прес-служба

Твердий шампунь “Блиск для волосся з календулою БІО“

Твердий шампунь “Блиск“ пом'якшує волосся, наповнює його енергією, відновлює сяяння та пружність. Волосся виглядає здоровим та доглянутим. Незвичайний шампунь під час використання утворює природну легку піну, ефективно очищує волосся та пом’якшує його.

Твердий шампунь “Блиск для волосся з календулою БІО“ від Yves Rocher Прес-служба

Футляр для твердого шампуню

«Я – ваш футляр для твердих шампунів! Завдяки мені твердий шампунь буде в чистоті та безпеці, адже ви легко зможете брати його з собою в поїздку або до спортзалу». Невелика порада: дозвольте твердому шампуню висохнути, перш ніж закрити футляр. Використовуйте футляр у відкритому вигляді, у якості мильниці.

Футляр для твердого шампуню від Yves Rocher Прес-служба

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