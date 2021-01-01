Yves Rocher представив нову гаму сонцезахисних засобів

Готуємося до відпустки разом із новинками від Yves Rocher.

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Експерти Рослинної Косметики® Yves Rocher змогли розшифрувати геній пустинної зірки: здатність адаптуватися до негативного впливу сонячних променів. З цієї рослини вони отримали рослинні поліактіви, які захищають шкіру від сонця. Рослинні поліактіви пустинної зірки одночасно працюють в 5-ти напрямках, що забезпечує ефективний комплексний захист від негативного впливу ультрафіолетових променів та гарну рівну засмагу:

стимулює вироблення меланіну - пігменту, який поглинає ультрафіолетові промені, та тим самим захищає тканини глибоких шарів шкіри від пошкодження;

активує природні захисні механізми шкіри від негативного впливу сонячних променів;

запобігає фотостарінню;

захищає цілісність та структуру шкіри;

стимулює регенерацію клітин.

Сонцезахисна олія для тіла SPF 30 Сонцезахисна олія для тіла SPF 30 Прес-служба

Шкіра ефективно захищена від UVA / UVB-променів та сонячних опіків. Засіб глибоко зволожує шкіру, пом'якшує та робить її більш еластичною. Шовковиста текстура олії живить шкіру та залишає на ній сяючу, ніжну вуаль.

Сонцезахисне молочко-спрей SPF 50+ Сонцезахисне молочко-спрей SPF 50+ Прес-служба

Освіжаюча зволожуюча текстура молочка легко наноситься на все тіло завдяки зручному формату спрея. Не містить мінеральних олій, барвників, парабенів. Формула протестована під дерматологічних контролем.

Зволожувальне молочко після засмаги 3 в 1 для обличчя та тіла Зволожувальне молочко після засмаги 3 в 1 для обличчя та тіла Прес-служба

Текстура молочка миттєво заспокоює та відновлює шкіру, залишаючи на ній легкий вишуканий аромат Моної. Закріплює та подовжує тривалість засмаги.

Сонцезахисний матувальний крем для обличчя SPF 50 Сонцезахисний матувальний крем для обличчя SPF 50 Прес-служба

Забезпечує високий рівень захисту від UVA/UVB променів та сонячних опіків, повністю вбирається шкірою. Крем має легку текстуру, яка дозволяє шкірі дихати та перешкоджає появі жирного блиску.

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