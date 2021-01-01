Узнайте, по каким основным критериям нужно выбирать масло для загара, чтобы избежать солнечных ожогов и покраснений.

Как выбрать масло для загара, чтобы получить идеальную бронзовую кожу Pinterest

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В отличие от обычного солнцезащитного крема масло обладает водостойкостью — оно не смывается быстро и не требует частого обновления. Масло для загара дает эффект 2-в-1: обеспечивает красивый и ровный оттенок кожи и защищает от вредного воздействия УФ-лучей. Как бонус — масло придает коже легкое и приятное сияние, равномерно распределяется по поверхности, а жирные кислоты в составе смягчают и питают кожу, предотвращая обезвоживание.

Как выбрать масло для загара, чтобы получить идеальную бронзовую кожу Pinterest

На что обращать внимание при выборе масла?

Самый важный критерий при покупке средства - SPF-фактор. Он помогает предотвратить появление ожогов, покраснений и признаков преждевременного старения. Уровень SPF-защиты зависит от вашего фототипа: обладателям светло-молочной кожи, которые быстро обгорают, не стоит появляться на солнце без SPF 50, для оливковой кожи необходим SPF 30-20, а вот для смуглой будет достаточно SPF 15. Натуральные масла, например, кокосовое, обладают очень низким фактором защиты — SPF 2-6, поэтому для качественно загара без покраснений и ожогов стоит использовать готовые бьюти-средства. Читай также: Yves Rocher представив нову гаму сонцезахисних засобів Сухое масло наиболее эффективное и удобное по текстуре, так как оно мгновенно впитывается и не оставляет следов на одежде и жирной пленки на коже. Кожа остается сухой, поэтому к ней не прилипают песок и пыль. Если у вас жирный тип кожи, то с маслами стоит быть осторожнее — они могут закупорить поры и привести к высыпаниям. Выбирайте более легкие средства: сыворотку или молочко. Готовое масло для загара содержит в себе смесь натуральных масел, однако этого недостаточно для хорошей защиты. В средстве должны также содержаться сложные формулы на основе минерального масла с особыми солнцезащитными фильтрами, которые препятствуют вредному воздействию УФ-лучей. Кокосовое масло в составе защищает от пересыхания и ожогов, оливковое восстанавливает кожный покров и питает кожу, а аргановое обладает антиоксидантными свойствами, стимулирует естественную выработку коллагена и увлажняет даже самую сухую кожу. При чувствительной коже обязательно проведите тест на аллергенность: нанесите средства на сгиб локтя и через час проверьте реакцию.

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