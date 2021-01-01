ТОП-5 основных правил летнего макияжа
Основные принципы выбора косметики
Консилер и корректор - лучшие товарищи летнего дневного макияжа. Они прекрасно выполняют маскирующую функцию, помогут скрыть синяки под глазами, пигментные пятна и другие изъяны на коже.
Важный момент: тон корректора должен соответствовать цвету вашего лица или же быть немного светлее.
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Тональный крем обязательно должен быть с SPF-фактором и легкой текстуры. Также можно воспользоваться ультралегким тональным флюидом, который скрывает несовершенства и придаст коже сияние. От тонального крема плотной текстуры в летний период лучше отказаться, оставив его в косметичке до холодной поры.
При выборе туши особое внимание следует обратить на ее стойкость и водостойкость, чтобы в разгар летней вечеринки не превратиться в панду :)
Для красивого летнего макияжа также подойдет рассыпчатая пудра, которая поможет защитить кожу от солнца не хуже крема. У пудры обязательно должен быть знак SPF.
Если задумали роскошный макияж глаз, то для лета лучше всего подойдут кремовые тени, которые благодаря своей текстуре хорошо наносятся, не создавая ненужных комочков.
Правила летнего макияжа
- Чтобы макияж оставался максимально стойким, используйте базу под макияж или праймер.
- Губы также нуждаются в базе: перед тем, как нанести помаду, вспомните про праймер в стике или карандаше. Такая небольшая хитрость поможет обеспечить стойкий ровный цвет.
Читай также: Как правильно снимать макияж, чтобы не навредить кожеЛетом от карандаша для глаз и подводки лучше отказаться, но если Вы не представляете свою жизнь без них, - выбирайте подводку с водостойкой формулой.
- Приобретите тональное средство другого оттенка, поскольку ваша кожа загорит и станет темнее. Подчеркнуть красивый загар и придать коже эффект сияния помогут бронзирующие пудры.
- Не забывайте о тщательном очищении кожи: лучше подобрать двухэтапную систему (молочко+тоник) или использовать средства для умывания(пенки и гели). Летом лицо страдает от большого скопления пыли, поэтому, чтобы не появились проблемы с кожей, - необходимо досконально снимать макияж.
Автор: Анна Мельник
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