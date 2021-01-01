Рассказываем о полезном бьюти-средстве для волос и его главных преимуществах.

Что такое помада для волос: как пользоваться средством Pinterest

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Помада для волос более известна под названием бриолин, представляет собой восковидную массу, которая предназначена для придания волосам пышного объема и формы. После нанесения бриолина эффект сразу же заметен визуально. Волос приобретает естественный блеск, а его внешний вид становится ухоженным и здоровым. По сравнению с традиционными лаками и гелями, помада не сушит волос и не портит его структуру. Однако в случае с бриолином следует более тщательно и качественно вымывать волос.

Помаду для волос условно подразделяют на три категории:

Жидкий бриолин изготавливается на основе минерального масла;

Твердый с использованием воска или вазелина (петролатум);

Помада на водной основе – относительно новое средство, которое легко смывается с поверхности волос, но создает не такой стойкий эффект как традиционный петролатумный бриолин. К тому же стоимость водной помады в разы дороже классических вариантов.

Составляющие компоненты помады

Помада для волос относится к категории натуральных средств для укладки волос, за счет чего не создается эффекта сухих волос. Одним из традиционных составов бриолина считается следующее сочетание элементов растительного происхождения:

Парфюмированое масло;

Парафин;

Вазелин (петролатум);

Церезин.

Что такое помада для волос: как пользоваться средством Pinterest

Поэтапный процесс нанесения помады:

Хорошо вымойте волос и высушите его феном. Для придания прическе формы направляйте поток воздуха фена в ту сторону, в которую будет осуществляться укладка. Небольшое количество помады зачерпнуть пальцами и немного разогреть в руках (потереть). Читай также: Чек-лист: як зберегти красу шкіри После этого быстрыми, но уверенными движениями распределить талую смесь по всем волосам, придавая им желанную форму. Для того, чтобы на волосах создался эффект плотного и гладкого полотна, после нанесения бриолина расчешите их поверхность расческой с мелкими зубьями. Процесс смывания помады с волос должен сопровождаться использованием специального обезжиривающего шампуня, который смоет остатки жира, пыли и грязи.

Что такое помада для волос: как пользоваться средством Pinterest

Преимущества использования помады

Питает волос изнутри;

Натуральный состав средства не нарушает естественную структуру волос, делая пряди увлажненными, ухоженными и здоровыми;

В процессе использования помады можно добиться идеальной формы укладки;

Волос не утяжеляется, за счет чего сохраняется объем;

На поверхности волос создается непревзойденный блеск, которого нельзя добиться в процессе использования других средств для укладки.

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