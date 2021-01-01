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Яркий маникюр - тренд лета 2021: ТОП-20 лучших идей

Девочки, добавим яркости нашим ноготкам!
Яркий маникюр - тренд лета 2021: ТОП-20 лучших идей
Яркий маникюр - тренд лета 2021: ТОП-20 лучших идей
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Само собой, что наряду с приятными и нейтральными оттенками на ногтях, порой, хочется лицезреть яркие краски, что вызывали бы бурю эмоций. Яркий маникюр всегда напрямую связан с летним сезоном.

Интересным окажется яркий маникюр, что дополнен рисунками в разных интерпретациях – романтичном стиле, игривом и кокетливом, сдержанном и лаконичном. Вы сможете повстречать трендовые новинки яркого маникюра с принтами в виде мишек, цветочков, сочных фруктов, радуги, что помогут чудесно разбавить яркий дизайн ногтей маникюра в модном решении.

Главным и горячим нейл-трендом лета 2021 являются так называемые разноцветные “вихри“ на ногтях. Модный маникюр можно увидеть на страницах звездных нейл-мастеров, а также его уже успели попробовать популярные знаменитости. Возможно, и вы захотите его повторить. Предлагаем подборку самых ярких и модных идей для летнего маникюра.

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Теги: модный маникюр, тренды маникюра, яркий маникюр, красивый маникюр, идеи для дизайна ногтей
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Источник: Ivonа bigmir)net

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