Что такое помада для волос: как пользоваться средством
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Помада для волос более известна под названием бриолин, представляет собой восковидную массу, которая предназначена для придания волосам пышного объема и формы. После нанесения бриолина эффект сразу же заметен визуально. Волос приобретает естественный блеск, а его внешний вид становится ухоженным и здоровым. По сравнению с традиционными лаками и гелями, помада не сушит волос и не портит его структуру. Однако в случае с бриолином следует более тщательно и качественно вымывать волос.
Помаду для волос условно подразделяют на три категории:
- Жидкий бриолин изготавливается на основе минерального масла;
- Твердый с использованием воска или вазелина (петролатум);
- Помада на водной основе – относительно новое средство, которое легко смывается с поверхности волос, но создает не такой стойкий эффект как традиционный петролатумный бриолин. К тому же стоимость водной помады в разы дороже классических вариантов.
Составляющие компоненты помады
Помада для волос относится к категории натуральных средств для укладки волос, за счет чего не создается эффекта сухих волос. Одним из традиционных составов бриолина считается следующее сочетание элементов растительного происхождения:
- Парфюмированое масло;
- Парафин;
- Вазелин (петролатум);
- Церезин.
Поэтапный процесс нанесения помады:
- Хорошо вымойте волос и высушите его феном. Для придания прическе формы направляйте поток воздуха фена в ту сторону, в которую будет осуществляться укладка.
- Небольшое количество помады зачерпнуть пальцами и немного разогреть в руках (потереть).
Читай также: Чек-лист: як зберегти красу шкіриПосле этого быстрыми, но уверенными движениями распределить талую смесь по всем волосам, придавая им желанную форму.
- Для того, чтобы на волосах создался эффект плотного и гладкого полотна, после нанесения бриолина расчешите их поверхность расческой с мелкими зубьями.
- Процесс смывания помады с волос должен сопровождаться использованием специального обезжиривающего шампуня, который смоет остатки жира, пыли и грязи.
Преимущества использования помады
- Питает волос изнутри;
- Натуральный состав средства не нарушает естественную структуру волос, делая пряди увлажненными, ухоженными и здоровыми;
- В процессе использования помады можно добиться идеальной формы укладки;
- Волос не утяжеляется, за счет чего сохраняется объем;
- На поверхности волос создается непревзойденный блеск, которого нельзя добиться в процессе использования других средств для укладки.
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