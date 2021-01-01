Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как выбрать масло для загара, чтобы получить идеальную бронзовую кожу

Узнайте, по каким основным критериям нужно выбирать масло для загара, чтобы избежать солнечных ожогов и покраснений.
Как выбрать масло для загара, чтобы получить идеальную бронзовую кожу
Как выбрать масло для загара, чтобы получить идеальную бронзовую кожу
Pinterest

Читай также: Чек-лист: як зберегти красу шкіри

В отличие от обычного солнцезащитного крема масло обладает водостойкостью — оно не смывается быстро и не требует частого обновления. Масло для загара дает эффект 2-в-1: обеспечивает красивый и ровный оттенок кожи и защищает от вредного воздействия УФ-лучей. Как бонус — масло придает коже легкое и приятное сияние, равномерно распределяется по поверхности,  а жирные кислоты в составе смягчают и питают кожу, предотвращая обезвоживание.

Как выбрать масло для загара, чтобы получить идеальную бронзовую кожу
Как выбрать масло для загара, чтобы получить идеальную бронзовую кожу
Pinterest
  

На что обращать внимание при выборе масла?

  1. Самый важный критерий при покупке средства - SPF-фактор. Он помогает предотвратить появление ожогов, покраснений и признаков преждевременного старения. Уровень SPF-защиты зависит от вашего фототипа: обладателям светло-молочной кожи, которые быстро обгорают, не стоит появляться на солнце без SPF 50, для оливковой кожи необходим SPF 30-20, а вот для смуглой будет достаточно SPF 15. Натуральные масла, например, кокосовое, обладают очень низким фактором защиты — SPF 2-6, поэтому для качественно загара без покраснений и ожогов стоит использовать готовые бьюти-средства. 

  2. Читай также: Yves Rocher представив нову гаму сонцезахисних засобів

    Сухое масло наиболее эффективное и удобное по текстуре, так как оно мгновенно впитывается и не оставляет следов на одежде и жирной пленки на коже. Кожа остается сухой, поэтому к ней не прилипают песок и пыль. Если у вас жирный тип кожи, то с маслами стоит быть осторожнее — они могут закупорить поры и привести к высыпаниям. Выбирайте более легкие средства: сыворотку или молочко. 
  3. Готовое масло для загара содержит в себе смесь натуральных масел, однако этого недостаточно для хорошей защиты. В средстве должны также содержаться сложные формулы на основе минерального масла с особыми солнцезащитными фильтрами, которые препятствуют вредному воздействию УФ-лучей. Кокосовое масло в составе  защищает от пересыхания и ожогов, оливковое восстанавливает кожный покров и питает кожу, а аргановое обладает антиоксидантными свойствами, стимулирует естественную выработку коллагена и увлажняет даже самую сухую кожу. 
  4. При чувствительной коже обязательно проведите тест на аллергенность: нанесите средства на сгиб локтя и через час проверьте реакцию. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь