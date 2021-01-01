Лето - пора для свежих и ярких идей. Но прежде чем начинать мейкап-эксперименты, - запомните несколько основных правил.

Основные принципы выбора косметики

Консилер и корректор - лучшие товарищи летнего дневного макияжа. Они прекрасно выполняют маскирующую функцию, помогут скрыть синяки под глазами, пигментные пятна и другие изъяны на коже.

Важный момент: тон корректора должен соответствовать цвету вашего лица или же быть немного светлее.

Читай также: Проще простого: как сделать идеальные брови за 5 минут

Тональный крем обязательно должен быть с SPF-фактором и легкой текстуры. Также можно воспользоваться ультралегким тональным флюидом, который скрывает несовершенства и придаст коже сияние. От тонального крема плотной текстуры в летний период лучше отказаться, оставив его в косметичке до холодной поры.

При выборе туши особое внимание следует обратить на ее стойкость и водостойкость, чтобы в разгар летней вечеринки не превратиться в панду :)

Для красивого летнего макияжа также подойдет рассыпчатая пудра, которая поможет защитить кожу от солнца не хуже крема. У пудры обязательно должен быть знак SPF.

Если задумали роскошный макияж глаз, то для лета лучше всего подойдут кремовые тени, которые благодаря своей текстуре хорошо наносятся, не создавая ненужных комочков.

ТОП-5 основных правил летнего макияжа Pinterest

Правила летнего макияжа

Чтобы макияж оставался максимально стойким, используйте базу под макияж или праймер. Губы также нуждаются в базе: перед тем, как нанести помаду, вспомните про праймер в стике или карандаше. Такая небольшая хитрость поможет обеспечить стойкий ровный цвет. Читай также: Как правильно снимать макияж, чтобы не навредить коже Летом от карандаша для глаз и подводки лучше отказаться, но если Вы не представляете свою жизнь без них, - выбирайте подводку с водостойкой формулой. Приобретите тональное средство другого оттенка, поскольку ваша кожа загорит и станет темнее. Подчеркнуть красивый загар и придать коже эффект сияния помогут бронзирующие пудры. Не забывайте о тщательном очищении кожи: лучше подобрать двухэтапную систему (молочко+тоник) или использовать средства для умывания(пенки и гели). Летом лицо страдает от большого скопления пыли, поэтому, чтобы не появились проблемы с кожей, - необходимо досконально снимать макияж.

Автор: Анна Мельник

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.